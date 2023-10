Großbritannien: Airlines fordern neue Regeln für Entschädigungen

Easyjet-Maschinen am Flughafen London-Gatwick.

Führungskräfte von Fluggesellschaften haben Großbritannien aufgefordert, neue Regeln auszuarbeiten, die es den Airlines ermöglichen, die Verantwortung für Flugausfälle mit der Flugsicherung und den Flughäfen zu teilen. Damit wollen die Fluglinien erreichen, nicht die alleinige Last der Entschädigung der Kunden tragen zu müssen.

"Es muss einen Regress für die Fluggesellschaften geben. (...) Wir können nicht der Versicherer der letzten Instanz für alles sein, was in unserer Branche schief läuft", sagte Jonathan Hinkles, Chief Executive von Loganair, vor dem Verkehrsausschuss des britischen Parlaments.

Im August hatte eine Panne in der britischen Flugsicherung zu Tausenden von Flugausfällen und Verspätungen im In- und Ausland geführt. Daraufhin versprach der Chef der nationalen Flugsicherung NATS, dass sich so etwas nicht wiederholen werde.

Airlines erstatten Kosten, für die sich nicht verantwortlich sind

Die Fluggesellschaften erklärten, sie müssten den Kunden die Kosten für die Störungen erstatten, obwohl sie nicht dafür verantwortlich seien.

"Im Moment müssen die Fluggesellschaften dafür geradestehen", sagte Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer von Easyjet. Während Michael O'Leary, Chief Executive von Ryanair, argumentierte, NATS müsse den Fluggesellschaften 15 Millionen Pfund (rund 17,3 Millionen Euro) zurückerstatten.

In Großbritannien gelten ähnliche Entschädigungsregeln wie in der Europäischen Union, wonach Fluggäste bei Verspätungen von drei Stunden oder mehr bis zu 600 Euro verlangen können.

Theoretisch sind die Fluggesellschaften für Verspätungen verantwortlich, die sie selbst verursacht haben. Doch oft bieten sie den Verbrauchern auch Entschädigungen für Verspätungen an, die durch andere Faktoren wie Wetter oder Flugsicherungsprobleme verursacht wurden.