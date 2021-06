Die Luftfahrtbehörde von Kolumbien hat die Kommunikationsplattform "CERTIUM VCS" von Rohde & Schwarz für die weitere Digitalisierung der ATC-Sprachkommunikation an den zivilen Flughäfen des Landes ausgewählt. Das IP-basierte System soll laut Pressemitteilung des Münchner Unternehmens in sechs Hauptclustern an 36 Flughäfen Kolumbiens installiert werden.