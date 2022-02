Kurzmeldung Griechische Sky Express wird Partner bei "Worldwide by Easyjet"

Easyjet hat Sky Express in das "Worldwide by Easyjet"-Netz aufgenommen. Damit können Passagiere, die mit Easyjet nach Griechenland fliegen, über die Seite easyJet.com/worldwide auch Anschlussverbindungen der Sky Express innerhalb Griechenlands buchen, wie Easyjet mitteilt. Sky Express fliegt über 20 griechische Inseln an.