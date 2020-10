Griechische Fluglotsen streiken - keine Flüge am Donnerstag

Wer am Donnerstag von und nach Griechenland fliegen will, muss sein Programm ändern. Wegen einem Streik der griechischen Fluglotsen fallen fast alle Flüge zwischen 08.00 Uhr Ortszeit am Donnerstag bis 08.00 Uhr am Freitag aus.