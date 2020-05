Griechenland will ab 1. Juni wieder ausländische Touristen begrüßen

Griechenland will die Tourismusbranche so schnell wie möglich wieder für ausländische Gäste öffnen. Spätestens am 1. Juli werde es so weit sein, sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis laut "Der Spiegel" im Parlament. Auch werde die Regierung finanzielle Hilfen für die Branche auf den Weg bringen.