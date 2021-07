Green Airlines verliert nächste Partner-Airline

Green Airlines hat weiter Probleme mit seinen Partner-Airlines. Erst in der vergangenen Woche präsentierte der deutsche Ticketvermarkter zwei neue Charter-Partner für seine Ferienflüge von Paderborn/Lippstadt und Rostock nach Mallorca, Rhodos, Kreta und Kos.

Doch die Partnerschaft mit ALK hielt nur kurz. Laut verschiedenen Medienberichten soll die Fluggesellschaft schon nach wenigen Tagen ihre Maschine zur Heimatbasis nach Sofia zurückbeordert haben. Man werde keine Flüge mehr für Green Airlines durchführen, Reisende erhielten den Berichten zufolge keine weiteren Informationen.

ALK Airlines aus Rumänien sollte bis zum 8. Juli die Flüge im Auftrag von Green Airlines durchführen. Im Anschluss soll die rumänische Just Us Air übernehmen. Auf Anfrage von airliners.de wollten sich weder Green Airlines noch ALK sowie Just US Air äußern.

Fünf Fluggesellschaften für Green Airlines

ALK Airlines ist nicht die erste Fluggesellschaft, die nur für kurze Zeit den selbsternannten Öko-Ticketvertreiber um Gründer Daniel Sander geflogen ist. In ihrer noch jungen Geschichte hatte Green Airlines bereits fünf verschiedene Flugpartner.

Zum ersten angekündigten Starttermin am 31. Oktober 2020 präsentierte Sander die dänische Fluggesellschaft Air Alsie als Airline-Partner. Die Airline sollte ab 31. Oktober die ersten Flüge für Green Airlines von der Basis Karlsruhe nach Berlin aufnehmen. Die ATR-Turboprop-Maschinen der Air Alsie seien besonders umweltfreundlich, hieß es bei der Präsentation der Partnerschaft.

Am 22. Oktober teilte Green Airlines dann überraschend mit, dass nun doch nicht Air Alsie die Flüge durchführen werde, sondern die französische Chalair. Begründet wurde der Schritt mit ökologischen Vorteilen der Flotte. Denn "dank der größeren Flottenbandbreite kann besser das passende Fluggerät eingesetzt und damit CO2 eingespart werden", hieß es. Chalair hat als Flotte ebenfalls die ATR 72-500 sowie die kleinere ATR 42-300 und noch kleinere Beechcraft 1900.

Start mehrfach verschoben

Green-Airlines-Starttermin und auch das Streckennetz wurden dann mehrfach – auch aufgrund der Corona-Pandemie – verschoben oder geändert. Neuer Heimatflughafen wurde der Airport Paderborn/Lippstadt. Vom NRW-Airport wurde am 26. März dann auch tatsächlich der erste Green-Airlines-Flug auf die Nordseeinsel Sylt durchgeführt. Eingesetzt wurde eine ATR 72 von Chalair.

Überraschend wurde Chalair dann aber schon Mitte April aus der Liste der Partnergesellschaften gestrichen. Die Wochenendflüge zwischen Paderborn und Sylt wurden dann für zwei Wochen vom Business-Aviation-Anbieter PAD Aviation mit Businessjets durchgeführt. Seit 6. Mai wird die Route von German Airways geflogen.

Die Vereinbarung mit German Airways gab Green Airlines drei Wochen nach ihrem Erstflug bekannt. Die Zeitfracht-Airline verleast seitdem zwei Embraer 190 an das Start-Up. Die rund 15 Jahre alten Flugzeuge gelten als deutlich weniger effizient als die neueren ATR-Turbopropversionen.

Eine Sprecherin von Green Airlines erklärte damals auf Anfrage von airliners.de, dass die beiden Jets nicht die bisherige Flotte ersetzen sollen, sondern für weitere Streckenaufnahmen gedacht seien. Stationiert wurden die zwei Embraer dann in Paderborn respektive Groningen und fliegen Urlaubsdestinationen an. Bei German Airways hieß es auf Nachfrage, aktuell gebe es keine Veränderungen.

Abkehr vom Öko-Flotten-Ansatz

Green Airlines ist keine Fluggesellschaft, sondern nur ein Ticket-Verkäufer. Als Virtual Carrier setzt Green Airlines auf den Umweltschutz. Die Philosophie: Regionalflugverkehr mit modernsten Fluggeräten und so wenig Umweltverschmutzung, dass man sich mit anderen Verkehrsträgern messen kann.

Stattdessen bedient das Start-up nun aber vor allem klassische Urlaubsdestinationen mit dem jeweils zur Verfügung stehenden Fluggerät verschiedenster Partner ohne Rücksicht auf die Umwelteffizienz. Inwieweit der Einsatz von Businessjets, die rund 30 Jahre alten Boeing 737-300 der ALK Airline oder die ebenfalls schon fast 20 Jahre alten A320 der Just-Us aus Rumänien in das Öko-Konzept passen, wollte Green Air schon in einer Interview-Anfrage nicht beantworten.