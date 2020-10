Green Airlines kündigt weitere Verbindungen an

Green Airline hat eine weitere Verbindung auf ihrer Website angekündigt. Der neue Regionalanbieter will ab dem 26. März Paderborn mit Zürich und Sylt verbinden. Im Flugplan steht die Verbindung zweimal täglich und an vier Tagen in der Woche. Zudem sollen alle neuen und geänderten Strecken ab dem 28. Oktober in GDS verfügbar sein.