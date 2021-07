Green Airlines streicht alle Ferienflüge ab Paderborn und Rostock

Green Airlines streicht im Juli alle Ferienflugverbindungen ab Paderborn und Rostock. Zuvor war ein Airline-Partner abgesprungen, ein weiterer will von einem Engagement nichts gewusst haben. Es ist nicht die erste kurzfristige Änderung in der jungen Geschichte des "grünen" Ticketvermarkters.

Ein Airbus von Just US Air.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Green Airlines hat ihre für Juli geplanten Ferienflüge ab Paderborn und Rostock-Laage abgesagt. Kunden könnten ihre Flüge ohne Kosten umbuchen oder stornieren. Tickets von Veranstaltern und Pauschalreisen würden von den Veranstaltern automatisch umgebucht, teilte das Ticket-Vertriebs-Startup auf seiner Webseite mit.

Erst in der vergangenen Woche hatte Green Airlines zwei neue Charter-Partner für die Ferienflüge von Paderborn/Lippstadt und Rostock nach Mallorca, Rhodos, Kreta und Kos angekündigt. Die bulgarische ALK Airlines sollte am dem 1. Juli mit einer Boeing 737-300 für den neuen deutschen Ticket-Verkäufer abheben. Doch die Partnerschaft mit ALK hielt nur fünf Tage. Man werde keine Flüge mehr für Green Airlines durchführen, hieß es am 6. Juli.

ALK war allerdings auch nur bis zum 8. Juli für Flüge im Auftrag von Green Airlines eingeplant. Im Anschluss sollte den Ankündigungen zufolge die rumänische Just Us Air übernehmen. Dazu kommt es nun nicht mehr.

Just Us Air weiß nichts von Engagement

Just Us Air teilte auf airliners.de-Anfrage mit, es habe außer Vorgesprächen keine weiterführenden Vereinbarungen mit Green Airlines gegeben. In Rumänien zeigt man sich überrascht von der Ankündigung des deutschen Ticket-Händlers über die Flüge mit dem Airbus A319 der Airline. Mittlerweile ist diese von der Green-Airlines-Webseite verschwunden. Ein Vertrag für die Flüge, die eigentlich heute erstmals starten sollten, ist laut Just Us nie unterzeichnet worden.

Green Airlines teilte mit, dass man "fortlaufend in Gesprächen mit diversen Fluglinien" sei, "um mit geeigneten Flotten bestmöglich auf die aktuell dynamischen Nachfragen reagieren zu können". Zieltermin für einen Neustart auf den Warmwasser-Verbindungen sei nun der 1. August.

Die Streichungen treffen vor allem den Flughafen Rostock hart. Dem Airport bricht damit ein großer Teil des Sommerflugplans weg, sagt Airport-Chefin Dörthe Hausmann dem "Güstrower Anzeiger". Der Flughafen habe auf eigene Kosten einen Schalter für Umbuchungen eingerichtet. Haussmann habe keinerlei Informationen erhalten, welche Gründe zu den Absagen geführt haben, schreibt die Regionalzeitung.

Fünf Fluggesellschaften für Green Airlines

ALK Airlines und Just Us Air sind nicht die erste Fluggesellschaften, die entweder gar nicht oder nur für kurze Zeit den selbsternannten Öko-Ticketvertreiber um Gründer Daniel Sander geflogen ist. In ihrer noch jungen Geschichte hatte Green Airlines bereits sechs verschiedene Flugpartner.

Zum ersten angekündigten Starttermin am 31. Oktober 2020 präsentierte Sander die dänische Fluggesellschaft Air Alsie als Airline-Partner. Die Airline sollte ab 31. Oktober die ersten Flüge für Green Airlines von der Basis Karlsruhe nach Berlin aufnehmen. Die ATR-Turboprop-Maschinen der Air Alsie seien besonders umweltfreundlich, hieß es bei der Präsentation der Partnerschaft.

Am 22. Oktober teilte Green Airlines dann überraschend mit, dass nun doch nicht Air Alsie die Flüge durchführen werde, sondern die französische Chalair. Begründet wurde der Schritt mit ökologischen Vorteilen der Flotte. Denn "dank der größeren Flottenbandbreite kann besser das passende Fluggerät eingesetzt und damit CO2 eingespart werden", hieß es. Chalair hat als Flotte ebenfalls die ATR 72-500 sowie die kleinere ATR 42-300 und noch kleinere Beechcraft 1900.

Start mehrfach verschoben

Feierten den Erstflug der Green Airlines (v.l.n.r.): Flughafen-Vertriebschef Klaus Marx, Airport-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne, Airport-Prokurist Roland Hüser, Green-Airlines-Gründer und Geschäftsführer Stefan Auwetter, Peter Framke (Green Airline

Green-Airlines-Starttermin und auch das Streckennetz wurden dann mehrfach – auch aufgrund der Corona-Pandemie – verschoben oder geändert. Neuer Heimatflughafen wurde der Airport Paderborn/Lippstadt. Vom NRW-Airport wurde am 26. März dann auch tatsächlich der erste Green-Airlines-Flug auf die Nordseeinsel Sylt durchgeführt. Eingesetzt wurde eine ATR 72 von Chalair.

Überraschend wurde Chalair dann aber schon Mitte April aus der Liste der Partnergesellschaften gestrichen. Die Wochenendflüge zwischen Paderborn und Sylt wurden dann für zwei Wochen vom Business-Aviation-Anbieter PAD Aviation mit Businessjets durchgeführt. Seit 6. Mai wird die Route von German Airways geflogen.

Die Vereinbarung mit German Airways gab Green Airlines drei Wochen nach ihrem Erstflug bekannt. Die Zeitfracht-Airline verleast seitdem zwei Embraer 190 an das Start-Up. Die rund 15 Jahre alten Flugzeuge gelten als deutlich weniger effizient als die neueren ATR-Turbopropversionen.

Eine Sprecherin von Green Airlines erklärte damals auf Anfrage von airliners.de, dass die beiden Jets nicht die bisherige Flotte ersetzen sollen, sondern für weitere Streckenaufnahmen gedacht seien. Stationiert wurden die zwei Embraer dann in Paderborn respektive Groningen und fliegen Urlaubsdestinationen an. Bei German Airways hieß es auf Nachfrage, aktuell gebe es keine Veränderungen.

Abkehr vom Öko-Flotten-Ansatz

Green Airlines ist keine Fluggesellschaft, sondern nur ein Ticket-Verkäufer. Als Virtual Carrier setzt Green Airlines auf den Umweltschutz. Die Philosophie: Regionalflugverkehr mit modernsten Fluggeräten und so wenig Umweltverschmutzung, dass man sich mit anderen Verkehrsträgern messen kann.

Stattdessen bedient das Start-up nun aber vor allem klassische Urlaubsdestinationen mit dem jeweils zur Verfügung stehenden Fluggerät verschiedenster Partner ohne Rücksicht auf die Umwelteffizienz. Inwieweit der Einsatz von Businessjets, die rund 30 Jahre alten Boeing 737-300 der ALK Airline oder die ebenfalls schon fast 20 Jahre alten A320 der Just-Us aus Rumänien in das Öko-Konzept passen, wollte Green Air schon in einer Interview-Anfrage nicht beantworten.