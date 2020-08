Green Airlines ist buchbar und startet im November

Das Airline-Startup Green Airlines ist nun buchbar und will ab Anfang November mehrmals wöchentlich von Karlsruhe/Baden-Baden zum BER fliegen. Zum Einsatz kommt ein ATR 72 der Air Alsie. Durch verschiedene Maßnahmen will der Anbieter die Umweltbelastung so gering wie möglich halten.