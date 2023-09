Der Grazer Flughafen hat Bienen in seine Nachbarschaft aufgenommen, wie "Aviation Direct" berichtet. Mit der Lebenshilfe Leibnitz wurden fünf Insektenhotels errichtet. Damit will der Flughafen den bedrohten Bienenpopulationen helfen und ihnen eine lebenswerte Umgebung bieten. Die fünf Insektenhotels sind an verschiedenen Orten am Flughafen vorzufinden.

zebthlkbfu ezdvltplzs mgbad