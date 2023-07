Umsteigen vom größten Passagierflugzeug der Welt in einen Mini-Privatjet: Emirates macht es jetzt möglich, denn die Phenom-Jets der Emirates-Flugschule können ab sofort für einen A380-Anschlussflug gebucht werden.

Wenn man an Emirates denkt, dann fällt den meisten Passagieren wahrscheinlich der Airbus A380 ein.

Keine andere Fluggesellschaft der Welt hat mehr Superjumbos als die Airline mit Hub in Dubai.

Einen besonderen Fokus legt Emirates dabei schon seit jeher auf das luxuriöse Oberdeck.

Hier finden Business-Class- und First-Class-Passagiere in der Regel ihre Sitze und Suiten. Zudem gibt es eine Bar und eine Lounge.

Wer erster Klasse fliegt, kann sich sogar unter die Dusche stellen!

Doch das ist nicht alles, was die Airline aus Dubai besonders macht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass Emirates im Passagierdienst ausschließlich Langstreckenflugzeuge betreibt.

Bis jetzt, denn nun geht Emirates auch unter die Privatjetanbieter. Das hat die Airline jetzt bekannt gegeben.

Im Rahmen des speziellen On-Demand-Regional-Charterdienstes können Passagiere kurze Reisen in der Region als Anschluss an einen Emirates-Flug buchen.

Als Ziele stehen alle Orte in den Vereinigten Emiraten, im Königreich Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait und Oman zur Verfügung, heißt es. Auch weitere Ziele sind möglich, je nach Anfrage und operativer Möglichkeiten.

Die Flüge werden mit der zweimotorigen Phenom 100 durchgeführt. Die Privatjets muss Emirates aber nicht extra kaufen. Seit 2017 sind fünf der Embraer-Maschinen bei der Airline im Schulungsbetrieb unterwegs.

Doch nun hat Emirates eine weitere Aufgabe für die Flugzeuge gefunden.

Die kleinen Privatjets haben eine Reichweite von etwa 2100 Kilometern und eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 700 km/h. Sie bieten Platz für bis zu sechs Passagiere und sind damit perfekt geeignet für kleine Zubringerdienste in der Region.

Reisende erhalten bei Emirates einen Korb mit Snacks und Erfrischungen für die Reise und dürfen ein mittelgroßes Gepäckstück von bis zu 15 Kilogramm sowie ein Handgepäckstück mitnehmen.

Mit dem neuen Service will Emirates, "anspruchsvollen Reisenden mit engem Zeitplan, Privatsphäre und ein hohes Maß an Flexibilität bieten", heißt es in der Ankündigung vom Dienstag.

Der ein oder andere Fluggast wird sich aber bestimmt wundern, wenn er vom A380 in einen Emirates-Businessjet umsteigt. Die Phenom 100 ist nämlich ein sogenannter "Very Light Jet" und gehört somit zu den kleinsten Privatjets der Welt!

Es gibt also weder eine große Bar, noch eine Lounge und schon gar keine Dusche. Immerhin verzichtet Emirates darauf, den Jet voll zu besetzen. Maximal vier Gäste nimmt die Airline im Rahmen ihrer neuen Privatjet-Flüge mit.

Ansonsten würde es auch zu eng werden: Das "Privatjetchen" des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer kann zwar theoretisch bis zu sechs Passagiere befördern.

Ein Passagier muss dann aber quer hinter dem Cockpit Platz nehmen. Was sich für diesen Fluggast vielleicht noch cool anhört, wird dann aber spätestens für Gast Nummer Sechs zum Ärgernis: Er müsste auf der umgeklappten Toilette sitzen.