Wuff! Die neuesten BER-Beschäftigten lassen sich knuddeln

Sie tragen Warnwesten, heißen Andy, Emil sowie Pepper und kümmern sich mit viel Geduld um die Fluggäste. So weit, so normal. Doch bei den neuesten Beschäftigten am Berliner Flughafen handelt es sich um Hunde – und die haben eine ganz spezielle Aufgabe.