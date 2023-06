Piloten sind Mangelware – auch bei Wizz Air. Besonders schlimm scheint es an abgelegenen Basen zu sein. Darum hat der Billigflieger eine Idee: Wer beispielsweise nach Rumänien zieht, der bekommt attraktive Geldprämien.

Wizz-Air-Piloten bei einem PR-Termin in Kiew.

Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Wizz Air ist ein Ultra-Billigflieger und die Airline ist vor allem in Osteuropa unterwegs.

Das Geschäftsmodell bringt für die Mitarbeiter der Airline zum Teil recht abgelegene Arbeitsorte mit sich.

Zumindest aus westeuropäischer Perspektive gehören viele Destinationen der Airline nicht unbedingt zu den Traum-Locations, an denen sich Piloten ein Leben aufbauen wollen.

Offensichtlich ist es selbst für den Osteuropa-Spezialisten Wizz Air gar nicht so einfach, Piloten dazu zu bringen, von bestimmten Basen aus zu operieren.

Craiova beispielsweise ist die größte Stadt in der rumänischen Region "Kleine Walachei". Die Stadt liegt etwa 225 Kilometer westlich von Bukarest und Wizz Air sucht hier händeringend nach Cockpit-Personal.

Darum will die Airline ihren Piloten den Umzug jetzt sogar mit richtig viel Geld versüßen.

Die Zuschüsse für einen Festvertrag an der Station reichen den Angaben der Airline nach von 30.000 Euro für First Officer bis hin zu 50.000 Euro für Kapitäne!

Auch an den rumänischen Basen in Suceava und Iasi scheint der Mangel an Piloten, die vor Ort wohnen wollen, besonders eklatant zu sein.

Den sogenannten "Retention Bonus" gibt es zudem für eine Festanstellung in Skopje (Mazedonien) und Kutaisi (Georgien).

"Mit dem Programm möchten wir sowohl neue Mitarbeiter als auch aktuelle Kollegen ermutigen, bestimmten Basen beizutreten und einen Anmeldebonus vor und einen Bonus nach erfolgreichem Abschluss des Programms zu erhalten", heißt es in einer Mitteilung.

Flugzeuge der Wizz Air © Wizz Air { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/07/wizz-air-a00fa9eba0faaadaeae_2c1d0324d53fbec0302d553af71fe39a__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Wizz Air"} } Flugzeuge der Wizz Air © Wizz Air

Dabei hat der ungarische Billigflieger gleichzeitig weitere spezielle Maßnahmen zur Anwerbung und Bindung von Piloten bekanntgegeben.

So soll ein neues Dienstplanmodell überall im Netz für mehr Flexibilität und Wohlbefinden bei den Piloten der Airline sorgen.

Neben festen Arbeitszeiten können die Mitarbeiter dabei auch aus flexiblen Optionen für ihre Anstellung bei der Airline wählen.

Eine ist eine Fünf-Tage-Arbeitswoche mit anschließend vier freien Tagen. Piloten, die zwischen den Wizz Air-Basen pendeln, haben zudem die Möglichkeit, 14 Tage zu arbeiten und anschließend sieben Tage frei zu nehmen.

Dann haben die Piloten, die sich beispielsweise für einen Umzug in der Rumänischen Walachei entscheiden, genug Zeit, um ihre neue Heimat kennenzulernen.

Die Region ist schließlich für ihre malerische Landschaft und historischen Dörfer und Städte bekannt. Es gibt zahlreiche Wanderwege durch üppige Wälder und in den Bergen. Laut Reiseführer ist die Kleine Walachei zudem reich an Folklore und Traditionen. Auch ist sie als Weinanbaugebiet berühmt.