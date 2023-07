Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Notrutschen sind dazu da, damit Passagiere im Falle eines Falles das Flugzeug schnell und sicher verlassen können, auch wenn gerade keine Treppe bereitsteht.

Sie sind in der Regel in den Türen von Passagierflugzeugen verbaut und werden automatisch aktiviert, sobald eine Tür geöffnet wird und ein entsprechender Hebel nicht umgelegt ist.

Ab und zu kommt es vor, dass Notrutschen unabsichtlich ausgelöst werden – nämlich immer dann, wenn vergessen wird, den Tür-Hebel für die "Emergency Slides" aus der "Armed"-Position in die Normalstellung für das Ankommen am Flughafen zu stellen.

Dann kann es schonmal passieren, dass sich die Rutschen versehentlich entfalten und dann zwischen Treppe beziehungsweise Finger und Flugzeug aufblasen, was zu Schäden am Flugzeug und Bodenequipment führen kann.

Andererseits kann es auch passieren, dass sich die großen, aufblasbaren Gummi-Rutschen im Inneren der Kabine entfalten, was ebenfalls zu Beschädigungen führt.

Die Notrutschen hängen normalerweise innen an der Tür. © Adobe Stock / nithid18 { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/adobestock-263213708-PagXkj__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ nithid18"} } Die Notrutschen hängen normalerweise innen an der Tür. © Adobe Stock / nithid18

Doch was nun passiert ist, scheint auf den ersten Blick völlig unmöglich zu sein: Eine Boeing 767-200 der United Airlines hat kurz vor der Landung in Chicago eine Notrutsche mitten im Flug verloren, und zwar ohne dass eine Tür geöffnet wurde.

Im Inneren der Maschine wurde der Verlust den Angaben nach nicht einmal bemerkt – an Bord hatte sich also offensichtlich auch niemand an den Türen oder den Notausgängen zu schaffen gemacht.

Auch das kommt ab und zu vor und führt schnell zu Panik an Bord, wenn es nämlich einem Passagier gelingt, eine Tür im Flug zu öffnen.

Doch bei United Airlines Flug 12 war das offenbar nicht so. Erst nachdem das Flugzeug mit 155 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern aus Zürich in Chicago gelandet war, entdeckte das Wartungspersonal das Fehlen der Notrutsche.

Die Rutsche befand sich da schon in einem Wohngebiet in der Nähe des Flughafens O'Hare. Sie hatte sich offenbar rund fünf Kilometer vor dem Aufsetzen vom Flugzeug gelöst, wurde aufgeblasen und segelte dann zu Boden.

Dort schlug sie in einem Vorort neben einem Einfamilienhaus ein. United sagte, niemand sei am Boden verletzt worden. "Wir haben uns sofort mit der FAA in Verbindung gesetzt und arbeiten mit unserem Team daran, die Umstände dieses Vorfalls besser zu verstehen", sagte United.

Doch wie kann es sein, dass sich eine Notrutsche löst und zu Boden fällt, ohne dass eine Tür geöffnet wird?

Eine Boeing 767-300 von United Airlines. © AirTeamImages.com / Philippe Noret { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/09/350612-xk4KGk__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Philippe Noret"} } Eine Boeing 767-300 von United Airlines. © AirTeamImages.com / Philippe Noret

Die Antwort ist recht einfach. Bei der Boeing 767 sind nur die Notrutschen vorne und hinten in der Tür verbaut. Diese Rutschen werden also nicht heruntergefallen sein, da keine Tür geöffnet wurde.

Allerdings sind die Notrutschen über den Tragflächen-Notausgängen bei der Boeing 767 anders verbaut: Sie sind hinter einer Tür im Rumpf verstaut, wie in diesem Video gut zu sehen ist:

Bei dem Vorfall vom Montag in Chicago, der übrigens nicht der erste seiner Art war, wird sich also eine Notrutsche über dem Flügel gelöst haben.

Schon 2014 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, bei dem eine Boeing 757-300 von Thomas Cook über dem Vereinigten Königreich eine über der Tragfläche eingelassene Notrutsche verlor.

Im Jahr 2019 gab es zudem einen Vorfall bei Delta Air Lines. Damals war ebenfalls eine Boeing 767 betroffen. Das Flugzeug verlor eine Overwing-Notrutsche im Anflug auf den Flughafen Boston Logan.