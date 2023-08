Southwest Airlines legt Berufung gegen eine Anordnung zur Teilnahme an einer Schulung über Religionsfreiheit ein, nachdem die Billig-Airline eine Flugbegleiterin gefeuert hatte. Dabei geht es auch um Abtreibungsgegner und Trump-Vertraute.

Passagiere mit Gesichtsmasken sitzen nach der Landung in einem Flugzeug der Southwest Airlines.

Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Southwest Airlines hat angekündigt, dass sie gegen die ungewöhnliche Anordnung eines texanischen Bundesrichters Berufung einlegen wird.

Dieser hatte drei der leitenden Anwälte der Airline zur Teilnahme an einer "Schulung über Religionsfreiheit" durch eine prominente konservativ-christliche Rechtsgruppe verpflichtet.

Die Fluggesellschaft bestätigte in einer Erklärung, dass sie Berufung einlegen werde, nachdem US-Bezirksrichter Brantley Starr erklärt hatte, die Anwälte hätten seine frühere Entscheidung in einem Fall religiöser Voreingenommenheit gegen die Southwest-Flugbegleiterin Charlene Carter untergraben.

Starr sagte, anstatt die Angestellten über ihre Rechte gegen religiöse Diskriminierung zu informieren, wie er es Southwest aufgetragen hatte, hätten die Anwälte ein Memo verfasst. In diesem warnten sie die Angestellte davor, gegen die Firmenpolitik zu verstoßen, was zur Entlassung von Carter führte.

Carter kritisierte Teilnahme an Anti-Trump-Protesten

Carter behauptet, sie sei entlassen worden, weil sie die Entscheidung ihrer Gewerkschaft kritisiert habe, am Women's March 2017 teilzunehmen, da "Planned Parenthood" einer der Sponsoren gewesen sei. Der Women's March war eine landesweite Demonstration, die nach der Amtseinführung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump stattfand.

"Planned Parenthood" ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die in über 650 Kliniken in den USA medizinische Dienste anbietet, vor allem in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung. Carter sagte, sie sei eine Christin, die Abtreibung ablehne.

Starr, der von Trump ernannt wurde, gab den Anwälten eine Frist bis zum 28. August, um an einer achtstündigen Schulung teilzunehmen, die von der Alliance Defending Freedom (ADF) organisiert wird.

Die ADF stand an der Spitze der Bemühungen, die Verfügbarkeit der Abtreibungspille "Mifepriston" in den USA einzuschränken, und war an der Ausarbeitung eines Abtreibungsverbots in Mississippi beteiligt.

Das Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in einem Urteil vom Juni 2022 bestätigt und das verfassungsmäßige Recht von Frauen auf Abtreibung somit ausgeschlossen.

Southwest Airlines nannte in ihrer Erklärung keine Gründe für ihre Berufung. Carter wird von der "National Right to Work Legal Defense Foundation" vertreten, einer konservativen Gruppe, die sich für Arbeitnehmer einsetzt.

Verfassungsmäßige Rechte von Anwälten bedroht?

Mark Mix, der Präsident der Gruppe, sagte, dass das Urteil "den unverschämten Versuch von Southwest Airlines zunichte macht, sich seiner Verantwortung zu entziehen, die Flugbegleiter über ihr Fehlverhalten zu informieren".

Richter verlangen häufig von Arbeitgebern, Maßnahmen zu ergreifen, um diskriminierendes Verhalten zu unterbinden, wie zum Beispiel die Schulung von Arbeitnehmern und die Einführung neuer Richtlinien.

Aber es ist ungewöhnlich, dass sie Unternehmensvertreter anweisen, sich von bestimmten Gruppen schulen zu lassen. Starr verwies auf frühere Urteile, in denen Rechtsanwälte zur Teilnahme an Fortbildungs- oder Ethikschulungen verpflichtet wurden.

Boeing 737 Max von Southwest Airlines © AirTeamImages.com / John Kilmer { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2019/10/00_111b67c53cb443972e730fb67bc29ece__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ John Kilmer"} } Boeing 737 Max von Southwest Airlines © AirTeamImages.com / John Kilmer

"Die Entscheidung könnte beispiellos sein, und die Wahl der ADF für die Durchführung der Schulung ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass die Gruppe in der Vergangenheit eine konservative christliche Position vertreten hat", sagte David Lopez, der unter der Obama-Regierung Chefjurist der U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) war.

Dies könne die verfassungsmäßigen Rechte von Anwälten beeinträchtigen, insbesondere wenn sie andere Religionen praktizierten. "Das Gericht begibt sich hier auf wirklich gefährliches Terrain", sagte Lopez, der jetzt Rechtsprofessor an der Rutgers University in New Jersey ist.

Andrea Lucas, eine von Trump ernannte EEOC-Vertreterin, sagte jedoch, der Fall zeige, dass viele Unternehmen die Religionsfreiheit von Arbeitnehmern als zweitrangig betrachteten.

"Unternehmen und ihre Anwälte sollten Fälle von religiöser Diskriminierung genauso ernst nehmen wie Fälle von Diskriminierung aufgrund der Rasse (oder des Geschlechts)", sagte Lucas.

Urteil sieht Zahlung von 800.000 US-Dollar und Wiedereinstellung vor

Der leitende Rechtsberater der ADF, Jim Campbell, sagte, die Gruppe sei "gerne bereit zu helfen", indem sie Schulungen über die Gesetze zum Verbot religiöser Diskriminierung anbiete. "Jedes Unternehmen sollte die Religionsfreiheit und unterschiedliche Ansichten am Arbeitsplatz respektieren", sagte Campbell in einer Erklärung.

Southwest Airlines hatte behauptet, Carter sei entlassen worden, weil sie Kollegen in den sozialen Medien bezüglich des Frauenmarsches belästigt und damit gegen eine "Höflichkeitsrichtlinie" des Unternehmens verstoßen habe.

Ein Geschworenengericht befand Southwest Airlines und Carters Gewerkschaft im vergangenen Jahr der religiösen Diskriminierung schuldig. Starr ordnete an, Carter mehr als 800.000 US-Dollar (728.440 Euro) zu zahlen und sie wieder einzustellen.

Southwest Airlines und die Gewerkschaft legten Berufung gegen das Urteil ein. Dieses hätte die Fluggesellschaft auch dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter über ihr Recht zu informieren, ihre religiösen Überzeugungen in sozialen Medien zu äußern.

Starr sagte, Southwest Airlines habe diese Anordnung ignoriert und stattdessen den Mitarbeitern mitgeteilt, dass "das Gericht uns angewiesen hat, Sie darüber zu informieren, dass Southwest unsere Mitarbeiter nicht aufgrund ihrer religiösen Praktiken und Überzeugungen diskriminiert".

In einem Memo, das von den Anwälten der Airline verfasst wurde, verteidigte Southwest die Entlassung von Carter und erklärte, dass das Unternehmen weiterhin seine Social-Media-Richtlinien durchsetzen werde.