Passagiere am Ryanair-Check-in am Flughafen Palma de Mallorca.

Wir alle kennen Ryanair, doch die wenigsten lieben den Low-Cost-Carrier aus Irland – oder möchten es zumindest nicht zugeben.

So dürften wir alle auch schon mal die Flugsuche von Ryanair bemüht haben. Wem beschleicht da noch ein übles Gefühl, wenn man den AGB zustimmen muss, bevor man überhaupt auf die Suche klicken darf?

Was verkauft man da womöglich? Seine Seele? Oder stimmt man lediglich zu, jegliche Gebühren zu bezahlen, die sich Ryanair ausdenkt?

Beim Thema Gebühren ist Ryanair nämlich besonders kreativ. Dabei dürften viele wohl die Idee kennen, selbst für die Benutzung der Toiletten an Bord bezahlen zu müssen. Umgesetzt wurde das bislang noch nicht.

Aber jetzt vielleicht etwas anderes: Geld für den Online-Check-in?

Verwirrung nach Online-Check-in

In den sozialen Medien braut sich jedenfalls gerade ein Shitstorm zusammen. Denn Reisende deckten eine angeblich neue Gebühr bei Ryanair auf, wie "Daily Mail" berichtet.

Viele Passagiere bemerkten demnach eine Änderung in der Ryanair-App, die beim Online-Check-in sagt: "Vermeiden Sie das Anstehen am Flughafen, indem Sie einen Sitzplatz zu Ihrer Buchung hinzufügen."

Der Zeitung zufolge müssen Passagiere, die ihre digitale Bordkarte beim Online-Check-in samt Sitzplatz erhalten möchten, eine zufällige Sitzplatzreservierung hinzufügen und dafür bezahlen. Dabei variieren die Gebühren von zehn Pfund (rund 11,66 Euro) bis zu 21 Pfund.

Eigentlich ist es so, dass man bei der Buchung einen Wunsch-Sitzplatz kostenpflichtig reservieren kann. Das geht sogar bis zu 60 Tage vor einem Flug. Wer erst beim Online-Check-in (24 Stunden bis zwei Stunden vor Abflug) einen speziellen Sitzplatz haben will, musste auch schon immer bezahlen.

Aber wer das nicht tut, bekommt einfach einen Sitz zufällig zugewiesen – und zwar ohne Aufpreis.

Angeblich war das jetzt anders. Eine Reisende, gebucht auf einem Ryanair-Flug von London nach Deutschland am vergangenen Donnerstag, soll den Online-Check-in erfolgreich absolviert haben, ohne einen Sitzplatz zugewiesen bekommen zu haben.

Im Anschluss kam dann die Option, einen Sitzplatz kostenpflichtig hinzuzufügen und die Bordkarte sofort zu erhalten, "um den Check-in am Flughafen zu umgehen". Ergo: Die Kundin hat online eingecheckt, soll aber dennoch am Flughafen anstehen, um einen Sitzplatz zugewiesen zu bekommen.

Reisende, die die zusätzliche Gebühr nicht zahlen möchten, werden den Angaben nach angewiesen, am Flughafen in der Schlange zu warten, um eine gedruckte Bordkarte zu erhalten.

Diese Aufforderung löste Wut bei mehreren Personen aus, die Flüge bei der Billigfluggesellschaft gebucht hatten. Passagiere zeigten sich am Wochenende darüber erzürnt und äußerten auf sozialen Medien ihre Kritik. Einige stellen die Frage, ob die neueste Gebühr überhaupt legal sei:

Laut Daily Mail sind von der neuesten Gebühr aber nicht alle Passagiere betroffen, da einige behaupten, eine digitale Bordkarte kostenlos erhalten zu haben.

Ein Sprecher von Ryanair gab gegenüber der Zeitung nicht bekannt, ob die Fluggesellschaft Reisende neuerdings dazu zwingt, für eine digitale Bordkarte zu bezahlen.

Vielleicht also ein Test? Oder doch eine neue Gebühr? Wohl eher ein Fehler im System!

Denn auf airliners.de-Anfrage dementiert die Airline:

"Das ist falsch. Für eine digitale Bordkarte von Ryanair wird keine Gebühr erhoben – niemals. Alle Ryanair-Fluggäste können für einen reservierten Sitzplatz bezahlen, wenn sie dies wünschen, oder, wenn sie diese Sitzplatzgebühr vermeiden möchten, einen zufällig zugewiesenen Sitzplatz völlig kostenlos auswählen", heißt es.

Politik hat genug von "Junk-Fees"

Doch wie kam es zu der seltsamen Anzeige in den Apps der Kunden? Dazu gibr es keine Antwort. Vielleicht ist auch alles ein Missverständnis.

Blicken wir auf die vielen verschiedenen Gebühren bei Ryanair... da kann es schnell unübersichtlich werden.

Wie dem auch sei: Gebühren für Handgepäck, Aufgabegepäck, Priority-Boarding, Sitzplatzreservierungen im vorderen oder hinteren Teil der Kabine. Noch komplexer wird es, wenn man sogenannte "Bundles" kauft, die diese Elemente gänzlich oder nur zum Teil beinhalten.

Eigentlich wollte Ryanair den Online-Check-in forcieren. Ryanair erhebt daher schon lange hohe Gebühren für das "nachträgliche", manuelle Einchecken am Flughafen-Schalter. Im August wurden laut BBC einem älteren Paar rund 150 Euro berechnet, um am Flughafen eingecheckt zu werden.

Ein neuer Regierungsplan zur Aufdeckung versteckter Gebühren in Großbritannien könnte in naher Zukunft Fluggesellschaften und andere Unternehmen ins Visier nehmen. Im September startete das Department for Business and Trade eine Konsultation zur Analyse von Nebenleistungen im Land.

Auch die US-Regierung um Präsident Joe Biden sagt den sogenannten "Junk Fees" den Kampf an. Erste Airlines haben sich bereits drei US-Fluggesellschaften zur Abschaffung der ersten Gebühren verpflichtet.