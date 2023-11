Lackiert ist er genauso cool wie fast jedes andere Ita-Airways-Flugzeug auch: In Blaumetallic. Aber im ersten Airbus A321 Neo der Italiener lohnt vor allem der Blick in die Kabine. Die ist nämlich komplett neu und birgt gleich mehrere Überraschungen.

Ita Airways hat ihre erste A321 Neo LR in Empfang genommen.

Am Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die erste von neun bestellten A321 Neo jetzt an die italienische Fluggesellschaft übergeben.

Die Maschine trägt die Hersteller-Seriennummer MSN11561 und das Kennzeichen EI-HXA. Das kleine Langstreckenflugzeug wird von zwei Pratt & Whitney PW1133G-Getriebefans angetrieben.

Das azurblau lackierte Flugzeug wurde am Sonntag übergeben und von einer Ita-Airways-Crew von Finkenwerder direkt nach Rom-Fiumicino überführt.

A321 Neo mit echter Business Class

Auch wenn die Ita-Airways-Lackierung nach wie vor alle Blicke auf sich zieht, ist bei diesem Flugzeug vor allem das Innere interessant. Insgesamt wird der Airbus A321 Neo mit der verlängerten Reichweite bei Ita Airways nämlich nur 165 Passagieren Platz bieten.

Der Airbus A321 Neo ist dazu mit Platz für zwölf Passagiere in einer echten Full-Lie-Flat-Business-Class, zwölf Sitzen in einer Premium Economy und nur 141 in der Economy Class ausgestattet.

Damit passen in den längeren A321 Neo weniger Fluggäste als in die A320 Neo, die Ita Airways in reiner Economy-Bestuhlung mit 180 Sitzen einsetzt.

Die neue Innenausstattung der Ita-A321-Neo-Kabine verkörpert laut Selbstdarstellung die "typische italienische Eleganz und Stil", und das "in Perfektion".

Im Mittelpunkt des kreativen Konzepts stehen Komfort, Eleganz, Einfachheit sowie natürliche Materialien und Farben. Die Sitze sind in sandigen Braun- und Beigetönen sowie in Anthrazit gehalten.

Der berühmte Walter De Silva ließ sich bei der Gestaltung den Angaben nach von dem Gedanken leiten, den Reisenden über alle Beförderungsklassen hinweg ein angenehmes Gefühl zu vermitteln. So changiert die Farbe zwischen den Premiumklassen und der Eco von hell zu dunkel:

Das neue Flugzeug verfügt zudem über XL-Gepäckfächer. Zusätzlich ist jeder Sitz mit einem hochmodernen "on-demand" Video- und Audiosystem ausgestattet, das über 17,3-Zoll-Bildschirme (Business), 15,6-Zoll-Bildschirme (Premium Economy) und 13,3-Zoll-Bildschirme (Economy) mit 4K-Auflösung verfügt.

Das erste Standardrumpf-Flugzeug der Airline in Drei-Klassen-Layout bei Ita Airways wurde übrigens nach dem italienischen Schwimmer Massimiliano Rosolino benannt, der bei Olympischen Spielen mehrere Medaillen gewonnen hat.

Für Strecken nach Middle East und Afrika

Ursprünglich war geplant, das Flugzeug auf der Strecke von Rom nach Tel Aviv einzusetzen. Allerdings wird diese Route derzeit aufgrund des Kriegs im Gaza-Streifen nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel nicht bedient.

Für die Langstrecke ist der Flugzeugtyp bei Ita dennoch vorerst nicht vorgesehen. Das Flugzeug sei ideal für Routen nach Nahost und Afrika, heißt es von Ita.

Die zukünftige Lufthansa-Tochter wird ihren neuen Flugzeugtypen – wie zuvor bereits Tap Air Portugal und Jetblue – zunächst vor allem auf Mittelstrecken mit hoher Nachfrage für die Premium-Kabinen einsetzen.

Die A321 Neo ist neu für die Airline. Die Flotte von Ita Airways besteht momentan aus insgesamt 83 Flugzeugen, darunter acht A220, 17 A319, 25 A320, 13 A320 Neo, sieben A330-200, fünf A330-900 und sechs A350-900. Nun ist auch noch der erste A321 Neo dazugekommen.