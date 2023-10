Ein Vorfall in Großbritannien sorgt derzeit für Aufsehen: Die Besatzung eines Airbus A321 LR der Charter-Airline Titan Airways bemerkt kurz nach dem Start ungewöhnlichen Lärm in der Kabine. Die Crew entscheidet sich zur Umkehr. Was am Boden dann am Jet entdeckt wird, lässt nicht schlecht staunen.

Manchmal passiert es, dass ein Flugzeug das ein oder andere Teil verliert. Das kennt man eigentlich vor allem bei Maschinen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.

Doch auch bei sehr neuen und entsprechend modernen Flugzeugen kann es durchaus mal vorkommen, dass ein Jet nicht alles bei sich halten kann.

Das beweist der jüngste Vorfall in Großbritannien, bei dem ein junger Airbus A321 LR der Charter-Airline Titan Airways involviert war.

Das Vorkommnis ereignete sich bereits am 4. Oktober, als die Maschine auf eine Höhe von etwa 10.000 Fuß stieg und die Besatzung einen auffälligen Kabinenlärm bemerkte. Das berichtet "Aerotime".

Crew entscheidet sich zur Umkehr

Da der Lärm nicht nur ungewöhnlich war, sondern auch stetig zunahm, entschied sich die Crew infolgedessen sicherheitshalber zur Rückkehr zum Flughafen London-Stansted, wo sie kurz zuvor gestartet war.

Bei einer Inspektion nach der Landung des Airbus A321 stellte das Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) fehlende und lose Fenster fest. Genauer lösten sich die Außenverkleidungen dreier Fenster des Jets vom Rumpf.

Außerdem wurde eine Beschädigung am linken Seitenleitwerk entdeckt.

Die französische Behörde bezeichnete das Ereignis als "schwerwiegenden Zwischenfall", der nun umfassend untersucht werden soll.

In einer nun veröffentlichten Erklärung gab Titan Airways an, dass die Besatzung einen erhöhten Lärmpegel in der Kabine bemerkte und ein Problem mit einem der Fenster feststellte.

Der Pilot erklärte jedoch keinen Notfall und landete das Flugzeug sicher und gemäß den normalen Betriebsverfahren, hieß es. So wurde auch keine Aktivierung der Notfalldienste des Flughafens in Luton erforderlich.

Die 21 Passagiere – selbst Mitarbeiter von Titan Airways, die sich auf einem Positionierungsflug befanden – und Crewmitglieder, kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Flieger wurde zuvor von britischer Regierung genutzt

Der Airbus A321 LR mit der Registrierung G-OATW war zum Zeitpunkt des Vorfalls zweieinhalb Jahre alt. Es war geplant, dass das Flugzeug im Laufe des Tages auf dem Orlando International Airport in Florida landen sollte.

Zuvor wurde die Maschine dem "Aviation Safety Network" offiziell 18 Monate lang von der britischen Regierung in einer VIP-Konfiguration genutzt.

Bisher gibt es noch keinerlei offizielle Vermutung, wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Ebenso wenig ist bekannt, wie lange der Jet nun nicht zur Verfügung stehen wird.

Fest steht nur, dass ein Vorfall dieser Art jedoch schon in der Kategorie "kurios" fällt. Dass ein Flugzeug Fenster verliert, dürfte bisher auch eher selten vorgekommen sein. Besonders bei solch jungen und modernen Jets, wie dem Airbus A321 LR.