Ryanair ist eine Erfolgsgeschichte. Die soll weitergehen. Wenn es nach Plan läuft mit einem fast unvorstellbaren Wachstum. Dabei haben die Flugbegleiter am Anfang noch jedem Gast beim Boarding die Hand geschüttelt.

Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Wohl jeder in Europa hat eine Meinung zu Ryanair. Die Bandbreite reicht dabei von Bewunderung bis Verachtung.

Es ist wie es ist: der größte Billigflieger des Kontinents polarisiert.

Dass es einmal so weit kommen würde, konnte am Anfang wohl niemand ahnen.

Und der Aufstieg der kleinen irischen Regionalairline ist durchaus beachtlich.

Ryanair war 1984 von Tony Ryan als Regionalfluggesellschaft gegründet worden. Sie startete im Jahr darauf mit Flügen zwischen der irischen Stadt Waterford und London-Gatwick.

Dabei setzte die Airline auf Embraer EMB 110 Turboprops. Ein Video vom Erstflug zeigt, wie damals jeder Fluggast einzeln per Handschlag begrüßt wurden:

Der Aufstieg zur nach Passagieren größten europäischen Fluggesellschaft begann erst viel später.

Mit der Deregulierung im europäischen Flugverkehr setzte die Airline Mitte der 1990er-Jahre auf das Konzept der billigen Punkt-zu-Punkt-Flüge.

Die Flotte war zuvor bereits auf ATR 42 und später auf BAC 1-11 umgestellt worden. Jetzt kam die Boeing 737 und der Aufstieg konnte beginnen.

Ryanair brauchte immerhin 24 Jahre, um von Null auf 50 Millionen Passagiere zu wachsen.

Die nächsten 50 Millionen auf 100 Millionen Passagiere pro Jahr dauerten dann nur noch acht Jahre (2008-2015). Kurz vor Corona waren es dann knapp 150 Millionen, also keine vier Jahre später.

Zuletzt war es Ryanair gelungen, 20 Prozent größer aus der Corona-Pandemie herauszufliegen, als sie hineingeflogen war. Die Gruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr (bis März) fast 170 Millionen Passagiere befördern.

Wie auch immer man also zu Ryanair steht: Die Airline ist hochprofitabel und hat enorme Wachstumspläne.

In nur drei Jahren streben die Iren nun 225 Millionen Passagiere als Ziel an. Um dies bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, müsste Ryanair also nochmal 57 Millionen Passagiere mehr befördern als aktuell – und 78 Millionen mehr als vor der Pandemie.

Zum Vergleich: Das ist so, als würde Ryanair um eine ganze Easyjet wachsen, wenn man deren Passagierzahlen der vergangenen zwölf Monate zugrunde legt.

Jedem Gast beim Boarding die Hand zu schütteln, kann man da nun wirklich nicht mehr erwarten.