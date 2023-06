Riyadh Air stellt sein erstes Flugzeug vor - mit auffällig ähnlichem Logo wie einst Air Berlin. Doch was steckt hinter der Ähnlichkeit? Auf der Paris Air Show gibt CEO Tony Douglas nun Details preis.

Die Hecklogos von Riyadh Air und Air Berlin. Alles Zufall, oder was?

Saudi-Arabien will zum führenden Luftverkehrsstandort in der Region avancieren.

Saudi-Arabiens neue Nationalairline, Riyadh Air, hat entsprechend viel vor. Die Fluggesellschaft wird 39 Boeing 787-9 betreiben und hat sich Optionen für weitere 33 Dreamliner gesichert. Hinzu kommen wohl noch Dutzende Schmalrumpfflugzeuge.

Als Chef der neuen saudi-arabischen Vorzeige-Airline ist Tony Douglas für den Aufbau zuständig.

Für den gebürtigen Briten ist es nicht die erste Beschäftigung in Arabien. 2017 heuerte er bei Etihad an.

Den Niedergang von Air Berlin konnte Douglas damals nicht mehr verhindern. Doch die deutsche Equity-Beteiligung der Etihad scheint es dem Manager durchaus angetan zu haben.

Vielleicht nicht unbedingt das Große und Ganze, aber zumindest deren Logo am Heck scheint einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.

Denn viele ehemalige Air Berliner staunten nicht schlecht, als jetzt das erste Flugzeug der Riyadh Air vorgestellt wurde.

Zwar ist die Lackierung der neuen nationalen Langstreckenairline Saudi Arabiens viel prunkvoller als die der ehemaligen Air Berlin.

Riyadh Air präsentiert sich in einem dunklen Blau, das fast schon lila erscheint, mit hellblauen Akzenten am Heck. Der Metallic-Lack an einigen Stellen glänzt dabei wie Perlmutt.

Der Name der Fluggesellschaft ist in weißer Farbe am vorderen Teil des Rumpfes aufgebracht. Das R-Logo von Riyadh Air ziert die Heckflosse sowie die Triebwerke.

Und hier fangen die Gemeinsamkeiten an: Denn das R-Logo sitzt in einem ovalen Kreis, ganz wie früher das kleine "a" von Air Berlin!

Auf der Paris Air Show hat Douglas nun sogar mehr zum Logo erzählt. So soll der ovale Kreis tatsächlich ein Fenster darstellen.

Genau das sollte damals auch der ovale Kreis im Logo bei Air Berlin darstellen: Ein Flugzeugfenster.

Doch es geht noch weiter: Das R von Riyadh Air kann mit viel Phantasie – oder mit Kenntnis arabischer Kalligrafie – einen Vogel erkennen lassen.

Die Erläuterung zum Riyadh-Air-Logo. © Riyadh Air / Kollage: airliners.de

Auch das ist ähnlich mit Air Berlin. Zwar platzierte Air Berlin kein Tier im Fenster, hat sich aber durchaus auch etwas dabei gedacht:

Der kleine Punkt sollte die Sonne, die zwei Schwingen Wellen darstellen.

War bei Air Berlin also der Buchstabe weniger gut zu erkennen, ist es bei Riyadh Air der Vogel, den man erst auf den zweiten Blick erkennt.

Doch eines haben beide Logos gemeinsam: Sie zeigen ein Flugzeugfenster. Und noch eine Parallele gibt es, die hat aber mit Etihad zu tun. Denn der Perlmutt-Effekt der Riyadh-Air-Lackierung kommt Planespottern auch bekannt vor.

Genau: Etihad Airways führte diese teure Art der Flugzeuglackierung als eine der ersten großen Airlines weltweit ein – und trägt sie noch heute. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Schließlich gilt Imitieren als beste Art der Wertschätzung!

Riyadh Air erklärte übrigens bei der Präsentation der Bemalung, dass dies nur das erste von zwei Designs sei. Airline-Chef Douglas sagte, dass im Laufe des Jahres noch eine zweite Livery vorgestellt werden soll.

Ob die genauso prunkvoll wird, bleibt abzuwarten. Aber das "R" im Fenster wird sicherlich auch die andere Version tragen, denn genau wie bei Air Berlin ist auch das "Fenster-R" integraler Bestandteil des Airline-Logos.

PS: Übrigens sehen nicht alle im Air-Berlin-Logo eine Sonne und Wellen.

Nach dem Abzug von McDonald's aus Russland bedient sich zumindest die Nachfolgegesellschaft "Vkusno & Tochka" dem selben Logo – nur mit anderen Farben. Hier bedeutet der Kreis einen Burger, und die Wellen sind Pommes. Was fehlt ist das Flugzeugfenster – würde ja auch keinen Sinn machen.