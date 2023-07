Während Corona wurden viele A380 eingelagert. Dann wurden Haarrisse an den Flügelholmen entdeckt. Weil Emirates ihre Flugzeuge schnell wieder in die Luft bringen will, muss nun auch Airbus aushelfen: Mehrere A380 kommen zur Inspektion an ihren Geburtsort Toulouse zurück.

Als der letzte jemals gebaute Airbus A380 während Corona die riesige Montagehalle in Toulouse verlassen hat, konnte niemand ahnen, dass A380-Flugzeuge schon bald wieder hier hereingerollt würden.

Zwei Jahre nach der letzten A380-Auslieferung bereitet sich Airbus nun aber tatsächlich darauf vor, einige der Superjumbos erneut an ihren Geburtsort zurückzubringen – zur Inspektion der Tragflächen.

Doch wenn die A380 zurückkommen, um Risse in ihren Tragflächen reparieren zu lassen, werden sie die riesige "Jean Luc Lagardere"-Montagehalle kaum mehr wiedererkennen.

Das 2004 eröffnete "Jean-Luc Lagardere" wurde gerne und oft als zweitgrößtes Gebäude der Welt bezeichnet und ist immer noch eine der wenigen Industrieanlagen, die groß genug für A380-Flugzeuge sind.

Sie sieht nämlich nicht mehr so aus wie 2021, als die A380-Produktion eingestellt wurde. In einem Teil der Halle ist jetzt aber eine Montagelinie für den A321 Neo untergebracht. Sie wurde am Montag eingeweiht.

Dennoch ist noch genug Platz in dem riesigen Werk, um an einigen A380 des größten Airbus-Kunden Emirates Inspektionen und mögliche Reparaturen durchzuführen.

Nachdem die Flugzeuge während der Corona-Pandemie am Boden standen, wurden kleine Risse an einigen Flügelholmen der eingelagerten Jets festgestellt.

Die Easa hatte die Inspektionen daraufhin für alle A380 vorgeschrieben, die zwölfeinhalb Jahre alt und älter sind. Dabei geht es übrigens um den Montagetermin des Flügelmittelkastens. der kann im Einzelfall bis zu zwei Jahre vor dem gesamten Flugzeug hergestellt worden sein.

Airbus-A380-Endmontage in Toulouse © airliners.de / David Haße { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2011/11/thai_380e_595841c3d051dc351763f080aea5481d__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ David Haße"} } Airbus-A380-Endmontage in Toulouse © airliners.de / David Haße

Emirates will ihre A380 schnell wieder einsetzen

Schon im Dezember haben die Inspektionen an den Haarrissen bei Emirates begonnen. Auch bei Lufthansa Technik wurden schon Emirates-A380 untersucht.

Nun unterstütze auch Airbus die Arbeiten an einigen Flugzeugen in Toulouse, sagte ein Airbus-Sprecher. Als Grund wurden weltweite Kapazitätsbeschränkungen genannt, die Emirates nun wohl verärgern, weil die Airline ihre A380 wieder benötigt.

Im Zuge einer extra von Airbus vereinbarten Sonderprämie für die Arbeiter an dem Projekt wurde nun erstmals Details wie die Dauer der Inspektionen bekannt. Laut Force Ouvrière sollen sie bis zum dritten Quartal 2024 dauern.

Tatsächlich will die Airline aus Dubai bald schon wieder alle ihre A380 einsetzen. Anfang kommenden Jahres soll die gesamte Flotte aus 119 Airbus A380-800 wieder einsatzbereit sein.

Emirates erklärte, das Problem stelle kein unmittelbares Sicherheitsproblem dar. Das Inspektions- und Reparaturprogramm werde daher auch nur minimale Auswirkungen auf den Flugbetrieb haben.

"Wir arbeiten eng mit Airbus und unseren Wartungspartnern zusammen, um die Inspektions- und Reparaturanforderungen für die Tragflächen unserer A380 zu erfüllen", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft.

"Ein Großteil der Arbeiten wird im Emirates Engineering Centre durchgeführt, und Airbus bietet uns zusätzliche MRO-Unterstützung in Toulouse."

Die Bodenzeit pro Flugzeug hänge von den Ergebnissen der Inspektion und der jeweiligen Reparaturen ab, wird aber auf durchschnittlich 60 Tage geschätzt, fügte der Sprecher hinzu.

Dennoch kostet die Inspektion die Airline nicht viel. Der Präsident von Emirates, Tim Clark, hatte zumindest im vergangenen Monat vor Journalisten gesagt, dass das Problem "nur sehr geringe Auswirkungen auf den Betriebsgewinn" haben werde.

Damit könnte es also durchaus sein, dass die Inspektion bei Airbus eine Art Garantieleistung ist. Doch wie auch immer: Der Rückruf in die gigantische "Jean-Luc Lagardere"-Halle ist auf alle Fälle eine tolle Gelegenheit für alle A380-Liebhaber in Toulouse, den ein oder anderen Superjumbo nochmal an seiner Geburtsstätte zu sehen.