Qatar Airways bietet im neuen Sommerflugplan im Vergleich zum Winter weniger Flüge nach Düsseldorf an, Etihad Airways fliegt Düsseldorf im Sommer 2024 gar nicht mehr an. Und was ist mit Emirates? Zieht die Airline aus Dubai vielleicht lieber nach Berlin?

Ein Airbus A380 der Emirates steht auf dem Flughafen in Düsseldorf.

Die Luftverkehrsrechte für Flüge der Golf-Airlines nach Deutschland sind eine komplexe Angelegenheit.

Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) können aktuell so oft zu drei Destinationen in Deutschland fliegen, wie sie wollen: Frankfurt, München und Düsseldorf. Emirates darf zudem noch nach Hamburg kommen.

Qatar Airways hingegen war lange Frequenz-gedeckelt, kann ihre Frequenzen aber sukzessiv hochfahren und Deutschland bald sogar unbegrenzt häufig anfliegen. Das liegt daran, dass Qatar Airways aus Katar kommt und nicht aus den VAE wie Emirates (Dubai) und Etihad (Abu Dhabi).

Dank dem Ende 2021 unterzeichneten EU-weiten Open-Sky-Abkommen mit Katar, erhält Qatar Airways ab dem Winter 2024/2025 einen uneingeschränkten Zugang zu den Märkten in ganz Europa. Bis dahin gilt ein Stufenplan, der jedes Jahr zum Winterflugplan weitere Frequenzen erlaubt.

Deutsche Airlines dürfen dagegen so oft in die VAE und nach Katar fliegen, wie sie wollen. Aber das wollen sie nicht wirklich. Als einzige deutsche Fluggesellschaft verbindet die Lufthansa Frankfurt regelmäßig mit Dubai. Flüge nach Doha in Katar gibt es aktuell im Lufthansa-Flugplan nicht. Eurowings fliegt derzeit noch von Berlin und Stuttgart nach Dubai. Die Lufthansa-Billigairline wird die Verbindung Ende März aber wieder einstellen.

Dagegen ist das Interesse der Golf-Carrier, namentlich Emirates, Etihad Airways und Qatar Airways, an Deutschland weiterhin groß. Der Grund ist einfach: Die Golf-Airlines brauchen deutsche Umsteiger für ihr weltweites Streckennetz.

Doch nun kommen Gerüchte auf, wonach das Interesse der Golf-Carrier vor allem am Standort Düsseldorf schwindet. Immerhin hatte sich zumindest Emirates neulich lautstark für Berlin als weitere Destination in Deutschland stark gemacht, Etihad stellt die Flüge nach Düsseldorf im Winter ein und Qatar reduziert nun in Düsseldorf von 14 wöchentlichen Flügen im Winter auf elf im Sommer...

Ziehen sich Emirates, Etihad Airways und Qatar Airways vielleicht aus Düsseldorf zurück?

Die Situation bei Qatar Airways

Im kommenden Sommerflugplan 2024 reduziert Qatar Airways ihr Angebot in Düsseldorf. Dann stehen nur noch elf wöchentliche Verbindungen im Flugplan, was drei Flüge weniger als zu Spitzenzeiten im aktuellen Winterflugplan sind.

Ab Januar fliegt Qatar Airways insgesamt 14 Mal pro Woche nach Düsseldorf. Aktuell sind es elf wöchentliche Flüge.

Qatar-Airways-Erstflug nach Düsseldorf am 15.11.2022. © Flughafen Düsseldorf

Vergleicht man aber die Anzahl der wöchentlichen Flüge zwischen Sommer 2024 und 2023, so fällt auf, dass Qatar Airways ihre Frequenzen nach Düsseldorf sogar erhöht! Von damals sieben wöchentlichen Flüge erhöht Qatar Airways ihre Frequenzen damit von Sommer zu Sommer um vier weitere Flüge.

Das bestätigt auf Anfrage von airliners.de auch ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf. Er fügt hinzu, dass Qatar Airways dabei im Sommer sogar größeres Fluggerät einplant. So will katarische Fluggesellschaft im Sommer 2024 mit der Boeing 787-9 statt der 787-8 nach Düsseldorf fliegen.

Düsseldorf war erst im vergangenen Winterflugplan zur vierten Deutschland-Destination für Qatar Airways geworden. Damals kam die Airline in der Regel einmal täglich aus Doha.

Etihad Airways zieht sich komplett zurück – und Emirates?

Dann wäre da noch der Fall Etihad Airways. Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat nach Corona erst im aktuellen Winterflugplan wieder Flüge nach Düsseldorf aufgenommen.

Die Flüge finden aktuell dreimal wöchentlich mit einer Boeing 787 statt. Zum Sommerflugplan 2024 wird die Airline ihre Flüge zwischen Abu Dhabi und Düsseldorf jedoch nicht fortsetzen. Wie der Flughafensprecher gegenüber airliners.de bestätigt, war dies auch nicht Teil des ursprünglichen Plans.

Die Nachfrage nach Flugreisen zwischen Düsseldorf und den Emiraten sowie Katar sei jedoch weiterhin hoch. Viel eher können die Airline die benötigten Kapazitäten wegen aktueller Marktgegebenheiten nicht regelmäßig aufrechterhalten.

Bleibt die Frage, was Emirates im kommenden Sommer in Düsseldorf machen wird. Wie der Sprecher des Flughafens Düsseldorf bestätigt, wird Emirates auch im kommenden Sommer 2024 zwei tägliche Verbindungen zwischen Dubai und Düsseldorf anbieten. Eine der beiden Verbindungen soll auch weiterhin mit dem Airbus A380 durchgeführt werden.

Was ist dran am Gerücht?

Ziehen sich die Golf-Carrier also aus Düsseldorf zurück? Die Frage lässt sich bei diesem Gerücht einfach und schnell beantworten: nein.

Lediglich Etihad Airways führt vorerst die Verbindung von Abu Dhabi im Sommerflugplan 2024 nicht fort. Das soll jedoch auch laut Flughafen Düsseldorf nie geplant gewesen sein. Dennoch könnte Etihad Airways bald wieder eine ganzjährige Verbindung anbieten, sofern es die Umstände für die Fluggesellschaft zulassen.

Qatar Airways reduziert zwar im Vergleich zum aktuellen Winterflugplan die Frequenzen im kommenden Sommer nach Düsseldorf, dieser Vergleich hinkt jedoch. Stattdessen baut Qatar Airways im Vergleich zum vorherigen Sommerflugplan weiter auf und kommt sogar mit größerem Gerät nach Düsseldorf geflogen.

Mit dem größten Gerät, dem Airbus A380, kommt Emirates auch weiterhin nach Düsseldorf, und das einmal täglich. Die zweite tägliche Verbindung von Dubai bleibt ebenfalls bestehen.