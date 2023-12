Kinderträume für die Zukunft der Luftfahrt: Sterne beobachten im Flugzeug, Go-Kart-Strecke und Pool. Was wünschen sich Kinder für die Flugzeuge der Zukunft? Eine Studie von "Booking.com" enthüllt außergewöhnliche Ideen der Kinder. Was könnte davon umgesetzt werden?

Flugzeuge der Zukunft – laut Kindern in einer Studie von Booking.com.

Wie soll die Zukunft der Luftfahrt aussehen? Eine Frage, mit der sich die Luftfahrtbranche, die Wissenschaft und die Politik bereits seit geraumer Zeit beschäftigen.

Auch bei airliners.de erscheinen immer mehr Meldungen und Hintergrundberichte, beispielsweise zu Wasserstoffflugzeugen und der Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Zudem beschäftigen sich alle Beteiligten mit der Gestaltung neuer Flugzeuggenerationen.

Auch für das Kabinendesign werden immer wieder neue Konzepte veröffentlicht. Doch die meisten Kabinen von Passagierflugzeugen sehen dabei mehr oder weniger gleich aus: bis zu vier Reiseklassen mit unterschiedlichem Sitzkomfort und Servicelevel. Die innovativen Konzepte erhalten dabei äußerst selten Einzug in den Flugzeugen der heutigen Zeit.

Sowohl die Forschung an neuen und nachhaltigen Flugzeugen sowie das Design neuer Flugzeugkabinen haben eines gemeinsam: sie werden von Erwachsenen Menschen entworfen, die im Regelfall das gelernt beziehungsweise studiert haben.

Doch was passiert, wenn man Kinder bestimmen ließe, wie die Flugzeuge der Zukunft aussehen sollen? Die Reiseplattform "Booking.com" hat sich in einer Studie damit beschäftigt. Die Ergebnisse verblüffen. Eine Erkenntnis der Studie ist, dass 42 Prozent der Kinder glauben, dass Fliegen den Erwachsenen mehr Spaß macht als ihnen selbst.

Abenteuerlust kennt keine Grenzen

Die Ideen und Wünsche der Kinder, um das zu ändern, sind durchaus vielfältig – zum Teil unrealistisch, weit entfernte Zukunftsmusik oder aber in anderen Teilen auch durchaus umsetzbar.

Eine separate Bar in der Business Class des Airbus A380 von Emirates für Erwachsene oder eine Kinder-freie Zone bei Corendon im Airbus A350 sind bereits Ideen von Erwachsenen für Erwachsene (ohne Kinder), um das Reisen attraktiver zu gestalten.

Einen ähnlichen Ansatz aus der eigenen Perspektive verfolgen nun die 1000 befragten Kinder aus Deutschland, die an der Umfrage von Booking teilgenommen haben. Die befragten Kinder waren zwischen sechs und elf Jahre alt.

Die Kinder wünschen sich eine Erwachsenen-freie Zone an Bord der Flugzeuge. Hier soll vor allem für Spaß und Entertainment gesorgt werden, wenn es nach 24 Prozent der befragten Kinder gehen würde.

Und es geht noch weiter mit den außergewöhnlichen Wünschen: 33 Prozent der Kinder wollen einen Pool an Bord, um mitten in der Luft planschen zu können. 28 Prozent wünschen sich zudem einen Mini-Fußballplatz. Und wenn das noch nicht genug ist, träumen 22 Prozent von einer Sandburgecke.

Die Träume der Kleinen kennen jedoch keine Grenzen. 37 Prozent der befragten Kinder träumen von einem Flugzeug mit einem durchsichtigen Dach, um die Sterne zu beobachten.

Flugzeuge der Zukunft – laut Kindern in einer Studie von Booking.com. © Booking.com

Ein Himmel, um die Sterne aus dem Flugzeug zu sehen, ist dabei noch nicht die Grenze der Fantasie der befragten Kinder. Wenn ein Flug zum Mond möglich wäre, würden 53 Prozent der Kinder diese Chance ergreifen und "Ja" sagen.

Zudem würden 43 Prozent der Kinder gerne nach Australien fliegen, um die exotische Tierwelt zu erkunden, 37 Prozent träumen von einem Flug in die Karibik und 31 Prozent möchten auf die Malediven fliegen, um in den luxuriösen Resorts zu entspannen.

Wie realistisch sind die Träume und Wünsche der Kinder?

Die Kids wollen also nicht nur ein außergewöhnliches Flugzeug, sondern auch den Weltraum und die spannendsten Ziele der Welt ansteuern. Lassen sich die Träume und Wünsche aber in Flugzeugen so überhaupt umsetzen?

Michael Santo von der H&Z Unternehmensberatung ordnet für airliners.de die verschiedenen Ideen ein. "Meine persönliche Top-Idee ist der Pizzaofen an Bord. Da der Holzkohleofen leider Tabu sein wird, wird jegliche elektrische Variante die Energiebilanz eines Flugzeuges an die Grenzen bringen".

Flugzeuge der Zukunft – laut Kindern in einer Studie von Booking.com. © Booking.com

Ein durchsichtiges Dach sei zwar nicht eins zu ein umsetzbar, aber durch große Bildschirmflächen machbar und zumindest durch intelligente Kamerasysteme virtuell schon heute zu verwirklichen, so Santo, Vorstand und Leiter des Bereiches Aviation & Security bei H&Z. Er ist Autor mehrerer Studien und Veröffentlichungen in diesem Bereich und gilt unter anderem, als Experte für Flugzeugbau.

Zu einem Pool im Flugzeug sagt der Experte: "Zumindest Whirlpool-Lösungen fanden bereits Umsetzung und sind möglich, leider selten in den Ferienfliegern. Die Wasserrutsche on top stellt dann den engagierten Ingenieur lediglich vor eine kleine Herausforderung: ob diese dann allerdings den Rumpf verlassen kann, ist im Detail zu klären".

Die Go-Cart-Strecke sei mit der Geschwindigkeit, wie heute das Kabinenpersonal einer namhaften deutschen Airline die Wasserflaschen auf Flügen verteilt beziehungsweise zuwirft, ebenfalls bereits nah an der Umsetzung, wie Santo ironisch hinzufügt.

"Die Reiseziele der Kinder zeigen auf, dass die Flugreise immer noch für viele mit exotischen Zielen, anderen Ländern und der weiten Welt assoziiert wird. Und das ist positiv zu bewerten, reisen bildet, hilft Vorurteile gegen andere Länder und Kulturen gar nicht erst entstehen zu lassen und macht einfach Freude", so Santo.

Die Botschaft an die Branche sei klar: Lasst Euch etwas einfallen, damit das so bleibt.

Serie Flugzeugbau der Zukunft Revolution im Flugzeugbau: Wie realistisch sind welche Ansätze, was kommt wann und wo beginnt die Utopie? 7 Artikel 1 Stunde 22 Minuten

Keine Spur von Nachhaltigkeit

Interessant ist aber auch, was sich die Kinder nicht wünschen. Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit längst in der Gesellschaft angekommen ist – selbst bei den jüngeren Mitbürgern – ist vom nachhaltigen Fliegen keine Spur zu erkennen. Das zeigt sich zum einen bei den Wunschdestinationen der Kleinen, vor allem aber auch bei den gezeichneten Vorstellungen der Kinder.

Denn vom Innendesign der Kabine einmal abgesehen, erinnern die Flugzeuge schon an klassische Designs der vergangenen Jahrzehnte. "Es bleibt beim Standardflugzeug mit einem Cockpit, Low-Wing-Konfiguration und zwei Triebwerken und nicht bei innovativen Konzepten im Design (Nurflügler, Raketenformen,…)", wie Santo sagt.

Dies zeige deutlich, dass die letzten disruptiven Innovationen – nach Santos Einschätzung die Concorde – soweit zurück liegen, dass die Kinder keinerlei Bezug hierzu mehr herstellen oder sich gar andere Flugzeuge vorstellen können.

Dass das Thema Nachhaltigkeit gar nicht vorkommt, könnte derweil auch ganz andere Gründe haben. Eventuell gehen die Kinder einfach davon aus, dass Fliegen zukünftig klimaschonend sein wird. Auch daran arbeitet die Branche derzeit mit Hochdruck.