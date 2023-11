Kunden von China Southern Airlines können sich freuen. Aus Versehen verkaufte die Airline Tickets für umgerechnet circa 1,20 Euro und lässt die Glückspilze nun sogar fliegen. Das ist bei "Error Fares" nicht immer so. Was ist zu beachten?

Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Wer seine Reisen gerne so günstig wie möglich bucht, der kennt sicherlich das eine oder andere Portal oder Newsletter-Listen mit den besten Angeboten des Tages. Schnäppchenjägern bietet sich aber eine weitere, jedoch seltene Gelegenheit, um beim Reisen Geld zu sparen.

Das Phänomen, das als "Error Fare" bezeichnet wird, umfasst Fehler im Buchungssystem von Fluggesellschaften oder Reiseanbietern, welches zu extrem günstigen Preisen für Flugtickets führt. Diese Fehler können durch verschiedene Faktoren wie technische Störungen oder menschliche Fehler verursacht werden – so nun auch bei China Southern Airlines.

Bei der chinesischen Fluggesellschaft wurden Tickets zu einem Preis von nur 1,30 US-Dollar (rund 1,22 Euro) verkauft.

China Southern Airlines kündigte an, dass sie den Verkauf dieser Tickets anerkennen werde. Der Fehler war während einer zweistündigen technischen Störung ihrer mobilen App und einiger Ticketbuchungsplattformen am späten Mittwochabend aufgetreten.

Inlandsstrecken können lang sein

Gegen 20:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch begannen Verbraucher in den chinesischen sozialen Medien zu berichten, dass viele Flüge von und nach der südwestlichen Metropole Chengdu in der App von China Southern für zehn, 20 oder 30 Yuan (rund 1,30 bis 3,85 Euro) angeboten wurden.

China Southern bedient von Chengdu in der Regel Inlandsrouten. Diese können in China jedoch deutlich länger sein als aus Europa gewohnt.

Ein Screenshot, der im Internet kursierte, zeigte ein Ticket von Chengdu nach Peking für nur zehn Yuan, verglichen mit dem normalen Mindestpreis von 400 bis 500 Yuan – eine erhebliche Preisersparnis für eine Strecke von circa 1500 Kilometern zwischen den beiden Metropolen. Ein Preis von 0,087 Cent pro Kilometer.

Andere Online-Screenshots zeigten, dass die Billigpreise etwa zwei Stunden lang auf der App der Fluggesellschaft und auf verschiedenen Buchungsplattformen, darunter dem Marktführer Trip.com, angeboten wurden.

Zusätzlich zu diesem Preis mussten die Käufer mindestens 110 Yuan für Flughafengebühren und Treibstoffzuschläge bezahlen. "Die Passagiere können sie ganz normal nutzen", erklärte China Southern mit Sitz in Guangzhou, vorausgesetzt, die Tickets seien bereits bezahlt und ausgestellt.

Vor- und Nachteile von "Error Fares"

"Error Fares" sind natürlich wegen ihrer außergewöhnlich niedrigen Preise so attraktiv. Dabei treten die fehlerhaften Preise nicht nur in der Economy Class, sondern auch in den Premiumreiseklassen auf.

Reisende haben die Möglichkeit, ihre Traumziele zu einem Bruchteil des normalen Preises zu erreichen, und das in vielen Fällen sogar komfortabel.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Buchen von "Error Fares" auch Risiken mit sich bringen kann. In einigen Fällen stornieren die Fluggesellschaften die Buchung aufgrund des Preisfehlers. Es ist jedoch ratsam, sich vor der Buchung über die Richtlinien zu informieren und die Konsequenzen einer Stornierung zu berücksichtigen.

Dementsprechend ist es auch ratsam, weitere Buchungen für Hotels oder Mietwagen zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Solltet ihr also einen "Error Fare" finden und buchen, wartet besser ab, bis die Buchung auch endgültig bestätigt wurde.

Eine wirkliche Richtlinie für diese "Error Fares" gibt es nicht. Es ist also möglich, dass so günstige Tarife wie eben bei China Southern Airlines bestätigt werden, im Gegenzug andere "Error Fares" für deutlich mehr Geld storniert werden. So zuletzt bei Oman Air geschehen, wo man Business-Class-Flüge für 1050 Euro nach Thailand noch stornierte – und das zwei Wochen nach der Buchung.