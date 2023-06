Gossip Galley Neuer Name, neuer Look: So könnte Eurowings Discover demnächst aussehen

Eurowings Discover ist ein Name, der aus der Not geboren wurde. Jetzt steht ein umfangreiches Rebranding für den Lufthansa-Ferienflieger an. Dabei geht es um einen abgewandelten Namen und einen komplett neuen Look. Die neuesten Gerüchte.