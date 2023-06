Schreck für Passagiere einer Lufthansa-Maschine in München: Eine 27 Jahre Frau tickt kurz vor dem Abflug komplett aus, reißt sich die Klamotten vom Leib und beißt um sich. Jetzt ist sie in psychiatrischer Behandlung.

Eine nackte Passagierin hat den Start eines Fluges von München nach Sofia um Stunden verzögert.

Wie die Bundespolizei mitteilte, zog sich eine 27-Jährige vor dem Start am Freitagabend an Bord einer Lufthansa-Maschine vollständig aus und schrie lautstark herum.

"Die Passagiere waren bereits an Bord, das war kurz vor Abflug", schilderte Bundespolizeisprecher Stefan Bayer.

Plötzlich habe sich die 27-Jährige aus unbekannten Gründen vollständig entkleidet und lautstark zu schreien begonnen.

Mehrere herbeigerufene Polizistinnen und Polizisten der Bundes- und Landespolizei konnten sie demnach nicht beruhigen oder wieder zum Anziehen bewegen.

Auch auf nettes Zureden von Flugbegleiterinnen habe sie sich nicht wieder angezogen, weshalb ihr der Bundespolizist eine Decke umlegte.

"Bei diesem Versuch biss die Frau den Kollegen unvermittelt in den linken Unterarm."

Der Beamte habe "unmittelbaren Zwang" anwenden müssen, "um den Biss zu lösen und sich zu schützen".

Mit mehreren Einsatzkräften sei die nackte Frau aus Bulgarien dann aus dem Flugzeug gebracht worden.

Gegen sie seien Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung erstattet worden.

"Der Kollege musste den Dienst abbrechen und hat sich gleich in ärztliche Behandlung begeben, war aber am Samstag wieder im Dienst", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag.

Die Frau wurde nach dem Vorfall vom Freitagabend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, die übrigen Passagiere flogen mit dreieinhalb Stunden Verspätung in Richtung bulgarischer Hauptstadt ab.

Fluggäste werden immer öfter ausfallend: Vor einigen Tagen musste eine Condor-Maschine einen Langstreckenflug nach nach Punta Cana abbrechen, weil sich Passagiere prügelten.

Doch das sind nur zwei Vorfälle von vielen. Noch ich auch nicht geklärt, was genau die Frau im Lufthansa-Flieger dazu veranlasst hat, auszuticken.

Fest steht: Airlines warnen weltweit von einer wachsenden Zahl von Zwischenfällen. Der Verband fordert nun härtere Strafen für renitente Passagiere und Aufklärungskampagnen an Flughäfen.