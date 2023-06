Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: SAS mustert ihren letzten Airbus A321 "Ceo" aus. Die Mittelstreckenmaschine fliegt zum Abschluss noch einmal nach Mallorca. Danach geht es in die Wüste. Doch die A321-Ära geht bei SAS weiter: Auf der Langstrecke!

Scandinavian Airlines (SAS) stellt den Betrieb mit ihren Airbus A321-Mittelstreckenflugzeugen ein.

Wie CH-Aviation jetzt auf Basis von Flugplandaten herausgefunden hat, heben ab Juli keine A321 Ceo mehr für die Airline ab.

Zuletzt hatte die skandinavische Fluggesellschaft nur noch drei ihrer ehemals acht A321-200 im Betrieb.

Die letzten Maschinen in der Flotte hatten das stolze Durchschnittsalter von 21,5 Jahren.

Zwei A321 Ceo wurden in der vergangenen Woche stillgelegt. Das Flugzeug mit der Kennung LN-RKI (MSN 1817) ist seit dem 23. Juni in Rente. Kurz darauf wurde es zum "Pinal Airpark" nach Marana in die USA überführt.

Der SAS-Airbus-A321-200 OY-KBE (MSN 1798) wurde dann am vergangenen Wochenende ausgemustert. Es steht derzeit noch am Flughafen Kopenhagen.

Ein Airbus A321 der SAS steht während Corona eingemottet in Kopenhagen © AirTeamImages.com / Olivier Corneloup { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/371682-BZybWF__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Olivier Corneloup"} } Ein Airbus A321 der SAS steht während Corona eingemottet in Kopenhagen © AirTeamImages.com / Olivier Corneloup

Nun hat SAS nur noch eine A321 in der Flotte. Doch auch die Maschine wird nun ausgemustert.

Der letzte A321-Linienflug führt das Flugzeug mit der Kennung OY-KBK (MSN 1587) heute (Freitag, 30. Juni 2023) noch einmal in Richtung Mallorca.

Doch nach der Rotation Kopenhagen – Palma – Kopenhagen ist Schluss. Was dann mit dem langgedienten SAS-Flugzeug geschieht, ist nicht klar.

Letzte Landung auf dem "Pinal Airpark"

Wahrscheinlich geht es auch für die 22 Jahre alte Maschine in die Wüste von Arizona. Fest steht: Für viele alte Flugzeuge ist eine Landung auf dem Flughafen von Marana die letzte.

Hunderte Flugzeuge stehen hier und warten auf ihre Verschrottung. Vielfach wird der "Pinal Airpark" daher auch als "Flugzeugfriedhof" bezeichnet.

Doch der Abstellplatz im US-Bundesstaat Arizona wird auch für die Langzeit-Einlagerung ausgemusterter Flugzeuge genutzt. Nicht wenige heben darum auch wieder ab, sobald es einen neuen Betreiber gibt.

Auf dem Flugzeugfriedhof am Pinal Airpark in Arizona abgestellte, teilweise zerlegte Maschinen von Delta Air Lines und Air China. © AirTeamImages.com / Andrew Hunt { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/02/359435-xRFTJh__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Andrew Hunt"} } Auf dem Flugzeugfriedhof am Pinal Airpark in Arizona abgestellte, teilweise zerlegte Maschinen von Delta Air Lines und Air China. © AirTeamImages.com / Andrew Hunt

Der Abschied von den A321 "Ceo" bei SAS bedeutet aber nicht das Aus für den langen, kleinen Airbus bei der skandinavischen Fluggesellschaft.

Denn die Airline hat bereits drei neue A321 Neo in der Flotte. Die haben bei SAS aber eine andere Aufgabe als ihre Vorfahren.

Die A321 Neo fliegen bei SAS jetzt Langstrecke

Denn die drei A321 LR der Airline sind echte kleine Langstreckenflieger. Damit will SAS neue Märkte erschließen.

Mit ihren Airbus A321 Neo fliegt SAS daher nicht nach Mallorca. Die Flugzeuge fliegen seit 2021 auf Transatlantik-Routen, unter anderem von Aalborg nach New York.

Airbus A321 Neo der SAS. © AirTeamImages.com / Mathias Dueber { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/397543-6D7Q9w__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Mathias Dueber"} } Airbus A321 Neo der SAS. © AirTeamImages.com / Mathias Dueber

Die Flugzeuge sind darum auch ganz anders ausgestattet. Anstatt der 200 Eco-Sitze in den alten A321 sind die neuen A321 LR bei SAS mit 123 Economy- und zwölf Premium-Economy-Sitzen ausgetattet. Sogar 22 echte Business-Class-Sitze hat SAS in ihr kleinstes Langstreckenflugzeug eingebaut.

Echte Business-Class-Sitze im A321 Neo der SAS. © SAS { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/sasa321biz-BSwmXw__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© SAS"} } Echte Business-Class-Sitze im A321 Neo der SAS. © SAS

Damit sind die A321 Neo bei SAS nicht mehr mit den jetzt ausgemusterten alten A321 "Ceo" zu vergleichen.

Von den Airbus-Flugzeugen der neuen Generation betreiben die Skandinavier zudem 60 A320 Neo. Weitere 19 A320 Neo sind bestellt.

Das zeigt: Mit der Ausmusterung der A321 Ceo ist der Flottentausch bei SAS aber noch nicht abgeschlossen.

Die Airline fliegt weiterhin mit vier A319-100, elf A320-200 (zwei davon bei SAS Connect) und sechs Boeing 737-700. Zumindest die Boeing-Flugzeuge sollen bis Ende des Jahres ausgemustert werden.