Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Die Lufthansa-Technik-Basis in Hamburg beherbergt nach vielen Jahrzehnten wieder eine "Super Star".

Es handelt sich um die Lockheed L-1649A "Constellation", die Lufthansa 2008 als Traditionsflugzeug in den USA erworben und mit Millionenaufwand in Auburn (Maine, USA) im Anschluss bereits wieder ansatzweise auf Vordermann gebracht hatte.

Nach nicht endenden Rückschlägen und immer neuer Kosten war die Zukunft des Fliegers allerdings lange komplett ungewiss. 2018 wurde dann ein Schlussstrich unter das Vorhaben gezogen, das Flugzeug wieder flugfähig zu machen.

Stattdessen wurde entschieden, die "Super Star" über Portland per Schiff und Tieflader nach Bremen zu transportieren und dort zusammen mit der Lufthansa-Ju-52 in einer Halle einzulagern. 2021 erfolgte dann der Umzug der "Conny" in eine leerstehende Flugzeughalle am Flughafen Paderborn.

Star zum 100. Lufthansa-Jubiläum

Auch wenn das Museumsflugzeug der Lufthansa – entgegen der ursprünglichen Pläne – nie wieder abheben wird, hat die Airline noch Großes mit dem halbfertig restaurierten Flugzeug vor.

Die Maschine soll für das 100-Jahre-Jubiläum der Lufthansa im Jahr 2026 wieder zusammengebaut werden. Dabei helfen laut Lufthansa Technik in Hamburg nun auch Auszubildende und ehemalige Mitarbeiter.

Die Lufthansa Technik restauriert eine Lockheed L-1649A. © Lufthansa Technik { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2015/09/lhprojekt_0b65f5de8858491e9038951379032388__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa Technik"} } Die Lufthansa Technik restauriert eine Lockheed L-1649A. © Lufthansa Technik

Ende Oktober wurden nun Rumpf und Tragflächen mittels eines schweren Übernachtlieferungstransports von seinem Lagerplatz am Flughafen Paderborn nach Hamburg transportiert. Dort angekommen wurde der Rumpf auf eine temporäre "Dockingstation" in einem Hangar der Lufthansa Technik entladen.

Das charakteristische "Drillingsleitwerk" der Lockheed, zusammen mit etwa 300 Kisten mit Komponenten, wurde bereits vor einigen Wochen nach Hamburg gebracht, wie die Wartungstochter der Lufthansa über Social Media mitteilt.

Wo es hingeht, steht noch in den Sternen

Bis 2026 soll das Flugzeug vor Ort in liebevoller Kleinarbeit restauriert werden und dann wieder in Lufthansa-Farben erstrahlen. Nach der Fertigstellung in Hamburg steht dann der Transport zum endgültigen Ausstellungsort der "Super Star" an. Wohin es dann geht, steht aber noch in den Sternen.

Im Rahmen des Rollouts der ersten Lufthansa-Boeing-787 hatte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr im Oktober 2022 gesagt, dass die Lufthansa-Constellation sowie das Traditionsflugzeug Junkers Ju-52 zum 100. Jahrestag der Lufthansa am 6. Januar 2026 eine angemessene Dauerausstellung am Frankfurter oder Münchener Flughafen erhalten sollen.

Lufthansa Technik in Hamburg © Hamburg Airport { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2010/11/LHT-Super Constellaton-Flugh_HH_850fcafbf8b82a628d00d2569a0df04c__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Hamburg Airport"} } Lufthansa Technik in Hamburg © Hamburg Airport

Die beiden für die Ausstellung vorgesehenen Flugzeuge, die Ju-52 und die L-1649, sind für Lufthansa etwas ganz Besonderes. Sie stehen symbolisch für den Einstieg der Lufthansa in die Verkehrsluftfahrt. Die "Tante Ju" war bei der Gründung der "Luft Hansa" im Jahr 1926 dabei und die "Connie" markierte die Wiederaufnahme des Luftverkehrs im Jahr 1955.

Am Besucherpark des Münchener Flughafens stehen allerdings bereits sowohl eine stillgelegte Super Constellation als auch eine Ju 52. Die sind aber im Besitz der Flughafengesellschaft München. Am Frankfurter Flughafen, der Firmenzentrale der Lufthansa Group im "Aviation Center", fehlen Traditionsflugzeuge bislang.