Die Lufthansa Group will ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte modernisieren und bestellt sowohl bei Airbus als auch bei Boeing insgesamt 80 Flugzeuge. Doch für welche Lufthansa-Tochter sind die 737 Max 8 bestimmt? Vielleicht Discover Airlines?

Die Lufthansa Group treibt mit einer Großbestellung von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen die Modernisierung ihrer Flotte voran. Der Konzern hat bei Boeing und Airbus insgesamt 80 Flugzeuge bestellt und sich darüber hinaus noch Optionen über weitere Flugzeuge gesichert.

Der Vertrag umfasst 40 Airbus A220-300 mit einer Option über 20 weitere Exemplare. Zusätzlich gibt es Kaufoptionen über 40 Flugzeuge der Airbus A320-Familie.

Darüber hinaus hat sich Lufthansa 40 Boeing 737 Max 8 sowie Optionen für weitere 60 Maschinen vom US-amerikanischen Flugzeugbauer gesichert.

Damit bestellt der Kranich erstmals seit Jahrzehnten wieder von der Produktlinie 737, die die deutsche Fluggesellschaft einst mitinitiiert hatte. Noch ungewöhnlicher: Keine Tochterfluggesellschaft verfügt noch über eine Boeing 737.

Während der Einsatz der A220 bereits klar ist – sie gehen nur neuen City Airlines – stellt sich nun vor allem die Frage, wohin die Boeing 737 Max gehen werden.

Aus der Mitteilung der Lufthansa geht lediglich hervor, dass "der geplante Wachstumspfad sowohl für Lufthansa Airlines inklusive Lufthansa City Airlines als auch für Swiss bereits mit Flugzeugbestellungen unterlegt ist".

Demnach sollen die Boeing 737 Max offenbar in einem der anderen Flugbetriebe der Lufthansa Group zum Einsatz kommen. Die Entscheidung darüber erfolge zu einem späteren Zeitpunkt.

Wenn das die tatsächliche Begründung ist, muss man sich die Frage stellen, was mit "Flugzeugbestellungen unterlegt" bei der Lufthansa Group gemeint ist.

Wenn damit generell offene Bestellungen gemeint sind, dass wäre Swiss tatsächlich raus, da noch Auslieferungen beim A320 Neo sowie A321 Neo offen sind.

Das gilt aber auch für Austrian Airlines und Brussels Airlines sowie für Eurowings aber auch. Alle drei Fluggesellschaften erhalten noch offene Bestellung aus dem Hause Airbus. Die ersten Auslieferungen haben aber bereits begonnen, demnach könnte auch das ein Indikator für die Definition "Flugzeugbestellungen unterlegt" sein.

Übergabe des ersten Airbus A320 Neo an Swiss am 20. Februar 2020. © Airbus

Wohin mit der Boeing 737 Max: Discover, Eurowings, Austrian, Brussels, Dolomiti?

Folgt man Aussagen von Eurowings-CEO Jens Bischof, so spielen in der Streckenplanung vor allem die Fähigkeiten des Airbus A320 Neo eine Rolle. Dennoch wurde zuletzt auch hier gemunkelt, ob bei der Bestellung der Lufthansa nicht auch für Eurowings etwas abfallen könnte. Die Boeing 737 Max 8 ergibt schon Sinn, wenn Eurowings weitere Strecken ins Auge fassen möchte.

Fest steht: Discover Airlines hat als einzige Lufthansa-Fluggesellschaft derzeit gar keine Bestellungen offen, was sofort die Gerüchteküche befeuert.

Air Dolomiti bekommt aktuell einige ältere Embraer E190-100LR. Die Zukunft von Air Dolomiti wird auf alle Fälle spannend, sollte die Übernahme von Ita Airways einst endgültig offiziell genehmigt werden. Doch bereits jetzt ist klar, dass auch die italienische Regionalfluggesellschaft mehr Zubringerverkehr nach Frankfurt und München übernehmen soll.

Ita Airways selbst hingegen gilt als Abnehmer der Boeing 737 Max als eher unwahrscheinlich. Aktuell läuft der Flottenumbau auf eine neue Airbus-Flotte. Die Italiener haben sogar noch Bestellungen über Airbus A220 und A320 Neo offen. Ein Austausch der Flotte würde wenig Sinn ergeben.

Auch bei Air Dolomiti wäre das Modell durchaus vorstellbar, obwohl die 737 doch deutlich größer ist, als die Regionaljets aktuell.

Erster Airbus A320 Neo von Brussels Airlines hebt ab. © Airbus

Bleiben neben den bereits genannten Airlines noch Austrian und Brussels. Brussels hat gerade begonnen, die ersten A320 Neos einzuflotten, auf den Routen nach Afrika könnte ein kleiner Jet mit Reichweiten wie die 737 Max aber durchaus punkten.

Und Austrian? Die Flotte der Österreicher wird auf der Langstrecke bereits von Boeing dominiert – und das wird mit dem "Dreamliner" auf lange Sicht auch so bleiben. Könnte also ebenfalls passen. Möglich erscheinen zudem Teilflotten, also einige Exemplare zu Discover, einige zu Austrian und einige zu Brussels.

Was ist dran am Dicover-Gerücht?

Wohin gehen also die Boeing 737 Max? Discover Airlines ergibt hier durchaus viel Sinn.

Die Lufthansa-Tochter findet derzeit bei Neubestellungen keine Beachtung. Zudem könnte man die aktuelle Kurz- und Mittelstreckenflotte, bestehend aus zwölf A320, die von anderen Lufthansa-Töchtern kamen, relativ schnell wieder zurück tauschen.

Discover soll sich weiter auf den Ferienflugverkehr ab Frankfurt und München konzentrieren und benötigt dafür große Kapazitäten. Die 737 Max bieten dabei mehr Sitzplätze als die A320, die sich aktuell in der Flotte befinden.

Eine Boeing 737 Max von Sun Express. © AirTeamImages.com / Daniel Nicholson

Die 737 wäre hier zumindest für den schnellen Aufbau von Kapazitäten ideal. Und auch andere Ferienflieger, wie etwa Tuifly oder Sun Express setzen auf das Flugzeug.

Eventuell weiß Lufthansa aber auch selbst noch gar nicht so genau, wo genau wie viele Flugzeuge hingehen werden. Auch auf der Langstrecke hatte sich der Konzern beispielsweise bei der Boeing 787 zunächst nicht festgelegt, wohin die Flugzeuge gehen werden.

Boeing 787 in den Farben von Lufthansa, Swiss und Austrian. Swiss bekommt nun doch keine 787. © Lufthansa Group

Während die Bestellung über 40 weitere A220 nachvollziehbar ist, stellt sich die Frage, warum die Lufthansa auf der Kurz- und Mittelstrecke wieder zu Boeing zurückkehrt. Zu Beginn der Pandemie hatte sich die Lufthansa auf die Fahne geschrieben, die Flotte zu verschlanken und vereinheitlichen.

Doch mittlerweile sind wieder alle vorherigen Flugzeugtypen zurück beim Kranich und neue Flugzeugtypen wie die Boeing 777X, aber auch der Airbus A350-1000 stoßen in den kommenden Jahren zur Lufthansa Group hinzu.

Sicherlich wird das Angebot von Boeing gut gewesen sein, und für die Diversifizierung der Flotte sprechen auch einige Argumente. Man sollte schließlich nicht vergessen: Zuletzt gab es immer wieder Probleme mit den A320 Neo, vor allem mit den Pratt & Whitney-Triebwerken. Lufthansa könnte also schlicht auch auf der Mittelstrecken weg wollen, von der Abhängigkeit von einem Anbieter.