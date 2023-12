Lot Polish Airlines kündigt eine neue Verbindung nach Riad an. Doch steckt mehr dahinter? Gerüchten zufolge könnte die polnische Fluggesellschaft die nächste Partnerfluggesellschaft von Riyadh Air werden. Wie realistisch erscheint das?

Saudi-Arabien rückt näher an dei westliche Welt heran. Vor allem der Tourismus soll in den kommenden Jahren ordentlich angekurbelt werden. Die Vergabe der Fifa-Fußballweltmeisterschaft 2034 ist dabei nur ein Baustein der Pläne des Königreichs.

Saudi-Arabien den Tourismus aber nicht nur mit Großereignissen, neuen Attraktionen wie der Planstadt Neom und neuen Skigebieten ankurbeln, auch neue Fluggesellschaften sollen helfen. So wird neben der bestehenden Saudia im Jahr 2025 Riyadh Air als zweite staatliche Fluggesellschaft des Landes an den Start gehen.

Riyadh Air hat viel vor. Sie soll 2025 als zweite staatliche Fluggesellschaft starten und später mehr als 100 Ziele weltweit ansteuern. Die Pläne sind sehr ambitioniert. So ambitioniert, dass Riyadh Air diese nicht allein realisieren kann – darüber ist man sich bewusst. Daher plant man in Riad aktuell den Aufbau eines "virtuellen Netzwerks" mit Partnerfluggesellschaften in den Anfangsphasen ihrer Entwicklung.

Ambitionierte Pläne und große Partner

Dabei will Riyadh Air starke Beziehungen auf anderen Kontinenten aufbauen. "Wir brauchen definitiv starke Partnerschaften auf anderen Kontinenten und haben sehr positive Reaktionen von großen Fluggesellschaften in Asien, Europa, der Region Naher Osten und Amerika erhalten", so Vincent Coste, CCO von Riyadh Air.

Interline- und Codeshare-Partner sollen also her. Saudia sollte aufgrund der engen Verbundenheit und Nähe die erste Verbündete sein. Zuletzt teilte Riyadh Air mit, darüber hinaus ein Interline- und Codeshare-Abkommen mit Turkish Airlines vereinbart zu haben.

Offensichtlich folgt Riyadh Air damit dem Vorbild von Emirates und Etihad Airways und verzichtet auf die Zugehörigkeit einer Luftfahrtallianz, zumindest laut aktuellem Stand.

Saudia ist Mitglied im Skyteam, Turkish Airlines bei der Star Alliance. Um Star Alliance gibt es nun aber neue Gerüchte, denn neben den offiziellen Partnerschaften sorgte zuletzt Lot Polish Airlines für Aufsehen. Das Star-Alliance-Mitglied will nach Riad fliegen.

Hier knüpft das Gerücht an, dass die polnische Fluggesellschaft die nächste Partnerfluggesellschaft von Riyadh Air sein könnte. Was steckt also hinter der neuen Streckenankündigung?

Neue Lot-Verbindung Teil des Saudischen "Air Connectivity Programs"

Lot hat angekündigt, im kommenden Sommer von Warschau in die saudische Hauptstadt Riad fliegen zu wollen. Die Ankündigung der neuen Strecke erfolgt jedenfalls etwas überraschend, denn in der Region fliegt Lot bislang bereits nach Dubai.

Der erste Flug soll am 4. Juni stattfinden. Die Verbindung soll dreimal wöchentlich bedient werden, immer dienstags, donnerstags und sonntags. Zum Einsatz soll eine Boeing 737 Max 8 kommen.

Laut "Riyadh Daily" soll sogar eine Boeing 787-8 zum Einsatz kommen, vielleicht ein Verwechslungsfehler, vielleicht aber auch nicht. Auch Riyadh Air stattet ihre Langstreckenflotte mit Dreamlinern aus.

Die neue Verbindung zwischen Warschau und Riad ist zudem Teil des saudischen "Air Connectivity Programs" (ACP). Das Programm wurde 2021 ins Leben gerufen, um den Tourismussektor in Saudi-Arabien über neue Luftverkehrsanbindungen zu fördern.

So hat das Programm bereits zuvor Vereinbarungen mit Hainan Airlines und Wizz Air über neue Routen nach Saudi-Arabien treffen können.

Wie "I News Guyana" kürzlich berichtete, befanden sich Vertreter des "Air Connectivity Programs" zu Besuch bei Herrn S. Ronnie Mohammed, Vorstandsvorsitzender von Caribbean Airlines. "I News Guyana" schreibt zudem, dass die Vertreter mit Caribbean Airlines auch wegen einer möglichen Interline-Partnerschaft mit Riyadh Air und Saudia verhandelt hätten.

Was ist dran am Gerücht?

Ist das "Air Connectivity Program" also nicht nur für die Aufnahme neuer Routen nach Saudi-Arabien verantwortlich, sondern auch ein Steigbügel für Verhandlungen mit potenziellen neuen Interline-Partner-Airlines für Riyadh Air? Falls ja, dann ergibt sich hier durchaus eine Verbindung zwischen Riyadh Air und Lot Polish Airlines.

Passend dazu wurde die Vereinbarung der neuen Interline-Partnerschaft zwischen Riyadh Air und Turkish Airlines bei der International Civil Aviation Organization (Icao) Air Services Negotiation (Ican 2023) in Riad bekannt gegeben. Hier kündigte auch Lot ihre neue Verbindung nach Riad an.

Es ist also nicht auszuschließen, dass sich Lot und Riyadh Air bei der Icao-Veranstaltung über den Weg gelaufen sind. Das würde bedeuten, dass die neue Route von Lot zwischen Warschau und Riad bereits der erste Schritt der neuen Partnerschaft zwischen beiden Fluggesellschaften sein könnte.

Lot selbst wollte sich zu dem Gerücht auf airliners.de-Anfrage nicht äußern.

Das "Air Connectivity Program" spiele in der Tat eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Luftfahrt und des Tourismus in der Region und stärkt Saudi-Arabiens Position als globales Luftfahrtzentrum, sagt Berater und Branchenexperte Linus Benjamin Bauer im Gespräch mit airliners.de. Einen direkten Zusammenhang sieht der Experte aber nicht.

Dennoch stehe das "Air Connectivity Program" in Saudi-Arabien derzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit vieler Fluggesellschaften stehe. Neben Lot gehe es dabei auch um Ita Airways und chinesische Player. Auch Wizz Air fliegt seit einiger Zeit nach Saudi Arabien.

"Besonders hervorzuheben bei der Stärkung Saudi Arabiens als globales Luftfahrtzentrum ist die aufkommende strategische Zusammenarbeit zwischen Riyadh Air und Turkish Airlines", so Bauer gegenüber airliners.de. In den kommenden Jahren würden beide Fluggesellschaften eine Reihe gemeinsamer Initiativen planen. Dazu gehören Interline- und Codeshare-Abkommen, die Integration ihrer Treueprogramme, Kooperationen im Bereich der Luftfracht, digitale Entwicklungsprojekte und Wartungsaktivitäten.

Ausgeschlossen ist also nicht, dass Lot und Riyadh Air eines Tages zusammenarbeiten, zumindest auf Routen, die Sinn machen. Fest steht: In Richtung Asien muss Lot seit dem Ukraine-Krieg und den russischen Flugsanktionen ohnehin Umwege fliegen.

Dabei passen die Wachstumspläne von Lot und Riyadh Air durchaus zusammen. Beide Länder wollen Knotenpunkte für die jeweiligen Regionen schaffen. In Riad soll der neue King Salman International Airport entstehen, ein Megaprojekt. Ähnliche Pläne verfolgt Polen mit dem Zentralflughafen CPK.