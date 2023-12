Der Memmingen Airport veröffentlicht seinen neuen Online-Auftritt und entfernt dabei den Beinamen "Allgäu Airport" aus dem Logo - Was steckt dahinter und verschwindet der Namenszusatz wirklich vollständig?

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen, der Baden-Airpark in Karlsruhe und der Kärnten Airport in Klagenfurt (Österreich) – sie alle tragen einen Beinamen, der den Flughafen mit der Region vereint.

Auch der Allgäu Airport – richtig, in Memmingen – ist einer dieser Flughäfen, welcher eine ganze Region repräsentiert. In diesem Fall aber besser gesagt repräsentiert hat.

Denn der Flughafen in Memmingen hat jetzt seinen neuen Online-Auftritt vorgestellt und dabei gleichzeitig den Beinamen "Allgäu Airport" aus dem Logo entfernt.

Doch was steckt hinter dem neuen Markenauftritt des Memmingen Airports und wieso hat der Flughafen sich von seinem Beinamen getrennt? Verschwindet der Name "Allgäu Airport" jetzt vollständig?

Memmingen im bayerischen Schwaben ist Heimat für über 45.000 Einwohner und ist für Touristen das Tor zum Allgäu.

Der Flughafen Memmingen fertigt selbst in der Wintersaison 168 Flüge pro Woche ab, wie aus der Datenbank von "CH-Aviation" für die aktuelle Kalenderwoche hervorgeht. Die aktuell größten Fluggesellschaften am Platz sind Ryanair und Wizz Air, und zwar mit Abstand.

Dabei gilt der Memmingen Airport vor allem aktuell gewissermaßen als Liebling von Ryanair in Deutschland. Wie Ryanair-Chef Eddie Wilson kürzlich im Interview mit airliners.de verraten hat, hat der "Ryanair-Flughafen" Memmingen bereits 178 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Der irische Low-Cost-Carrier setzt also auf die Bezeichnung "Memmingen" (und sagt übrigens schon lange nicht mehr "München-West").

Was ist dran an der Namensänderung?

Der Memmingen Airport hat seinen Online-Auftritt überarbeitet und eine neue und übersichtlichere Webseite veröffentlicht.

Die Gründe für den Relaunch seien vielfältig. "Der letzte komplette Relaunch liegt schon einige Zeit zurück, so dass eine neue Seite aus technischen Gründen und für eine bessere Bedienbarkeit/User Experience notwendig wurde", wie eine Sprecherin gegenüber airliners.de mitteilt.

"In diesem Zusammenhang haben wir auch das neue Logo "Memmingen Airport" veröffentlicht", heißt es. Wichtig ist dem Flughafen, dass es sich hierbei nicht um eine Namensänderung handele, sondern lediglich das Logo überarbeitet wurde.

Das neue Logo für den Flughafen habe dabei zunächst einmal einen ganz einfachen Grund: Auch wenn viele denken, dass der offizielle Name "Allgäu Airport" sei, so ist "Flughafen Memmingen" der eigentliche Name des Airports.

Nur fehlte es dem Flughafen Memmingen bislang an einem eigenen Logo. Deshalb nutzte der Airport lange Zeit das Logo der Besitzgesellschaft "Allgäu Airport GmbH & Co. KG".

Das Logo des Allgäu Airport Memmingen ist am Terminal zu sehen. © dpa / Andreas Gebert

"Für einen klaren und einheitlichen Auftritt nach außen gegenüber unseren Kunden war es uns wichtig, auch das passende Logo zu haben", wie die Flughafen-Sprecherin gegenüber airliners.de festhält.

"Bei jeder Fluggesellschaft, in jedem Suchportal und an jedem Flughafen werden wir als "Memmingen" gelistet und angezeigt", wie die Sprecherin anfügt. In den gängigen Suchportalen werde der Flughafen ebenfalls "fast ausschließlich als "Flughafen Memmingen" oder "Memmingen Airport" gesucht".

Vor allem sei dem Flughafen aber wichtig gewesen, die Schreibweise zu vereinfachen und dabei auch internationale Gäste anzusprechen. Die Aussprache "Allgäu" sei eben nicht international. Rund 40 Prozent der Passagiere am Memmingen Airport seien Incoming-Passagiere aus dem Ausland.

"Memmingen ist ein Ort und keine Region und somit auf jeder Landkarte eindeutig zu finden. Eine klare Ortszuordnung im Namen bedeutet auch eine bessere Orientierung bei der An- und Abreise", so die Sprecherin.

Ganz verschwinden wird der Name "Allgäu Airport" jedoch nicht, wie die Flughafensprecherin airliners.de versichert. "Die Allgäu Airport GmbH & Co. KG als Besitzgesellschaft verwendet natürlich weiterhin das Logo Allgäu Airport."

"Wir bleiben der Region Allgäu natürlich weiter stark verbunden", wie die Sprecherin versichert. Als Markenpartner werde der Flughafen das offizielle Allgäu-Logo in seiner Unternehmenskommunikation einbinden.

Und wenn man ehrlich ist, verwenden viele Reisende die Beinamen der verschiedenen Flughäfen auch generell selten. In Berlin sagt man "BER" und nicht "Willy Brandt", in Frankfurt eben "Frankfurt" und nicht "Rhein-Main-Airport". Der Schritt des Flughafens Memmingen ist also nachvollziehbar.

Das erste Feedback im airliners.de-Forum fällt jedenfalls recht positiv aus. Die neue Webseite erscheint einfacher und besser strukturiert.