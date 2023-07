Seit sechs Jahren ist die "Landshut" wieder in Deutschland. Doch dann begannen die Diskussionen. Jetzt ist endlich klar: Die ehemalige Lufthansa-Boeing bekommt in Friedrichshafen einen eigenen Hangar, um an die größte Staatskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte zu erinnern.

Landshut in Friedrichshafen

Es war die größte Staatskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte: Im Jahr 1977 verübte die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) eine Serie von Anschlägen in Deutschland.

Nach der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto erreichte der Terror der "Roten Armee Fraktion" (RAF) im September einen neuen Höhepunkt:

Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wurde entführt, um die inhaftierten RAF-Terroristen um Andreas Baader und Gudrun Ensslin freizupressen.

Zur Unterstützung dieser Forderung brachten vier palästinensische Terroristen am 13. Oktober 1977 die "Landshut" mit 82 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern in ihre Gewalt. Eine der Stationen der Entführung war Aden, wo Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen wurde.

Auf dem Flughafen der somalischen Stadt Mogadischu stürmte die GSG9 die Maschine und befreite die Geiseln äußerlich unversehrt. Unmittelbar danach wurden die Leichen der RAF-Häftlinge in ihren Zellen gefunden, Schleyer wurde ermordet.

Die Boeing 737-200 mit dem von Lufthansa vergebenen Taufnamen "Landshut" wurde damals zum Symbol für den "Deutschen Herbst".

Die am 13. Oktober 1977 entführte «Landshut» nach der Landung in Mogadischu (Somalia) © dpa

Interessierte sollen nun von 2024 an das Wrack des Flugzeugs "Landshut" am Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee besuchen können.

Für die Maschine soll eine eigene Halle angemietet werden, wie die Bundeszentrale für politische Bildung jetzt mitteilte. Sie ist für die Konzeption der Ausstellung zuständig.

Bis zum Jahr 2026 soll dann ein "Lernort" rund um die Entführung der Maschine und die Ereignisse rund um den "Deutschen Herbst" von 1977 entstehen.

Wird zur Bildungseinrichtung: Landshut im Hangar in Friedrichshafen. © bpb

Diskussionen seit 2017

Dass die Maschine ausgestellt werden soll, ist keine neue Idee. Schon 2017 hatte der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Maschine aus Brasilien an den Bodensee bringen lassen.

Seitdem wurde diskutiert, was mit ihr passieren soll. Das Flugzeug steht aktuell in einem Hangar der "Elite Jet Service GmbH" in Friedrichshafen und harrt der Dinge, die kommen mögen.

Zuvor standen auch Ausstellungsorte in Berlin, Hamburg und München zur Diskussion, nachdem die Dornier-Stiftung die Betriebskosten für eine spezielle Ausstellung am Standort des Dornier-Museums in Friedrichshafen nicht übernehmen wollte.

Zwischenzeitlich war sogar angeregt worden, das Wrack zu zerlegen und auf verschiedene Orte zu verteilen. Dazu wird es nun wohl nicht mehr kommen. Stattdessen bleibt es bei Friedrichshafen als Ausstellungsort.

Und noch etwas ist nun auch klar: Die "Landshut" wird nicht in einen vermeintlichen Original-Zustand versetzt, um die unterschiedlichen Zeitschichten sichtbar zu halten.

Nach der Entführung blieb die "Landshut" übrigens noch bis 1985 in der Lufthansa-Flotte. Bis 2008 wurde die Maschine dann als Passagier- und Frachtflugzeug für verschiedene Airlines eingesetzt. Zuletzt stand sie auf einem Flugzeugfriedhof am Flughafen Fortaleza in Brasilien.