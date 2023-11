Neue Player betreten die Bühne, während andere still und heimlich verschwinden – dieses Auf und Ab im Airline-Business ist nicht neu. Doch die vergangenen fünf Jahre haben brutal bewiesen, wie schwierig es wirklich ist, eine neue Airline zu gründen. Die Übersicht.

Ein stetes Kommen und Gehen prägt seit jeher die aufregende Welt der Fluggesellschaften. Es ist ein natürlicher Lauf der Dinge in der turbulenten Branche des Luftverkehrs.

Die Gründung einer Airline ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Das Geld verschwindet rasend schnell, und die Beschaffung der notwendigen Betriebslizenzen dauert oft länger als erwartet.

Wohlgemerkt passiert all das, noch bevor man überhaupt anfangen kann, Flugzeuge zu beschaffen, Slots zu sichern und sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Zudem müssen noch die Reservierungssysteme und Backoffice-Supportfunktionen aufgebaut werden.

Schon in normalen Zeiten ist das komplex. Doch Corona war für Airlines eine Zäsur. Entsprechend schwer war es für viele Player, zu überleben. Ganz besonders herausfordernd waren die Pandemiejahre natürlich für Start-ups.

Der Flugplandaten-Gigant OAG hat jetzt genauer hingeschaut und verfolgt, welche Airlines vor und während der Pandemie neu gestartet sind und welche davon bis zum Jahr 2023 durchgehalten haben.

Das Ergebnis: Es gibt so gut wie keine wirklich neue Airline, die während Corona gestartet ist und heute noch in größerem Umfang fliegt. Doch nicht nur Corona war Schuld. Die Gründe für das Verschwinden der Newcomer sind vielfältig.

Einige mussten bedauerlicherweise dem Konflikt in der Ukraine Tribut zollen, andere wechselten von geplanten Flügen zu Charterflügen, und dann gibt es jene, die einfach sang- und klanglos von der Bildfläche verschwanden.

Wer erinnert sich noch an OCL Barbados oder Gran Colombia de Aviacion? Swiftair hat ihren Betrieb schnell wieder eingestellt, Pivot Airlines hat auf Charterflüge umgestellt und One Airways hat ganze zwölf Monate durchgehalten!

Es gibt zudem Start-ups, die super schnell und lange vor dem ersten Abheben gescheitert sind. Dazu gehört Monarch Airlines.

Seit 2019 gestartet und immer noch in der Luft

Zu den nach wie vor aktiven und während Corona gegründeten Airlines gehört beispielsweise Ita Airways. Allerdings gab es hier im Wesentlichen einen Namenswechsel und ganz so neu ist Ita natürlich eigentlich nicht. Aber immerhin: Sie fliegt noch.

Es gibt auch Fluggesellschaften, die als Teil eines größeren Unternehmens gegründet wurden. Das kann entweder Teil einer Expansionsstrategie sein oder aber ein Versuch, das Geschäft in eine andere Richtung zu lenken. Wizz Air Malta und Ryanair UK gehören zu dieser Kategorie.

Die folgende Tabelle zeigt die bedeutendsten neuen Airlines im OAG-System, die seit 2019 neu sind oder sich stark neu restrukturiert haben. Die meisten Airlines der zweiten Kategorie sind entweder umbenannte Einheiten nach Übernahmen:

Die größten "neuen" Airlines, die es immer noch gibt Airline Name 2019 2020 2021 2022 2023 Ita Airways 1,228,552 16,050,242 20,620,335 Wizz Air Malta 17,424,678 PT. Super Air Jet 330,48 5,264,820 11,364,840 Akasa Air 1,035,417 Batik Air Malaysia 1,907,172 6,293,418 Ryanair UK 405,783 2,338,308 4,421,277 Breeze Airways 620,034 1,571,594 3,719,851 Nach Sitzplatzangebot, Quelle: OAG

Tatsächlich ist Breeze Airways laut OAG die einzige komplett neue Airline in dieser Liste, die in einer relevanten Größenordnung immer noch aktiv ist. Doch das ist nur die OAG-Auflistung – und die hat Lücken.

Warum Norse in der OAG-Liste fehlt, ist relativ klar. Die Langstrecken-Billigairline vertreibt ihre Tickets nur über die eigenen Kanäle. Auch der isländische Billigflieger Play fehlt in der Auflistung des Flugplandatenanbieters.

In Deutschland ist zudem Lübeck Air gestartet, doch aktuell fliegt sie ebenfalls nicht mehr. Im Sommer soll sich das aber wieder ändern.

In der Liste fehlt auch die Condor-Schwester Marabu. Nach Corona gestartet, fliegt die Attestor-Airline im Chartereinsatz unter anderem für die große deutsche Ferienflugschwester. Im OAG-System taucht sie als Charterairline aber nicht auf. Gleiches gilt natürlich für Fracht-Airlines.

Die größten Airlines, die seit 2019 verschwunden sind

Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es aber auch Airlines, die schon wieder Geschichte sind. In der nachfolgenden Tabelle hat OAG die größten Airlines aufgelistet, die seit 2019 spurlos aus ihrem System verschwunden sind.

An der Spitze dieser Liste steht leider die Ukraine International, obwohl sie in Zukunft wieder aktiv sein und ähnliche Kapazitäten bieten will.

Die größten Airlines, die es seit 2019 nicht mehr gibt Airline 2019 2020 2021 2022 2023 Ukraine International 8,729,508 1,894,140 1,815,357 910,929 Jetstar Pacific Airlines 7,781,354 2,323,413 Thomas Cook Airlines 6,997,229 Eastar Jet 6,954,309 2,524,986 Jet Airways 6,408,469 Tigerair Australia 5,010,684 1,201,320 Avianca Brasil 4,978,155 Mango 4,689,016 1,739,013 942,256 10,152 Blue Air 4,605,635 2,780,751 4,261,276 2,895,913 Comair 4,264,878 Atlas Global 3,775,720 360,698 Onur Air 3,450,980 346,673 54,72 Air Italy S.p.A. 3,442,090 471,701 Far Eastern Air Transport 3,365,276 489,555 Nach Sitzplatzangebot, Quelle: OAG

Thomas Cook war bereits vor der Pandemie Geschichte, und auch Comair, die ehemalige British Airways-Franchise-Operation in Südafrika, hat im selben Jahr den Betrieb eingestellt.

Aus Deutschland fehlt in dieser Übersicht auch die Sun Express Deutschland, die zusammen mit der noch immer aktiven Sun Express unterwegs war und deswegen in der OAG-Liste fehlt.

Ebenfalls während Corona eingestellt: Germanwings, die zum Schluss nur noch für Eurowings abgehoben ist. Und natürlich Germania! Die Airline mit Sitz in Berlin steuerte zuletzt mehr als 40 Urlaubsziele an. Seit dem 5. Februar 2019 ist auch die Geschichte.

Andere wie Tigerair Australia sind einer anderen organisatorischen Anpassung zum Opfer gefallen. Blue Air aus Rumänien und Mango sind tatsächlich an Corona gescheitert.

Doch die in diesem Artikel genannten Fluggesellschaften sind bei Weitem nicht alle Airlines, die während der Pandemie aufgeben mussten. Hier eine Liste mir weiteren größeren Fluggesellschaften, die die größte Krise der Luftfahrtgeschichte nicht überlebt haben: