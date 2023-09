Ryanair Group Chef Michael O'Leary wurde in Belgien "herzlich" von Klimaschützern in Empfang genommen. Doch die Torte, die der Billigflieger-Chef ins Gesicht bekam, war nicht ganz nach seinem Geschmack.

Aktionen von Klimaaktivisten sind wenig einfallsreich. Sich auf Flughäfen und Straßen zu kleben ist ja fast schon wieder out. Genau wie Torten oder Tomatensauce auf Kunstwerke zu schmieren. Zumindest hörte und sah man dazu zuletzt nicht mehr allzu viel.

Naja, ganz so aus der Mode geraten sind derartige Aktionen aber offenbar doch noch nicht, wie sich jetzt in Brüssel zeigte. Doch als Kunstwerk musste nun Michael O'Leary herhalten.

Umweltaktivisten haben den Chef der irischen Ryanair-Group nun jedenfalls genau so attackiert. "Willkommen in Belgien", rief eine Aktivistin, als sie dem Billigflieger-Boss jetzt eine angeblich vegane Sahnetorte ins Gesicht drückte.

"Stopp die Emissionen", rief die andere Aktivistin, während sie den 62-jährigen Airline-Manager mit dem Kuchen traktierte. Ein zweiter Demonstrant schlug ihm mit einer anderen Torte auf den Hinterkopf. Beide gaben sich nicht zu erkennen und sagten auch nicht, ob sie im Auftrag einer Organisation handelten.

O'Leary stand bei der Tortenattacke vor dem Brüsseler EU-Kommissionsgebäude neben einer Pappfigur, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen abbildete. Er wollte gerade mit einem Ein-Mann-Protest seinerseits gegen zahlreiche Fluglotsen-Streiks in der EU demonstrieren, die das Geschäft von Ryanair beeinträchtigen.

Der Chef des irischen Billigfliegers polarisiert. Dabei waren die Anfangszeiten von Ryanair so schön anders, wie wir bereits in einem anderen Teil der Gossip Galley erzählt hatten. Die Gäste wurden damals noch per Handschlag begrüßt. Ob es da auch schon ein Stück Torte gab?

Ryanair reagiert mit Humor

Doch O'Leary ist bekannt dafür, sich keine Möglichkeit entgehen zu lassen, Angriffe in Eigen-PR umzuwandeln.

Und so reagierte der Ryanair-Konzernchef auch auf die Tortenattacke mit einem Lachen. Dann wischte er sich die Sahne aus dem Gesicht und bat einen Mitarbeiter, für die Reinigung seines Anzugs zu sorgen.

"Ich liebe Sahnetorten, die sind meine Favoriten", sagt der Manager anschließend. "Ich muss mich nur beschweren, dass dieser Kuchen nicht geschmeckt hat", fügte er auf einer Pressekonferenz hinzu. Das sei aber egal: "Die Passagiere sind offenbar so zufrieden mit den Ryanair-Verbindungen, dass sie das mit Kuchen feiern."

Später veröffentlichte Ryanair im Onlinedienst X (vormals Twitter) ein Foto von dem Vorfall mit folgendem Text: "Schade, dass es sich um Sahne auf Sojabasis handelte, die definitiv nicht so gut schmeckt wie das echte Zeug."

Doch damit nicht genug. kurz darauf legte Ryanair nochmal auf Twitter nach. Für den Preis der Torte hätte man auch ein Ryanair-Ticket ab Brüssel kaufen können.

Ryanair ist nach Passagierzahlen die größte europäische Fluggesellschaft und fliegt bereits über 20 Prozent mehr Passagiere als vor Corona.

Ryanair ist nach eigenen Angaben eine der effizientesten Fluggesellschaften der Welt. Dabei beruft sich die Airline auf die hohe Sitzkapazität in ihren Flugzeugen und die gute Auslastung. Bis 2030 sollen 12,5 Prozent der Ryanair-Flüge mit nachhaltigem Kerosin (SAF) durchgeführt werden.

Eine nicht enden wollende Verkettung von Streiks und Protestaktionen geht quasi im metaphorischen Aktionismus-Ofen auf: O'Leary streikt gegen Streiks der Fluglotsen, Ryanair-Piloten streiken für mehr Gehalt und die Aktivisten gegen den Klimawandel.

Mehr Torten können da vielleicht zur Besänftigung der vielen Konflikte in und um Ryanair sorgen.