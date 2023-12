Aufreger, Spekulationen und scheinbare Fakten, konfrontiert mit der Expertise von airliners.de. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de, der "Gerüchteküche der Luftfahrtbranche" für den Plausch in der Kaffeepause! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Die Bundesregierung hat eine Einigung über den Haushalt für das kommende Jahr erzielt. Die Ampel-Koalition will dabei offenbar unter anderem eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einführen.

Bislang ist es nur ein Halbsatz aus einem Papier des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne), der die Flugbranche in Wallung gebracht hat. Aus dem von den Grünen geführten Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Regierung baue klima- und umweltschädliche Subventionen ab – "unter anderem werden wir Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern".

Aus Kreisen des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums hieß es: "Unter anderem werden wir Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern." Das stärke den Klimaschutz. Möglich wäre das dem Vernehmen nach nur für innerdeutsche Flüge – und es könnte sich auf die Flugpreise auswirken.

Wie das jedoch umgesetzt und in welcher Höhe die Kerosinsteuer erhoben werden soll, ist bislang noch unklar. Was kann der Sonderweg und der nationale Alleingang zu einer Kerosinsteuer also bringen? Zudem hat die Kerosinsteuer ihre Tücken: rein praktisch und sogar rechtlich.

Was erhoffen sich die Befürworter?

Dass ausgerechnet die Luftfahrtbranche keine Steuern auf Treibstoff zahlen muss, ist Umweltschützern schon lange ein Dorn im Auge. Wenn nun die Ampel-Koalition zur Haushaltssanierung eine nationale Kerosinsteuer in Angriff nimmt, scheint eine klimaschädliche Subvention zu wackeln, auch wenn die weitaus größeren Töpfe Dienstwagenprivileg und Diesel-Steuervorteile nahezu unangetastet bleiben.

Rund vier Milliarden Euro lasse sich der deutsche Staat entgehen, weil der Luftverkehr ungerechtfertigte Steuervorteile genieße, klagte erst im Juli der Umweltverband Transport & Environment.

Gemeint war damit nicht nur die Kerosinsteuer, sondern auch die ebenfalls nicht erhobene Mehrwertsteuer auf Auslandstickets und die nur EU-weite Bepreisung des CO2-Ausstoßes über Zertifikate.

Eine gerechte Bepreisung, so die Annahme, werde zu einer schnelleren Verringerung der Umweltbelastungen durch den Flugverkehr führen. Grundsätzlich denken die Befürworter größer: "Eine nationale Kerosinsteuer kann ja nur ein erster Schritt sein", sagt Michael Müller-Görnert vom ökologisch geprägten Verkehrsclub Deutschland (VCD). Erforderlich sei eine Kerosinsteuer auf europäischer Ebene.

Welche Folgen befürchtet die Branche?

Fluggesellschaften und Flughäfen beklagen eine weitere staatliche Kostenbelastung, die Tickets in Deutschland noch teurer machen würde als anderswo. Schon jetzt hinkt der deutsche Markt wegen der hohen Standortkosten der europäischen Entwicklung hinterher.

Der Präsident des Branchenverbandes BDL, Jost Lammers, sieht in der geplanten Steuer ein "faktisches Förderprogramm für die Drehkreuze am Bosporus und am Persischen Golf", weil die Zubringerflüge nur nach Frankfurt und München zusätzlich belastet würden. Für Umsteiger beispielsweise aus Hamburg oder Berlin werde es so noch attraktiver, in Dubai, London oder Istanbul zwischenzulanden. Die Steuer schade letztlich deutschen Unternehmen, Standorten und Arbeitsplätzen.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, äußert sich gegenüber airliners.de zu den Plänen der Ampel-Koalition: "Die Einführung einer Kerosinsteuer ist für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flughäfen verhängnisvoll. Die regulativ bedingten Standortkosten sind bereits heute im europäischen Vergleich viel zu hoch."

Die Bundesregierung habe "weder der Wirtschaft noch dem Bundeshaushalt damit einen Gefallen erwiesen", so Beisel weiter. Steuereinnahmen würden zurückgehen, wenn weitere Airlines den deutschen Flughafenstandorten den Rücken zukehren, stellt Beisel fest. Unternehmen, die auf den Luftverkehr angewiesen sind, würden belastet.

Geht es nach den deutschen Branchenverbänden, aber auch nach den Airlines außerhalb Deutschlands, sind hohe Standortkosten in Deutschland Grund für die schlechte Entwicklung.

Dem ADV zufolge flogen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 19,35 Millionen Menschen innerdeutsch. Das waren gut elf Prozent aller Passagiere, aber auch nur knapp die Hälfte zum Vergleichszeitraum 2019.

Seit der Pandemie sind etliche Kunden auf die Bahn umgestiegen. Beim Sitzplatzangebot bis einschließlich Mai machten Inlandsflüge acht Prozent des Gesamtverkehrs aus. Nur etwa jeder achte Inlandsflug geht nicht an eines der Drehkreuze München oder Frankfurt.

Wieviel würde die Kerosinsteuer einbringen und wie hoch könnte sie ausfallen?

Vorab muss dafür die Frage geklärt werden, warum es bislang noch keine Kerosinsteuer gibt – vor allem nicht international.

Nach internationalen Vereinbarungen dürfen nationale Gesetzgeber keine Kerosinsteuer auf internationale Flüge erheben. Das soll Wettbewerbsverzerrungen verhindern. Grundlegend ist das "Chicagoer Abkommen" der Internationalen UN-Zivilluftfahrtbehörde Icao von 1944.

Auf EU-Ebene schlug die Kommission 2021 eine gemeinsame Kerosinsteuer vor, erreichte dabei aber nicht die in Steuerfragen erforderliche Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Allerdings lässt das EU-Recht zu, dass Einzelstaaten eine nationale Kerosinsteuer erheben dürfen.

Die Niederlande hatten eine solche eingeführt und wieder abgeschafft. Innerniederländische Luftfahrt gibt es ohnehin so gut wie nicht. In Europa erheben nur Norwegen und die Schweiz eine Kerosinsteuer auf gewerbliche Inlandsflüge. In der Schweiz sind Zubringerflüge zu internationalen Flügen von der Steuer ausgenommen, wodurch es auch hier quasi keine Flüge gibt.

Der Branchenverband BDL beziffert den Gegenwert der geltenden Befreiung von einer nationalen Kerosinsteuer für Deutschland auf 570 Millionen Euro im Rekordjahr 2019. Das Umweltbundesamt geht von einem derzeit möglichen Volumen von 300 Millionen Euro aus.

"Der dickere Batzen liegt beim europäischen Flugverkehr, das kann Deutschland nicht allein angehen", sagte Amtschef Dirk Messner kürzlich dem "Handelsblatt".

Beim Aufkommen käme es natürlich auf die Höhe des Steuersatzes an. Norwegen verlangt 13 Cent pro Liter Kerosin. Die EU-Kommission plant mit bis zu 45 Cent. Würde die Steuer von 65 Cent pro Liter erhoben, die in Deutschland bei nichtgewerblichen Flügen fällig ist, würden sich die Treibstoffkosten bei Inlandsflügen mehr als verdoppeln.

Bei einem Durchschnittsverbrauch von drei Litern pro Passagier auf 100 Kilometer würden sich bei einem Flug von Frankfurt nach Berlin (420 km) pro Gast zusätzliche Gebühren von etwa 8,20 Euro ergeben. "Das fällt kaum ins Gewicht", meint Müller-Görnert vom VCD.

Lohnt sich also eine Kerosinsteuer und wird sie kommen?

Der internationale Branchenverband Iata hat den deutschen Fiskus vor einer nationalen Steuer gewarnt und an die stattdessen im Jahr 2011 eingeführte Luftverkehrssteuer erinnert, die sämtliche Passagiere trifft, die von deutschen Flughäfen abheben.

Je nach dem Endziel der Reise werden zwischen 12,73 und 58,06 Euro pro Ticket fällig. Eine einseitige Benachteiligung der heimischen Anbieter ist hier ausgeschlossen. Ebenfalls im Ampel-Sparpaket enthalten ist der Verzicht auf eine eigentlich geplante Senkung der Abgabe. Das soll im kommenden Jahr erst 70 Millionen Euro für den Haushalt bringen, in den Folgejahren dann jeweils 300 Millionen Euro.

Die Höhe der zusätzlichen Einnahmen aus einer nationalen Kerosinsteuer fällt beim Haushaltsloch für das kommende Jahr fast schon verschwindend gering aus. Deshalb muss die Frage gestellt werden, ob es sich überhaupt lohnt, diese Steuer aus finanzieller Sicht einzuführen.

Branchenverbände und Experten befürchten zudem eine Benachteiligung der deutschen Wirtschaft, und das nicht nur direkt bei den Airlines. Ob die nachhaltige Perspektive darüber hinaus gegeben ist, ist ebenfalls fraglich. Denn Experten befürchten zurecht, dass sich der Flugverkehr nur weiter ins Ausland verschieben wird.

Fest steht: Den Klima helfen Umwege der Kunden über Drehkreuze ausßerhalb Deutschlands nicht. Zudem beruht die Freistellung von Kerosin von der Mineralölsteuer auf international verbindlichen Richtlinien der UN. Auch Deutschland hat sich Mitgliedsstaatet verpflichteten, auf Treibstoffe für den internationalen Luftverkehr keine Steuern zu erheben.

Auch innerhalb der EU ist die Besteuerung von Treibstoffen für internationale Flüge gemäß Artikel 14 Abschnitt 2 der Richtlinie 2003/96/EG unzulässig. Steuern auf nationale Flüge sind zwar rechtlich möglich, machen aber nur einen verschwindend kleinen Teil des Verkehrsaufkommens aus.

Genauso überraschend, wie die Kerosinsteuer vorgeschlagen würde, könnte sie sich also auch schon wieder verabschieden. Insgesamt wirkt die Kerosinsteuer nicht zu Ende gedacht. Dass weiterhin Details zur Umsetzung fehlen, unterstreicht eine baldige Umsetzung nicht. Durchaus möglich also, dass die Bundesregierung hier wieder eine Rolle rückwärts macht oder die Einführung einer Kerosinsteuer nochmal überdenkt.