Qantas befindet sich aktuell in einem Transformationsprozess. Erstmals in der Konzerngeschichte wird bald eine Frau das Ruder bei der australischen Fluggesellschaft Qantas in die Hand nehmen.

Die bisherige Finanzchefin Vanessa Hudson wird im November die Nachfolge von Konzernchef Alan Joyce antreten, der das Unternehmen nach über 14 Jahren verlässt.

Joyce, der offen homosexuell lebt, freute sich über die Nachfolgeregelung:

"Es gibt nicht viele weibliche CEOs in der weltweiten Luftfahrtbranche, und es ehrt dieses Land, dass vor 15 Jahren ein schwuler Mann zum CEO ernannt wurde."

Joyce hatte stets Kampagnen für die Gleichberechtigung der Ehe und die Förderung von Frauen in der Geschäftswelt nachdrücklich unterstützt.

Dennoch war Qantas in der Vergangenheit für detaillierte Vorgaben für das äußere Erscheinungsbild der Kabinenbesatzung bekannt.

Unter anderem waren breite Schnurrbärte verboten, außerdem gab es Regeln für die Länge der Koteletten und für bevorzugt zu verwendende Lidschattenfarben.

Qantas verabschiedet sich von den strengen geschlechtsspezifischen Regeln für das Aussehen ihrer Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

In den neuen Richtlinien zu Arbeitskleidung und Styling werde es keine separaten Vorgaben mehr für Männer und Frauen geben, teilte die australische Fluggesellschaft jetzt mit.

Demnach können künftig alle Mitglieder der Kabinenbesatzung für sich entscheiden, ob sie beispielsweise Make-up tragen wollen oder nicht und ob sie flache Schuhe oder hohe Absätze bevorzugen.

Lange Haare sind auch bei Männern erlaubt, solange sie in einen Zopf oder Dutt gebunden werden. Das gilt aber aus Sicherheitsgründen ohnehin auch für weibliche Flugbegleiter.

"Unsere Uniform-Richtlinien haben immer den Zeitgeist widergespiegelt", erklärte Qantas den Kurswechsel.

Die neuen Styling-Vorgaben sollten stärker den heutigen Erwartungen entsprechen und die Uniform angenehmer machen für Mitarbeitende mit "vielfältigen kulturellen Hintergründen".

Gewerkschaften hatten die Styling-Vorgaben zuvor deutlich kritisiert. Sie forderten unter anderem, dass die Fluggesellschaft der weiblichen Kabinenbesatzung erlaubt, ohne Make-up zu arbeiten. Jetzt ist es so weit.

Airline stellt auf Airbus um

Doch auch in Sachen Flotte und Strecken gibt es neue Zeiten in Australien. Qantas will bald die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen.

Von Australien soll es Nonstop im Airbus A350 nach Europa und in die USA gehen. Auch auf der Kurzstrecke stellt Qantas von Boeing auf Airbus um. Airbus A220 und A321 XLR sollen hier Boeing 717 und 737 ersetzen.