Nach einem schweren Unwetter mit starkem Hagel musste eine Maschine der Delta Air Lines ihren Flug nach New York kurz nach dem Start abbrechen. Wegen schwerer Beschädigungen an der Maschine wurde das Flugzeug nach Rom umgeleitet, wo das Flugzeug sicher landete.

Unwetter sind gefährlich. Nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Neben Turbulenzen ist Hagelschlag die Hauptgefahr in Gewitterwolken.

Darum werden Unwetter und Gewitterwolken nach Möglichkeit weitläufig umflogen.

Einem Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines ist das jetzt offenbar nicht gelungen.

Kurz nach dem Start in Mailand kam die Maschine am Montagnachmittag in ein Unwetter mit starkem Hagel.

Der Hagel war so stark, dass die Crew der Boeing 767 eine Notlage erklärte und den Flug abbrechen musste.

Flug DL185 mit dem Ziel New York wurde sofort nach Rom umgeleitet, wo das Flugzeug sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die Passagiere seien "normal" ausgestiegen. Verletzte gab es nicht. Das Flugzeug trug von dem Unwetter so schwere Schäden davon, dass es nun erst einmal am Boden bleibt.

Der Flughafen Mailand-Malpensa teilte später mit, dass kurz nach dem Start und während des Steigflugs ein schwerer Sturm mit großen Hagelkörnern Teile des Flugzeugs beschädigt habe.

Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie demoliert einige Teile der Maschine waren:

Auf den Fotos ist zu sehen, dass dadurch die "Nase" der Maschine beschädigt wurde, ebenso ein Teil der Tragflächen und mindestens eines der beiden Triebwerke.

Auch ein Cockpitfenster soll durch die Hagelkörner Risse davongetragen haben.

Der Norden Italiens wird bereits seit mehreren Tagen von teils schweren Unwettern mit starken Sturmböen und heftigen Hagelschauern und Regenfällen heimgesucht.

In den vergangenen Tagen gab es Berichte über teils tennisballgroße Hagelkörner. In der Nacht zu Dienstag kam es erneut zu heftigen Unwettern in der Gegend um Mailand und in großen Teilen der Lombardei sowie in Venetien.

Doch warum fliegen Flugzeuge in diese Gebiete? Das wird auch in diesem Fall die Untersuchung ergeben, doch man weiß, dass Hagel zum Teil auch weit weg von Gewitterwolken auftreten kann.

Denn Hagel kommt nicht nur in der Wolke selbst vor, sondern auch weit weg von dem Gewitter, wenn die Wolke – gleich einem Vulkan – ihren Hagel durch unglaublich starke Aufwinde nach oben hinausschleudert.

Das macht große Cumulonimbus-Gewitterwolken so unberechenbar und gefährlich.