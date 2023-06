Biffle (l-r), CEO von Frontier Airlines, Barry Eccleston, Präsident von Airbus Americas, Bill Franke, Miteigentümer von Indigo Partners, John Leahy, COO Airbus, Jozsef Varadi, CEO von Wizz Air, Enrique Beltranena, Gründer und CEO von Volaris, und Estuardo Ortiz, CEO von JetSMART am 15.11.2017 auf der Luftfahrtmesse in Dubai.

Riesige Flugzeugbestellungen faszinieren. Wie kann eine Airline nur so viele Flugzeuge auf einmal bestellen?

Doch die Erklärung ist recht einfach: Flugzeuge werden nicht sofort ausgeliefert, sobald sie bestellt werden.

Stattdessen vergehen normalerweise zwischen der Bestellung und der Auslieferung Jahre, in denen sich die Airline auf die neuen Jets vorbereiten kann.

Auch vergrößern nicht alle Bestellungen die Flotte einer Airline. Oft ersetzen neue Jets einfach alte Flugzeuge.

Indio, die größte indische Fluggesellschaft, hat nun am Montag einen Auftrag über 500 Airbus A320 Neo erteilt. Es handelt sich dabei um die bisher größte Flugzeugbestellung nach Anzahl der Flugzeuge.

Die Bestellung bei Airbus übertrifft damit sogar eine Bestellung des Rivalen Air India, die am Dienstag bestätigt wurde. Doch welche Mega-Bestellungen waren vorher die größten aller Zeiten?

Wir präsentieren die bislang größten Flugzeugbestellungen der Welt, sortiert nach der Anzahl der Flugzeuge:

2023: Indigo, 500 Flugzeuge

Indigo hat am Montag den Kauf von 500 Single-Aisle-Jets von Airbus vereinbart und damit den größten Einzelauftrag für Flugzeuge in der zivilen Luftfahrt erteilt. Der Auftrag umfasst voraussichtlich die beliebte A320 Neo-Familie, einschließlich der A321 XLR mit größerer Reichweite.

Die Airline hofft, die Flugzeuge zwischen 2030 und 2035 ausliefern zu können. Die kleinen Langstreckenflugzeuge sollen zur Erweiterung des Streckennetzes nach Europa und weiter nach Südostasien beitragen.

2023: Air India, 470 Flugzeuge

Air India hat am Dienstag einen Auftrag über 470 Jets finalisiert. Der Auftrag vom März umfasst 250 Airbus- und 220 Boeing-Flugzeuge, mit Optionen für den Kauf von 70 weiteren Flugzeugen des amerikanischen Flugzeugherstellers.

Die Bestellung der zu Tata gehörenden Fluggesellschaft beinhaltet 400 Narrowbody-Flugzeuge und 70 Widebody-Flugzeuge. Die ersten Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A350 soll Air India noch in diesem Jahr erhalten.

Rendering: Airbus-A350 und A320/321 Neo in Air-India-Bemalung. © Airbus

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/02/pm-38-607-607111-tcr1mfxead-CgBcpL__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} }

2011: American Airlines, 460 Flugzeuge

American Airlines hat 2011 bei Airbus und Boeing insgesamt 460 Flugzeuge bestellt. Die Airline erteilte dabei einen Festauftrag über 260 Airbus A320, allerdings mit einer Kaufoption für weitere 365 Flugzeuge, so dass sich die Gesamtbestellung auf 625 Flugzeuge belaufen könnte!

Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft bei Boeing einen Erstauftrag über 200 Flugzeuge der 737-Familie mit einer Kaufoption über weitere 100 Flugzeuge erteilt.

2017: Indigo Partners, 430 Flugzeuge

Die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Indigo Partners hat 2017 insgesamt 430 Airbus A320 Neo für die vier Fluggesellschaften bestellt, an denen die Investmentgesellschaft des Airline-Pioniers Bill Franke beteiligt ist: Frontier Airlines aus den USA, Volaris aus Mexiko, JetSmart aus Chile und Wizz Air aus Ungarn.

2019: Indigo, 300 Flugzeuge

Die indische Indigo kommt zweimal in dieser Liste vor. Schon 2019 hatte die Airline bei Airbus eine Rekordbestellung über 300 Flugzeuge der A320-Neo-Familie platziert.

2021: Indigo Partners, 255 Flugzeuge

Auch Indigo Partners kommt zweimal vor, ob es am "Indigo" im Namen liegt? Jedenfalls hat der US-Investor 2021 nochmal 255 Airbus A321 Neo bestellt - der erste große Flottenkauf seit Corona - und setzt damit auf eine schnelle Erholung des Reiseverkehrs nach der Pandemie.

2014: Indigo, 250 Flugzeuge

Kaum zu glauben, aber wahr: nochmal Indigo! Die 2006 gegründete Fluggesellschaft hat bereits 2014 einen Mega-Auftrag über 250 Airbus A320 Neo erteilt.

2022: United Airlines, 200 Flugzeuge

United Airlines kündigte im Dezember an, 100 Boeing 787 "Dreamliner" und 100 Boeing 737 Max zu bestellen, um das Wachstum nach der Pandemie zu unterstützen und ältere, weniger effiziente Flugzeuge zu ersetzen.

Natürlich gab es auch noch weitere Mega-Bestellungen unter 200 auf einen Schlag. Für unsere kleine Auflistung soll es das aber gewesen sein.

Und natürlich müsste man die Liste eigentlich nach Bestellwert sortieren. Denn wenn eine Airline Dutzende Großraumjets bestellt, kann die Kaufsumme dafür schnell höher ausfallen als bei Mega-Bestellungen für Mittelstreckenmaschinen.

Doch der echte Wert eines Auftrags ist stets ein Geheimnis. Zudem kaufen Airlines in der Realität nur selten die Flugzeuge einfach per Überweisung.

Zahlreiche Leasing- und Finanzdienstleister sind in der Regel zwischengeschaltet, so dass wohl am Ende nur die Controller einer Airline wirklich wissen, was eine Bestellung über die Jahre gekostet hat.