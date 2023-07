Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Peter Junior hat eine besondere Leidenschaft: Er sammelt Flugzeuge. Viele große Namen stehen bereits in seiner "Flugausstellung" in Hermeskeil im Hunsrück, die zugleich ein Gang durch die Geschichte der Luftfahrt ist: von der Blériot, mit der der erste Mensch 1909 über den Ärmelkanal flog, über die legendäre (Junkers) Ju 52 aus den 1930er Jahren bis zum modernen Düsenjäger.

Rund 120 Flugzeuge und Hubschrauber hat Junior mit seiner Familie über die vergangenen Jahrzehnte zusammengesammelt. "Es ist die größte private Flugzeugsammlung Europas", sagt Junior. An diesem Wochenende (8./9. Juli) feiert das Museum 50-jähriges Bestehen. Es ist die wohl größte private Flugzeugsammlung Europas.

Besonderer Hingucker ist die Super Constellation ("Super-Connie") der Lufthansa, mit der Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 nach Moskau zu Verhandlungen über die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen reiste. Höhepunkte seien auch die VC 10, die Präsidentenmaschine der Vereinten Arabischen Emirate aus Abu Dhabi, sowie das erste Düsenverkehrsflugzeug der Welt, die Comet.

"Wir wollen Flug-Geschichte zeigen und einen Einblick in die Luftfahrttechnik vermitteln", sagt Junior, der die Sammelleidenschaft von seinem Vater übernommen hat. Dieser war es, der 1973 mit einem Hubschrauber der Bundeswehr (H 21) den Grundstein für das Museum legte. Anfangs sei sein Vater eher belächelt worden, sagt Junior. Und: "Es war schwer, Originalmaschinen zu bekommen."

Doch nach und nach kamen immer mehr Flugzeuge hinzu - militärische und zivile. Das Gelände musste von anfangs 7000 auf heute 80.000 Quadratmeter erweitert werden, vier Ausstellungshallen gehören dazu. Auf dem Freigelände stehen die Flugzeuge dicht an dicht. Platzmäßig sei die Grenze bald erreicht. "Es ist auch nicht mehr viel da, was wir noch bräuchten, um unsere Sammlung zu vervollständigen."

"Unser neuester Zugang in diesem Jahr ist ein Learjet, der Urvater des Geschäftsreiseflugzeugs in der Kategorie Düsenflugzeug", sagt Junior, der Maschinenbau studiert hat. Er sei noch nicht fertig aufgebaut, könne aber schon besichtigt werden. Flugzeuge zu sammeln sei eine besondere Herausforderung. A und O seien "spezielle Kontakte", um nötige Informationen zu bekommen.

Und wie kommen die Maschinen in den Hunsrück? "Das ist jedes Mal anders, je nach Modell. Da gibt es keine Formel", erklärt Junior. In der Regel würden die Flugzeuge auseinandergebaut und auf Lastwagen als Schwertransport Stück für Stück nach Hermeskeil gebracht. So sei es auch jüngst bei dem zweimotorigen Propellerflugzeug Jetstream aus Großbritannien gewesen. In seltenen Fällen würden die Flugzeuge noch auf Airports in der Nähe geflogen.

Wenn ein Flieger einmal in der Ausstellung sei, hebe er nicht mehr ab, sagt der 61-Jährige. Auch weiterverkauft würden die Stücke nicht. "Wir haben viele einmalige Stücke." Dazu würden auch der große Transporthubschrauber Mil Mi-6 aus Russland und das Kampfflugzeug Saab Viggen aus Schweden gehören.

Mehr als 100.000 Menschen zieht es jährlich zu dem Museum im Hunsrück, das von Anfang April bis Anfang November geöffnet ist. "Die Mehrheit der Besucher kommt aus dem Ausland", sagt Junior. Viele kommen aus europäischen Ländern. "Wir hatten aber auch schon Gruppen aus Australien und Japaner, die eigens angereist waren."

"Viele sind Flugzeugfreaks und bleiben gleich zwei Tage", sagt Junior. Darunter seien auch Spotter, die von Ausstellung zu Ausstellung reisen würden, um Fotos von Flugzeugen zu machen. "Sie haben Listen dabei und arbeiten die dann ab."

Zum Thema Luftfahrt gibt es in Deutschland etliche Museen. Im Technik Museum Speyer beispielsweise können Besucher mehr als 70 Flugzeuge und Hubschrauber aus vielen Epochen besichtigen. "Wir haben zwei sehr große Maschinen: Eine Boeing 747 von der Lufthansa und eine Antonov AN-22, die beide begehbar sind", sagt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler. Bei der Boeing 747 könne man auch außen auf den linken Flügel gehen. "So sieht man das Flugzeug mal von einer anderen Perspektive", sagt sie.

Im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) geht es um die Anfänge der Fliegerei. Das Deutsche Technik Museum in Berlin trägt alles rund um Luft- und Raumfahrt zusammen und das Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover in Niedersachsen bietet eine historische Zeitreise zum Fliegen.

Die "Flugausstellung" sei in Hermeskeil "das größte Aushängeschild", meint Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD). Sie bringe auch viele Besucher aus den benachbarten Ländern, vor allem aus den Niederlanden und Belgien, in die Region. "Sie ist ein großes "Komm her!"."

Schon länger arbeitet Junior an seinem Traum, für die Sammlung noch ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 von den US-Amerikanern zu bekommen. Bisher habe er nur ein Cockpit erhalten können. "Aber man fängt als Sammler ja bekanntlich klein an. Am Ende kommt dann vielleicht doch was Großes bei raus", hofft er.