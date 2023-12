Das EU-Parlament will nachhaltige Verkehrsträger weiter fördern und dabei auch den Fokus auf die Intermodalität legen. Flughäfen mit über zwölf Millionen Passagieren müssen damit bis Ende 2040 über einen Fernbahnanschluss verfügen. Was bedeutet das für die Flughäfen Hamburg, München und Stuttgart?

ICE 3 Neo am Flughafen Frankfurt.

Aufreger, Spekulationen und scheinbare Fakten, konfrontiert mit der Expertise von airliners.de. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de, der "Gerüchteküche der Luftfahrtbranche" für den Plausch in der Kaffeepause! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Das Europäische Parlament hat die Regulierung des transeuropäischen Verkehrsnetzes "TEN-T" beschlossen. Die Gesetzgeber haben sich darauf geeinigt, den Ausbau eines nachhaltigen und widerstandsfähigen TEN-T zu verstärken.

Dabei sollen starke Anreize geschaffen werden, um den Einsatz von umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln zu erhöhen und die multimodale Verkehrsplanung innerhalb des europäischen Transportsystems zu verbessern.

Davon betroffen sind auch alle großen internationalen Flughäfen innerhalb der Europäischen Union. Einige dieser Flughäfen sind nach dem Beschluss verpflichtet, über einen Fernbahnanschluss für Hochgeschwindigkeitszüge zu verfügen. Bis wann müssen Flughäfen darüber verfügen und was sagt der neue Beschluss im Detail darüber aus?

Fernbahnanschluss ab zwölf Millionen Passagiere

Das Abkommen zielt darauf ab, den Ausbau von umweltfreundlichen Verkehrslösungen wie Schienen- und Wasserstraßenverkehr als alternative Optionen zum Straßenverkehr zu fördern.

Ein Schwerpunkt der Vereinbarung liegt auf der Verbesserung der multimodalen Verkehrsplanung. Hierbei geht es darum, verschiedene Verkehrsträger wie Straßen, Schienen, Wasserstraßen und Luftverkehr effizient miteinander zu verknüpfen.

Konkret bedeutet das für den Luftverkehr, dass dieser besser mit dem Schienenverkehr vernetzt werden soll.

Einer von insgesamt sieben Punkten sagt konkret: "Die großen Flughäfen, die jährlich mehr als zwölf Millionen Passagiere abfertigen, müssen mit dem Fernverkehr verbunden werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Anbindung und Zugänglichkeit für die Passagiere zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gegenüber Inlandsflügen zu stärken".

In Deutschland gibt es lediglich vier Flughäfen, die auch in der aktuellen Zeit die geforderte Hürde von zwölf Millionen Passagiere überschreiten: Das sind die Flughäfen Frankfurt, München, Berlin-Brandenburg sowie Düsseldorf.

Drei von vier dieser Flughäfen verfügen bereits über einen Fernbahnanschluss und werden auch regelmäßig von Fernzügen der Deutschen Bahn frequentiert.

Lediglich der Flughafen München verfügt über keinen Fernbahnanschluss. Ein ICE-Anschluss wird aber bereits seit geraumer Zeit für den bayrischen Airport debattiert.

Davon abgesehen könnten auch jetzt bereits ICE-Züge am Flughafen München verkehren. Die Infrastruktur der Münchner S-Bahn passt zu den benötigten Schienen der DB-Schnellzüge. Eine Testfahrt habe am Flughafen München auch bereits stattgefunden. Der Weg zum Flughafen ist bisher für Fernzüge noch recht umständlich. Er liegt abseits der wichtigen Fernverkehrsstrecken.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sinnvoll und wirtschaftlich die vorhandene Infrastruktur für die Schnellzüge der Bahn nutzbar ist.

Auch Flughäfen Hamburg und Stuttgart betroffen

Der fünftgrößte Flughafen Deutschlands ist Hamburg mit knapp über elf Millionen Passagieren im Jahr 2022. Noch in diesem Jahr will der Flughafen bereits wieder knapp 14 Millionen Passagiere abfertigen, was vom Rekordwert aus 2019 war noch über drei Millionen Passagiere entfernt ist, dafür aber die geforderte Marke der EU überschreitet.

Der Flughafen Hamburg verfügt bislang zwar über einen Flughafenbahnhof, jedoch nicht über einen Fernverkehrsanschluss durch die Deutsche Bahn. Anders als in München ist das Stromnetz auch ein anderes als bei den Fernzügen der Deutschen Bahn.

Fraglich ist zudem vor allem, ab wann ein Flughafen als Flughafen mit zwölf Millionen Passagieren zählt. Reicht es bereits, wenn der Flughafen einmalig in der Vergangenheit die Zwölf-Millionen-Marke überschritten hat?

Dann wäre auch der Flughafen Stuttgart von der neuen Regelung betroffen. Laut Statista fertigte der Flughafen 2019 über 12,7 Millionen Passagiere ab. Im vergangenen Jahr waren es knapp unter sieben Millionen Passagiere. Stuttgart wird ohnehin die Ambitionen haben, die zwölf Millionen Passagiere wieder abzufertigen. Bis dahin wird es aber noch ein weiter Weg sein.

So oder so wird der Flughafen aber dank dem Bahnprojekt "Stuttgart 21" bald über einen Fernbahnanschluss verfügen.

Was ist dran am Gerücht?

Der neue Beschluss der EU zu TEN-T lässt noch einige Fragen offen. Müssen die Flughäfen, die über zwölf Millionen Passagiere abfertigen, nur über einen Fernbahnanschluss verfügen oder müssen hier auch tatsächlich Fernverkehrszüge verkehren?

Falls der Anschluss reicht, müssen fünf der genannten Flughäfen in Deutschland, die potenziell für die neue Regelung in Frage kommen, gar nichts ändern. Lediglich der Flughafen Hamburg müsste ein Schienennetz für den Fernverkehr nachrüsten.

Müssten aber auch regelmäßig Fernverkehrszüge zu den Flughäfen verkehren, müssen die Flughäfen München und Hamburg noch mit der Deutschen Bahn verhandeln.

Im Falle Münchens ergibt ein Fernverkehrsanschluss Sinn und wird ohnehin seit geraumer Zeit diskutiert. Der Flughafen ist der zweitgrößte des Landes und gleichzeitig das zweitgrößte Drehkreuz der Lufthansa. Um den Kurzstreckenverkehr in der Luft also zu minimieren, wäre es ein logischer Schritt, den Zubringerverkehr nach München auf die Schiene zu verlagern.

Im Falle von Hamburg ist es fraglich, was regelmäßige Fernverkehrszüge bezwecken könnten. Der Zubringerverkehr zu den großen Hubs Frankfurt und München läuft nicht über den Flughafen Hamburg, sondern direkt aus dem Zentrum der Stadt.

Sicherlich könnte der Flughafen Berlin-Brandenburg hier als Vorbild dienen, der über eine IC-Verbindung für die Region Brandenburg und Sachsen verfügt. Eine IC-Verbindung weiter in den Norden ab Hamburg oder in Richtung Süden nach Niedersachen und in Richtung Osten nach Mecklenburg-Vorpommern wäre denkbar, aber sicherlich auch mit dem Regionalverkehr abzudecken.

Sicherlich sind hier noch einige Fragen zu klären. So oder so stellt sich aber bereits beim ersten Blick die übergeordnete Frage, was sich durch diese EU-Regelung tatsächlich ändern würde.