Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Das neueste Mitglied der Qantas-Flugzeugflotte wird die älteste lebende Kultur der Welt würdigen. Der erste Qantas-Airbus A220 ist in einer auffälligen Aborigine-Lackierung gehalten, die auf den Flughäfen in ganz Australien sicherlich häufig fotografiert werden wird.

Jetzt hat der erste Airbus A220 für Qantas seinen Jungfernflug absolviert, und das in voller Aborigines-Bemalung!

Dass Qantas ein Herz für die indigene Bevölkerung des Kontinents hat, beweist die Nationalairline Australiens bereits seit 1995. Damals wurde die "Flying Art Series" ins Leben gerufen, bei der seitdem immer wieder einzelne Flugzeuge der Fluggesellschaft mit Kunstwerken der Aborigines verziert werden.

Qantas setzt damit ein Zeichen für die Wertschätzung und Anerkennung der indigenen Kultur und ihrer Bedeutung für die nationale Identität Australiens.

Nun gibt es einen neuen Zugang zu der beeindruckenden Sammlung: Der Airbus A220 erstrahlt in einer atemberaubenden Lackierung, die von dem Aborigines-Kunstwerk "Minyma Kutjara Tjukurpa" inspiriert wurde.

Das neueste Qantas-Flugzeug nach dem aufwändigen Paintshop. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/6553129a797046d4b20512c2dd799465-qantas-a220-flying-art-livery-2000b-IMS4nu__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Das neueste Qantas-Flugzeug nach dem aufwändigen Paintshop. © Airbus

Rund 100 Lackierer waren an der Fertigstellung der Lackierung beteiligt. Sie arbeiteten mit 130 Schablonen, um ein detailliertes Design der Pitjantjatjara-Künstlerin Maringka Baker nachzubilden, das die Geschichte von zwei Schwestern erzählt, die gemeinsam das entlegene Australien durchqueren, um nach Hause zu laufen.

Herausgekommen ist eine Lackierung, die ein wahrer Blickfang ist. Über 20.000 kunstvoll platzierte Farbpunkte zieren den hinteren Teil des Flugzeugs und erwecken das indigene Kunstwerk zum Leben.

Mit dem Testkennzeichen C-FPGP hob das so bemalte Flugzeug am 30. November am kanadischen Flughafen Montreal-Mirabel ab. Nach einigen Schleifen in der Luft kehrte es nach fast drei Stunden zurück, wie Airbus jetzt auf Twitter mitteilte.

Später soll das Flugzeug das Kennzeichen VH-X4A tragen. Mit seiner außergewöhnlichen Bemalung erinnert er an die faszinierenden Aborigines-Geschichte und spiegelt die Kultur und Geschichte der Ureinwohner Australiens wider. Ein wahrhaft einzigartiges Flugzeug!

Während des Erstflugs führte Airbus verschiedene Tests der elektrischen, Navigations- und Kommunikationssysteme durch – sowohl in niedriger als auch in großer Höhe. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Tests durchgeführt werden, bevor das Flugzeug offiziell an Qantas Link übergeben wird.

So sehen die anderen Airbus A220 bei Qantas aus. Fest steht: Der Flying Art Series A220 schafft es bestimmt häufiger auf Instagram. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/resize-1-gzIqr8__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } So sehen die anderen Airbus A220 bei Qantas aus. Fest steht: Der Flying Art Series A220 schafft es bestimmt häufiger auf Instagram. © Airbus

Unter der Inlandsmarke Qantas Link werden die neuen A220-Flugzeuge mit jeweils 137 Sitzen ausgestattet sein. Während zehn Passagiere die exklusive Business Class genießen werden, erwartet die restlichen 127 Gäste eine komfortable Reise in der Economy Class.

Qantas hat insgesamt 29 brandneue Airbus A220-300 bestellt. Die ersten sieben Exemplare sollen bereits im Jahr 2024 geliefert werden, der Rest folgt bis 2027. Damit wird Qantas ihre Flotte modernisieren und die alten Boeing 717 ersetzen.