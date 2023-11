Erst haben die Fans abgestimmt, dann wurde lackiert und nun ist es endlich so weit: Der neue "Eintracht Frankfurt"-Flieger von Sponsoring-Partner Sun Express ist in der Luft. Es ist nicht der erste Jet im SGS-Look – und ab sofort nicht mehr der einzige!

Partnerschaften zwischen Profi-Sportmannschaften und Fluggesellschaften haben eine lange Tradition. In Stadien weltweit und in Deutschland, sind die Banner verschiedener Airlines kaum zu übersehen.

Häufig geht die Kooperation sogar soweit, dass die jeweilige Fluglinie eines oder gleich mehrere ihrer Flugzeuge mit dem Logo und den Farben des unterstützten Vereins versehen.

Eine besonders tiefe Partnerschaft verbindet dabei Eintracht Frankfurt und Sun Express – das Joint-Venture der Lufthansa und Turkish Airlines.

Die Ferienfluggesellschaft fungiert bereits seit der Saison 2017/18 als Partner des Fußballvereins.

Seit einiger Zeit schon fliegt Sun Express eine Boeing 737, die den in der Mainmetropole beheimatete Mannschaft vor allem in Europa repräsentiert. Nun gibt es hier Zuwachs.

Ab sofort ist eine neue Sonderlackierung auf einer weiteren Boeing 737 bei Sun Express zu bewundern, die erneut dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt gewidmet ist.

Die Boeing 737 trägt den Schriftzug "Adler im Anflug" in den Vereinsfarben rot und weiß auf schwarzem Grund. Und statt "Sun Express" steht vorne "SGE Express".

Das auffällige Design mit dem Adlerkopf und der Schwinge setzte sich bei einem Online-Voting gegen einen anderen Entwurf durch.

Dieser zeigte den Schriftzug "Eintracht" umrahmt von Spielern und Trophäen. Fußball- und Flugzeugfans können das neue Design an vielen Flughäfen in Deutschland, der Türkei und anderen Ländern Europas bewundern.

Bei der Veranstaltung rund um den Jungfernflug nach Frankfurt wurden sowohl das Fan-Flugzeug TC-SPC mit der Sonderlackierung als auch das neue Flugzeug mit der Kennung TC-SPM nebeneinander präsentiert.

Vorne der neue EIntracht-Jet, dahinter der "alte". © Sun Express

Fußballgrößen wie der Frankfurter Torhüter Jens Grahl sowie die ehemaligen Eintrachtspieler Alex Meier und Ervin Skela waren bei der Vorstellung der neuen Lackierung anwesend. Zusätzlich wurden passenderweise vier Flugtickets von Sun Express und zwei Europa-Fanpakete der Eintracht verlost.

Die langjährige Partnerschaft zwischen Sun Express und Eintracht Frankfurt ist laut Fluggesellschaft eine "Herzensangelegenheit".

Die Airline begleitete bereits die Pokalsiege des Vereins 2018 in Berlin und 2022 in Sevilla. Darüber hinaus bietet Sun Express zahlreiche Fan-Flüge zu Auswärtsspielen, insbesondere im Rahmen der europäischen Pokalwettbewerbe.

So sah der erste Sun-Express-Jet 2018 im Eintracht-Look aus. © Sun Express

Peter Glade, Commercial Director bei Sun Express, betont die Bedeutung der Partnerschaft: "Unser Engagement für die Eintracht unterstreicht das Interesse aller Sportfans unter unseren Kunden. Über 14.000 von ihnen haben online für das Design gestimmt."

Auch Timmo Hardung, Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt, freut sich über die Zusammenarbeit: "Es ist etwas ganz Besonderes, in einem Flugzeug zu sitzen, das die Farben und das Logo deines Vereins ziert."

Er erinnert sich besonders an den Heimflug von Sevilla im Jahr 2022, bei dem der Pokal der UEFA Europa League mit an Bord war. Hardung hofft, dieses Erlebnis bald wiederholen zu können – an Bord des neuen Sonderfliegers von Sun Express, auf dem Weg zu europäischen Auswärtsspielen.