Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Der "Casual Friday" ist die englische Bezeichnung für die Gepflogenheit in Unternehmen, freitags von einer bestehenden Kleiderordnung abzurücken. Erstmals gab es das in den 1950er-Jahren in den USA.

Normalerweise gibt es diesen "lässigen Freitag" allerdings kaum noch. Denn die bewusste Abweichung von Vorschriften funktioniert nur in Büros von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern strikte Kleidervorschriften machen, was selten geworden ist.

Doch auch wenn starre Kleiderregelungen in Büros heutzutage die Ausnahme sind, gibt es bei Airlines in der Regel zumindest an Bord noch sehr strenge Vorgaben für den Kleidungsstil. Doch auch das ändert sich.

Im vergangenen September hat Eurowings angefangen, mit den starren Regeln zu brechen. Zwar durften die Beschäftigten nicht einfach anziehen, was sie wollten, aber zumindest in Sachen Schuhwerk wurde eine neue Option eingeführt: Weiße Turnschuhe.

"Als Zeichen der Anerkennung für all die Extrameilen", die Eurowings-Beschäftigten während der Pandemie gegangen sind, hatte die Airline damals allen Mitarbeitern ein Paar weiße Sportschuhe geschenkt.

Kooperationspartner dafür ist Puma. Der deutsche Sportmodehersteller hatte extra einen Schuh entworfen und ihn für den Einsatz bei der Airline dezent mit einem Eurowings-Logo verziert.

Die Eurowings-Sneaker sind eine Puma-Sonderauflage. © Eurowings

Stets am ersten Freitag im Monat durften die Crews seitdem mit ihren bequemen Sneakern auf Reise gehen, anstatt sich in adrette Lederschuhe zu quetschen, die normalerweise zur Uniform gehören.

Das kam offenbar gut an. In einer internen Umfrage unter mehr als 3000 Flugbegleitern und Piloten hätte sich eine klare Mehrheit für häufigere Einsätze mit den komfortablen Sneakern ausgesprochen, teilt Eurowings jetzt mit.

Jetzt ist jeder Freitag ein "Snaker Flyday" – aber nur im Sommer

Darum macht Eurowings nun jeden Freitag zum "Sneaker Flyday".

Ab sofort dürfen die Crewmitglieder des Kabinenpersonals also immer freitags die weißen Sportschuhe mit dem aufgestickten Eurowings-Logo tragen.

Eurowings hatte ihre "Snaker Flydays" zuvor bewusst als "Testphase" erklärt. Zunächst wollte die Lufthansa-Billigairline auch die Reaktionen der Kunden analysieren. Auch das war offensichtlich positiv.

Die Eurowings-Sneakers im Einsatz. © Eurowings

Eurowings-CEO Jens Bischof betonte nun sogar die Bedeutung des sportlichen Outfits für die Identität der Airline. Er erklärte, der weiße Sneaker sei ein Zeichen für den Wandel im Kleiderschrank, der mittlerweile Business und Casual in der Kleiderordnung verbindet.

"Als Europas Value Airline passt ein sportliches Outfit perfekt zu unserem Selbstverständnis", so der Airline-Chef. Die Airline hebe sich mit dem Sneaker zudem weiter vom Wettbewerb ab.

Wirklich fester Uniform-Bestandteil werden die Sportschuhe dann aber doch nicht. Die Lockerung der Kleiderordnung gilt nur während der Sommersaison. "Deutschlands erste Sneaker-Airline" ist Eurowings damit also noch nicht wirklich.

Nicht die erste "Sneaker-Airline"

Die erste Airline mit Turnschuh-Uniform ist Eurowings auch nicht. Zu den Vorreitern, die Sneaker an Bord in ihre Kleidervorschriften integriert haben, gehören die ukrainische Skyup Airlines, die isländische Play sowie der japanische Carrier Zipair. Hier tragen die Flugbegleiter immer Sportschuhe, entweder weiß oder schwarz:

Einige Unternehmen haben übrigens mittlerweile einen "Formal Friday" eingeführt. Da die Mitarbeiter heute in der Regel leger gekleidet sind, wird dabei zum Spaß aller Beteiligten an einigen Freitagen bewusst formelle Kleidung getragen.

Wenn also immer mehr Airlines zu Turnschuhen übergehen, sehen wir diesen Gegentrend möglicherweise dann auch irgendwann bei Airlines. Und wer weiß... bei Eurowings heißt das dann vielleicht "Formal Flyday" – um sich erneut von der Masse abzuheben ;-)