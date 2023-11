Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Saudi-Arabiens neue National-Airline, Riyadh Air, hat viel vor. Sie soll 2025 als zweite staatliche Fluggesellschaft neben Saudia starten und später mehr als 100 Ziele weltweit ansteuern.

Dafür setzt Riyadh Air auf eine moderne Flotte und hat bereits Boeing 787 bestellt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Die neue Fluggesellschaft, die sich zu 100 Prozent im Besitz des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) befindet, soll Gerüchten zufolge auch auf der Suche nach hunderten Single-Aisle-Jets sein.

Insidern zufolge wollte Riyadh Air eine Großbestellung über 100 Boeing 737 Max auf der aktuell laufenden Dubai Air Show bekannt geben. Nun dementiert der CEO der Airline allerdings: Die Bestellung kommt erst in "einigen Wochen".

Doch Tony Douglas hatte auf der Air Show dennoch etwas zu verkünden: Eine neue Lackierung für Riyadh Air. Richtig: neben der bereits präsentierten Livery wird Riyadh Air auch noch eine zweite Bemalung einführen.

Standardweiß und altbackene Kurven

Die kommt deutlich gewöhnlicher daher als die zuerst vorgestellte, permutt schimmernde, Blaulila-Lavendel-Prunk-Bemalung.

Stattdessen präsentieren sich die Flugzeuge in Standardweiß. Dazu kommen noch lavendelfarbene Applikationen am Heck in kurvigen Formen und große Markenschriftzüge am Bug.

Riyadh Air gibt es auch in Weiß © Riyadh Air { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/f-vzrmzwqaa0gzm-acJ9LE__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Riyadh Air"} } Riyadh Air gibt es auch in Weiß © Riyadh Air

Die zweite Lackierung sei "super-sophisticated", schreibt die Airline selbst dazu. Die Bemalung spiegle "die zukunftsorientierten Ambitionen Saudi-Arabiens" wider, indem sie dem "innovativen Design mit schillernden Farben" eine moderne Note verleihe.

Auf Social Media kommt das recht durchwachsen an. Während einige das neue Design klasse finden, bezeichnen andere die neue Bemalung im Vergleich zu vorher als zu langweilig. Andere empfinden das geschwungene Design sogar als altbacken und wieder andere Nutzer raten der Airline, lieber nur auf eine einheitliche Lackierung zu setzen.

Am Heck sehen die beiden Lackierungen übrigens gleich aus. Was die Fluglotsen freuen mag, kommt aber nicht bei allen Fans gleichermaßen gut an:

Das Logo, ein R in einem ovalen Flugzeugfenster, ist ebenfalls identisch. Das R von Riyadh Air soll übrigens zudem mit viel Phantasie – oder mit Kenntnis arabischer Kalligrafie – einen Vogel erkennen lassen.

"Think Twice"-Werbekampagne

Die Präsentation der zweiten Lackierung, die zuvor bereits angekündigt, aber noch nicht präsentiert wurde, kommt zusammen mit einer neuen Werbekampagne für die Airline.

Unter dem Motto "Think Twice" will die Airline ihre Ambitionen, Saudi Arabien mit der Welt zu verknüpfen, schon vor dem Start verkünden. "If you think that the spirit of Riyadh can’t travel the world, think twice", heißt es dazu. Zu deutsch: "Wenn Sie glauben, dass der Geist Riads nicht um die Welt reisen kann, denken Sie zweimal darüber nach."

Auch das kommt auf Social Media nicht nur gut an. Manch einer fühlt sich von der Ankündigung gar bedroht. "Think twice" sei zudem eher negativ konnotiert, heißt es zudem. "Denken Sie zweimal darüber nach" sei zudem eine recht oberlehrerhafte Art, auf sich aufmerksam zu machen.

Die Airline tritt in einen überfüllten und hart umkämpften Markt am Golf ein, in dem etablierte Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad um ihren Platz kämpfen.

Was denken Sie darüber? Ist das Motto der "Think Twice"-Werbekampagne inspirierend oder provozierend? Und was halten Sie vom Ansatz mit den zwei Designs? Schreiben Sie es in die Kommentare!