Das EU-Parlament will einheitliche Preis- und Größenvorgaben für Handgepäck in Flugzeugen erreichen. Dadurch soll Reisen einfacher gemacht werden. Fluggesellschaften ist es bisher selbst überlassen, Vorgaben zu Gebühren und Größe zu machen.

Für Fluggäste sollen so unter anderem versteckte Kosten vermieden und Preisvergleiche bei Buchungen vereinfacht werden, wie es im Entschluss des EU-Parlaments heißt. Neuigkeiten gibt es zu dieser Entwicklung bislang nicht.

Das bedeutet: Airlines können vorerst weiterhin ihre Handgepäckregeln selbst definieren und Gebühren für einen Koffer, eine Handtasche oder einen Beutel aus dem Duty Free Shop erheben.

Auch die Air-France-KLM-Tochter Transavia könnte diesem Schritt nun folgen. Laut Medienberichten will die Billigfluggesellschaft nun ebenfalls Gebühren für Handgepäck erheben. Doch wird Transavia das wirklich umsetzen?

Der Tarif-Dschungel der Low-Coster

Billigfluggesellschaften sind berühmt berüchtigt für ihren Dschungel an verschiedenen Regeln und Vorteilen bei der Flugbuchung und den optionalen Zusatzpaketen. Doch auch die Legacy-Carrier wie Lufthansa sind da nicht mehr wirklich anders.

Deutschlands größte Fluggesellschaft erlaubt im einfachen Economy-Class-Tarif lediglich ein Handgepäckstück. Eine weitere Tasche ist demnach streng genommen nicht erlaubt. Selten wird diese Regelung – mit Ausnahme vom Flughafen Berlin-Brandenburg – aber auch wirklich in die Tat umgesetzt. Chapeau!

Schauen wir uns aber den Tarifdschungel der Low-Cost-Carrier zunächst an und starten mit Ryanair.

Ryanair erlaubt im Basic-Tarif lediglich eine Handtasche, die unter dem Vordersitz passen muss. Im Regular-Tarif ist zusätzlich ein Handgepäckstück von maximal zehn Kilogramm erlaubt, welches in die Gepäckfächer passen muss. Im Plus-Tarif entfällt das Handgepäckstück für die Kabinenfächer, dafür erhalten Passagier ein Aufgabegepäck mit einem Maximalgewicht von bis zu 20 Kilogramm. Im Flexi-Plus-Tarif fehlt dieses Gepäckstück dann aber wieder.

Bei Easyjet scheint die Tarifstruktur etwas einfacher. Im Standardtarif ist wie bei Ryanair eine kleine Tasche inkludiert. Ein Handgepäckstück gibt es ausdrücklich nur im Flexi-Tarif – hier ist zudem auch ein Aufgabegepäck dabei. Das Aufgabegepäck ist beim Standardtarif nur optional gegen Aufpreis zubuchbar.

Bei Wizz Air ist ebenfalls ein kostenloses Handgepäckstück im Standardtarif inkludiert. Der Name lässt jedoch mehr vermuten – auch hierbei handelt es sich nur um eine kleine Tasche. Ein richtiges Handgepäckstück ist erst im Wizz-Go-Tarif inkludiert. Ein Aufgabegepäck von bis zu 20 Kilogramm ist hier aber bereits ebenfalls dabei. Wer sogar 32 Kilogramm Gepäck aufgeben möchte, der muss den "Wizz Plus & Flex"-Tarif buchen.

Eines haben die drei Low-Cost-Klassiker Europas aber gemeinsam: Die undurchsichtige Tarifstruktur. Dafür der große Vorteil: Reisende können sich ihren Flug mit verschiedenen Bausteinen nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Vor allem hier machen die Billigflieger das große Geschäft, gerne auch mit nicht ganz so transparenten Mitteln.

Immerhin: In der Gossip Galley konnten wir zuletzt ein Gerücht rund um Ryanair und eine neue Check-in-Gebühr entkräftigen.

Was ist dran am Gerücht?

Bei Transavia scheinen Tarifstruktur und sogenannte "Perks" einfacher. Bei der Flugbuchung ist folgendes inkludiert: "1 piece of hand luggage + 1 accessory per adult/child (total of max. 10 kg)".

Nur wer Aufgabegepäck benötigt, muss dies über die verschiedenen Tarife "Plus" und "Max" buchen. Also, keine Spur von Handgepäckgebühren?

Laut Medienberichten will Transavia aber nun genau diese einführen. Wie die "NL Times" berichtete, evaluiere Transavia aktuell genau solche Möglichkeiten, um Reisenden mehr Optionen bei der Flugbuchung zu bieten. Transavia wolle den Umsatz damit steigern.

Erster Airbus A321 Neo von Transavia. © Airbus

Laut "NL Times" sei Transavia durch Air France-KLM unter Druck geraten, ein Umsatzplus von 125 Millionen Euro zu generieren.

"Wir wollen die Zusatzeinnahmen weiter steigern, auch durch die Bezahlung des Handgepäcks", sagte Steven Zaat, Finanzchef von Air France-KLM, in einem Interview mit dem "Telegraaf".

Auf Nachfrage von airliners.de möchte Transavia zum Sachverhalt nicht viel sagen. Außer: "Wir prüfen, ob die Einführung von kostenpflichtigem Handgepäck eine Option ist, da wir immer auf der Suche nach Verbesserungen in unserem Produktangebot sind", so der Transavia-Sprecher weiter.

Immerhin sei eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Vollkommen abwegig wäre der Schritt für Transavia, einem ausgewiesenen Low-Cost-Carrier, nicht. Auch mit Legacy-Carriern wie Air France und KLM im Hintergrund ist so ein Schritt nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Aussagen von Transavia gegenüber airliners.de sowie die des Air-France-KLM-Finanzchefs gegenüber dem "Telegraaf" klingen aber auch so, als würde eine größere konzernweite Entscheidung bevorstehen.

Air France-KLM stand kurzfristig für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Daher bleibt offen, ob das Bestreben ausschließlich auf Transavia zurückzuführen ist, oder ob sich sogar Air France-KLM mit einer neuen Handgepäckgebühr beschäftigen. Ausschließen kann man das nicht, wobei Transavia in diesem Fall sicherlich als Blaupause dienen könnte, ehe die Regelung auf die gesamte Gruppe übertragen wird. Dass Transavia noch zögert, ist spannend. Daher gilt es aktuell nicht als absolut sicher, dass die Low-Cost-Airline die neue mögliche Regelung auch wirklich umsetzen wird.