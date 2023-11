Eine Markierung in Form eines Flugzeugs auf dem Asphalt eines Parkhauses am Flughafen.

Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Hin und wieder kommt es vor, dass Passagiere den Flughafen oder das Flugzeug unter Drogeneinfluss betreten – ob aus Flugangst, Sucht oder anderen Gründen.

Das führt nicht selten selbstredend zu mitunter großen Problemen. Doch auch außerhalb des Flughafens können unter Drogen stehende Menschen viel Schaden anrichten. So geschehen am Flughafen Köln/Bonn.

Bei einer Irrfahrt in einem Parkhaus an dem Flughafen hat ein Mann im Frühjahr mehrere Menschen verletzt – nun soll er dauerhaft in eine Psychiatrie. Das ordnete das Kölner Landgericht an.

Zuvor muss der 58-Jährige aber an einer zweijährigen Drogentherapie teilnehmen.

Bei Erfolg könne dies auch zur Aufhebung der dauerhaften Unterbringung führen, so das Urteil des Gerichts.

Der 58-Jährige hatte im März einen Mietwagen, der zur Reinigung offen auf einem Parkdeck stand, gestohlen und war damit durch das Parkhaus gerast.

Dabei hatte er mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt, in denen auch Personen saßen. Zudem war er laut Urteil absichtlich auf Passanten zugefahren.

Gericht: Mann war schuldunfähig

Nach Auffassung des Gerichts beging der Mann die Tat im schuldunfähigen Zustand. Aufgrund seines Drogenkonsums habe er eine akute Psychose mit Wahnvorstellungen gehabt.

"Wir glauben nicht, dass das eine Amokfahrt war, bei der Sie viele Leute verletzen wollten", sagte der Richter in der Urteilsbegründung.

"Es war vielmehr eine Irrfahrt aufgrund Ihres psychotischen Erlebens." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ob die Anordnung der Psychiatrie die richtige Entscheidung des Gerichts ist, lässt sich sicherlich diskutieren. Fakt ist, dass Menschen akut in Gefahr gebracht und sogar verletzt worden.

Zudem stellt sich die Frage, warum der Mann die Drogen genommen hat.

In jedem Fall bleibt nur zu hoffen, dass der psychiatrische Aufenthalt mindestens dazu führt, dass der Beschuldigte künftig nicht mehr zu den Drogen greift, denn sonst könnten erneut solche Irrfahrten drohen.