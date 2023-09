Am Flughafen Frankfurt wurde ein Condor-Airbus gerammt. Die Karambolage war so heftig, dass der Flieger erst einmal ausfällt. Glück für die Passagiere: Sie waren noch nicht an Bord. Pech: sie freuten sich schon auf den Flug in einem ganz besonderen Flugzeug.

Viele Menschen haben Angst vorm Fliegen. Dabei ist das Fliegen selbst gar nicht die gefährlichste Situation für ein Flugzeug.

Tatsächlich passieren die meisten Unfälle mit Flugzeugen am Boden, direkt am Flughafen. Und besonders häufig sind dabei andere Fahrzeuge involviert, die überhaupt keine Flügel haben.

So nun geschehen am Flughafen Frankfurt: Hier hat ein Hubwagen einen Airbus A330 Neo von Condor gerammt.

Währenddessen befand sich die Crew bereits an Bord, die Passagiere aber noch nicht. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, wie "Aero.de" berichtet.

Dabei wurde der blaue-weiße Rumpf des Flugzeugs während eines Beladevorganges an der vorderen Frachtluke deutlich sichtbar beschädigt.

Und zwar so schwer, dass D-ANRB nun erst einmal ausfällt und Condor somit nicht zur Verfügung steht. Die Streifenlackierung des Jets muss ebenfalls nachgebessert werden.

Bilder in sozielen Medien zeigen, wie sich der Hubwagen tief in die Außenhaut des Flugzeugs gebohrt hat und das auch noch genau an einer besonders kritischen Stelle an der zahlreiche Sensoren angebracht sind.

Doch besonders ärgerlich ist, dass es sich bei dem Flugzeug um den jüngsten Flottenzuwachs des deutschen Ferienfliegers handelt.

Das Flugzeug war nagelneu

Die Maschine mit der Registrierung D-ANRB ist erst seit Anfang September Teil des Streifen-Teams. Und zudem der erste Jet, der das blau-weiße Kleid innerhalb der Interkontinental-Flotte trägt.

Scheinbar wird Condor derzeit in Sachen Flugzeugkarambolagen am Boden vom Pech verfolgt, denn erst vergangene Woche wurde eine Boeing 757 von Condor am Flughafen Palma de Mallorca beschädigt.

Während eines Rollvorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Boeing 737 von Air Europa, die es wohl ein wenig zu eilig hatte.

Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Condor mit einem ungeplanten Technikaufenthalt eines ihrer neuen Airbus A330 Neo konfrontiert wird.

Bereits vor der Auslieferung (!) des ersten Flugzeugs dieses Typs im Dezember 2022 riss beim Schleppvorgang ein Winglet ab. Dieser Schaden konnte immerhin relativ schnell wieder behoben werden.

Condor scheint in der letzten Zeit nicht viel Glück mit ihren gestreiften Maschinen zu haben.

Man kann nur hoffen, dass weder Bodenfahrzeuge, noch andere Flugzeuge künftig die Nähe der Jets des Ferienfliegers suchen.