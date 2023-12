Condor und Emirates haben ein Interlining abgeschlossen: Kommt es jetzt zur Berlin-Dubai-Verbindung? Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass Condor möglicherweise die Lösung für die lang ersehnte Verbindung von Emirates sein könnte. Doch was ist dran am Gerücht?

Berlin will mehr Langstrecken haben, das haben wir bereits im Rahmen der Gossip Galley thematisiert. Doch wo sollen sie herkommen? Während sich einige Fluggesellschaften schneller als gedacht wieder aus der Bundeshauptstadt verabschieden, gibt es auch Airlines, die immer wieder ihr Interesse an Flügen nach Berlin bekunden.

Geht es nach der Lufthansa, dann sind Langstrecken ab Berlin schlichtweg nicht rentabel. Emirates sieht das anders und will schon seit vielen Jahren einen Zubringer nach Dubai aufsetzen.

Eine neue Möglichkeit stellt nun die kürzlich verkündete Interline-Partnerschaft zwischen Condor und Emirates dar.

Condor wollte bereits im aktuellen Winterflugplan von Berlin nach Dubai starten – daraus wurde nichts, stattdessen fliegt nun Eurowings. Doch nun verabschiedet sich die Lufthansa-Tochter bereits wieder von der Dubai-Route ab Berlin und Stuttgart.

Erstflüge Eurowings von Berlin und Stuttgart nach Dubai. © Eurowings

Jetzt gibt es das Gerücht, dass Emirates ihre neue Interline-Partnerschaft mit Condor nutzen könnte, um Berlin sowie Stuttgart mit Dubai zu verbinden. Bis auf Lufthansa hätten alle gewonnen: Emirates erhält endlich ihre Berlin-Verbindung, Condor-Passagiere profitieren ebenso von Anschlussflügen in Dubai. Und zeitgleich könnte man Stuttgart auch noch ins Programm mit Condor aufnehmen. Dahin will Emirates nämlich auch schon länger fliegen.

Die aktuelle Situation um Emirates und Eurowings

Die Situation um die Berlin-Dubai-Verbindung erscheint komplex. Seit vielen Jahren will Emirates zwischen Dubai und Berlin fliegen. Daraus wurde bislang nichts, denn die Verkehrsrechte für Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland lassen das nicht zu.

Nach dem derzeitigen Luftverkehrsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das 1994 unterzeichnet wurde, darf Emirates nur vier deutsche Flughäfen anfliegen. Das sind aktuell Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Seit Jahren versucht die Fluggesellschaft, dieses Abkommen zu erweitern. Doch selbst der jüngste Besuch der Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) konnte bislang nichts daran ändern.

Franziska Giffey (SPD) mit Tim Clark (Emirates). © Emirates

Diese Lücke wollte Eurowings füllen und sich gegen bereits angekündigte Condor-Flüge stellen. Mit Beginn des Winterflugplans 2023/2024 hat die Lufthansa-Tochter zwei neue Verbindungen nach Dubai aufgenommen – laut eigenen Aussagen mit großem Erfolg und "hoher Nachfrage".

Eurowings wird die beiden Verbindungen ab Berlin und Stuttgart nach Dubai nun aber bereits früher als geplant einstellen. Ursprünglich sollten beide Verbindungen bis zum 28. April 2024 angeboten werden. Nun werden die Routen bereits zum 31. März 2024 geschlossen.

Condor könnte die Lösung in der Not sein

Eurowings war aber nicht die erste Fluggesellschaft, die im aktuell noch laufenden Jahr auf die Idee kam, Berlin mit Dubai zu verbinden. Condor hatte diese Pläne bereits zuvor veröffentlicht. Wie auf Anfrage von airliners.de eine Condor-Sprecherin bestätigte, musste Condor im Spätsommer Flugplananpassungen für den Winter vornehmen.

"Aufgrund von Kapazitätsengpässen wurde der Start ab Berlin auf unbestimmte Zeit verschoben", wie die Condor-Sprecherin erklärte.

Nun hat Condor aber im November eine neue Interline-Partnerschaft mit Emirates bekannt gegeben. Das ermöglicht den Passagieren beider Fluggesellschaften "bessere Fluganbindungen und nahtlose Konnektivität auf 70 Strecken in Europa, Afrika, Asien, Australasien, dem Nahen und Mittleren Osten und Gästen eine reibungslose Reise mit einer durchgängigen Gepäckregelung und einem Tickettarif".

Ob auch neue Verbindungen im Rahmen dieser Interline-Partnerschaft aufgenommen werden, ist aktuell unklar. Aber eine Möglichkeit wäre es. Emirates könnte die langersehnte Berlin-Route mit Condor aufnehmen:

Condor positioniert oder gar stationiert ein Flugzeug in Berlin, führt regelmäßige Flüge nach Dubai durch, die Passagiere können sich im Winter überlegen, in Dubai zu bleiben und im Sommer weiter nach Asien und Australien zu fliegen. Asien und Australien sind zudem Kontinente, die von Condor kaum bis gar nicht mehr Anbindung finden.

Was ist dran am Gerücht?

Eurowings will also nicht mehr, Emirates darf weiterhin nicht und Condor könnte, zumindest irgendwann in der Zukunft, wenn es die Kapazitäten wieder zulassen würden. Für Condor und Emirates könnte sich eine Win-Win-Situation ergeben.

Denn: Deutsche Fluggesellschaften dürfen Flüge von Deutschland in die Vereinigten Arabischen Emirate aufnehmen, wie sie möchten. Was Emirates also nach Deutschland nicht darf, kann Condor in die Gegenrichtung umsetzen.

Condor könnte ihr Netzwerk dabei um eine spannende Destination ergänzen und ihren Passagieren in Dubai sogar viele Umsteigemöglichkeiten bieten –ein Beispiel, das so zwischen Condor und Alaska Airlines an der Pazifikküste bereits richtig gut funktioniert.

Und was sagt Condor selbst dazu? "Condor prüft weiterhin kontinuierlich Möglichkeiten für die Zukunft und ist dafür auch in engem Austausch mit den verschiedenen Flughäfen", so die Condor-Sprecherin gegenüber airliners.de.

Airbus A330 Neo der Condor. © Airbus / Alexandre Doumenjou

Ob Condor aber einen Airbus A330 Neo nach Berlin abstellen würde, erscheint aktuell doch eher unwahrscheinlich. Und es müsste schon ein A330 Neo sein, denn es ist der einzige Flugzeugtyp bei Condor, der über eine richtige Business-Class verfügt – ganz bestimmt eine Bedingung für Passagiere von Emirates, die nach Berlin weiterfliegen möchten.

Auf der anderen Seite verfügt der A330 Neo über eine Menge Kapazität, vielleicht sogar zu viel Kapazität. In Berlin landet Qatar Airways bereits zweimal täglich. Ein Golf-Carrier könnte also schon genug in Berlin sein. Auch an anderen Nicht-Drehkreuz-Flughäfen zeigt sich: Ein Golf-Carrier ist ausreichend. So wird Etihad Airways ihre Kapazitäten in Düsseldorf im Sommer aussetzen.

Das ganze Konstrukt würde dann schon sehr an die Zusammenarbeit zwischen Air Berlin und Etihad Airways erinnern. Damals flog Air Berlin für Etihad mit einem Airbus A330 nach Abu Dhabi. Beide Fluggesellschaften versuchten auch, Stuttgart mit Abu Dhabi zu verbinden. Zum Einsatz kam ein Airbus A319 der Berliner mit echter Business-Class – jedoch ohne Erfolg.

Erstflug zwischen Stuttgart und Abu Dhabi © Air Berlin

Immerhin: Condor und Emirates sind wahre Meisterinnen der Interline-Partnerschaften und verzichten bewusst auf die Zugehörigkeit in einer Luftfahrtallianz. Dementsprechend unterhält die Fluggesellschaft aus Dubai mehrere dieser Partnerschaften. Gleiches gilt für Condor, die in ihren Zielgebieten zahlreiche Interline-Partner hat. Dass aber wirklich neue Routen eigens für derlei Partnerschaften aufgenommen werden, erscheint doch eher unwahrscheinlich.

Und so hören wir von einer der beteiligten Fluggesellschaften unter vorgehaltener Hand auch, dass es zu einer neuen Verbindung von Berlin nach Dubai – durchgeführt von Condor – aktuell keinerlei Bestrebungen gibt.