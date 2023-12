Condor-Flugzeuge werden häufiger am Boden beschädigt als andere – zumindest ist dies die öffentliche Wahrnehmung. Nun kam es in der Dominikanischen Republik zur erneuten Kollision am Boden. Doch wie häufig sind solche Vorfälle wirklich?

Immer wieder liest man davon, dass Condor-Flugzeuge ausfallen, weil sie von Service-Fahrzeugen oder anderen Flugzeugen am Boden gerammt werden. Wird Condor von einer Pechsträhne verfolgt, seit sie ihre Flugzeuge im "Ringel-Look" abheben lässt?

Wenn ja, dann fing das sogar schon vor der Auslieferung des ersten neuen Langstreckenjets für den deutschen Ferienflieger an. Denn die erste A330 Neo wurde bereits in Toulouse bei Airbus beschädigt.

Das Flugzeug mit der Kennung D-ANRA war vor der Übergabe an Condor mit einem Gebäude kollidiert, als es zu seiner vorgesehen Position geschleppt wurde.

Danach geschahen und geschehen offenbar immer weitere solcher Vorfälle. So viele, dass bei vielen Passagieren, Beobachtern und auch Medien der Eindruck entsteht, dass Condor-Flugzeuge außergewöhnlich oft am Boden beschädigt werden.

Jetzt schon wieder: Laut einem Hinweis im airliners.de-Forum soll nun die A330 Neo mit der Kennung D-ANRM am Flughafen Las Américas bei Santo Domingo in der Dominikanischen Republik beschädigt worden sein, als ein Bodenfahrzeug gegen eine Flugzeugtür gerammt ist.

Was ist also dran an der Wahrnehmung, dass Condor außergewöhnlich oft von solchen Vorfällen betroffen ist? Oder ist die Wahrnehmung schlichtweg falsch und geschehen solche Vorfälle auch bei anderen Airlines viel häufiger, als man davon mitbekommt?

Immer wieder Condor-Bodenunfälle

Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir in unserer Recherche zunächst versucht herauszubekommen, ob sich der Vorfall in Santo Domingo so jüngst wirklich ereignet hat.

Auf Nachfrage von airliners.de bestätigt eine Sprecherin von Condor den Vorfall. Dabei sei es zu einer Beschädigung durch eine Treppe gekommen, wobei das Flugzeug leicht an einer der hinteren Türen beschädigt worden sei.

"Verletzt wurde dabei niemand. Die Maschine wurde noch vor Ort umgehend technisch überprüft und konnte im Anschluss den Flug nach Frankfurt durchführen", wie die Condor-Sprecherin anfügt.

Eine genaue Anzahl von Kollisionen am Boden bei der Condor – mit allen Flugzeugen – im aktuell laufenden Jahr wollte die Fluggesellschaft auf Nachfrage von airliners.de nicht mitteilen. Das gilt auch für Vorfälle mit dem Airbus A330 Neo seit der ersten Auslieferung. Bei Avherald sind diese Vorfälle ebenfalls nicht immer gelistet.

Allerdings teilt Condor mit: "Im vergangenen Jahr kam es am Boden zu mehreren Beschädigungen an Condor-Flugzeugen. Alle Vorfälle werden in enger Absprache mit den zuständigen Behörden sowie beteiligten Parteien überprüft. In diesen Fällen werden Schäden von Experten technisch untersucht, um notwendige Reparaturen auch in Zusammenarbeit mit den Zulieferern schnellstmöglich vornehmen zu können."

Der erste Vorfall mit einem Airbus A330 Neo, wie eingangs bereits erwähnt in Toulouse, ereignete sich noch im Dezember 2022.

Die Kollision einer Boeing 757 mit einer 737 von Air Europa am Boden vom Flughafen Palma de Mallorca ereignete sich im September. Im selben Monat kollidierte zudem ein Bodenfahrzeug mit einer A330 Neo und sorgte für einen Schaden am Rumpf des Flugzeugs.

Dabei ist natürlich nicht nur Condor von solchen oder ähnlichen Vorfällen betroffen. Auch andere Airlines wie Lufthansa oder Tuifly haben in jüngerer Vergangenheit ähnliche Erfahrung machen müssen, vor allem am größten deutschen Airport in Frankfurt.

Was ist dran am Gerücht?

Dass scheinbar so viele Condor-Flugzeuge aufgrund von Unfällen am Boden ausfallen, ist dennoch nicht unbedingt ungewöhnlich. Das zeigt ein Blick in die Statistiken.

Zuletzt haben verschiedene Studien vor steigenden Kosten aufgrund von Bodenabfertigungsfehlern gewarnt. So hat beispielsweise die Iata im vergangenen Jahr in ihrem "Ground Damage Report" darauf hingewiesen, dass Unfälle mit Ground Service Equipment (GSE) ernsthafte und kostspielige Folgen haben können.

Die meisten Schäden an Flugzeugen, die auftreten, wenn das Flugzeug am Boden steht, werden durch motorisierte GSE verursacht, die gegen den Rumpf des Flugzeugs stoßen. Belt-Loader, Cargo-Loader, Passagiertreppen und Fluggastbrücken sind laut Iata für insgesamt 40 Prozent der Zwischenfälle verantwortlich.

Schäden an Großraumflugzeugen sind dabei laut Iata zehnmal häufiger als an Schmalrumpfflugzeugen. Regionaljets, Turboprops und andere kleinere Flugzeuge sind dagegen um 30 Prozent anfälliger für schwere Beschädigungen.

Die Iata-Studie geht davon aus, dass die jährlichen Kosten für Schäden am Boden bis zum Jahr 2035 auf fast zehn Milliarden US-Dollar (rund 9,27 Milliarden Euro) steigen könnten, sofern keine präventiven Maßnahmen ergriffen werden.

Die Zahlen decken sich mit einer Allianz-Studie, die vor allem auf menschliche Faktoren, Sicherheitsbewusstsein und Ausbildungsstandards bei der Risikobewertung eingeht, allerdings auch auf Unschärfen in der weltweiten Vergleichbarkeit hinweist. Regionale Unterschiede gibt es demnach auch aufgrund verschiedener Umfalldefinitionen der jeweiligen Untersuchungsbehörden.

Dennoch kommt die Allianz zum Schluss, dass Unfälle am Boden einigen Teilen der Welt häufiger vorkommen als in anderen. In einigen Entwicklungsländern haben Beschäftigte demnach nicht den gleichen Ausbildungsstand wie zum Beispiel in Europa und Nordamerika.

In Europa weist die Easa in ihrem Annual Safety Review 2023 Unfälle beim Groundhandling sowie Zusammenstöße von Flugzeugen am Boden als größtes Unfallrisiko an Flughäfen aus.

Eine Studie des niederländischen National Aerospace Laboratory (NLR) mit Daten zu Unfällen am Flughafen Amsterdam hat ergeben, dass es am Boden durchschnittlich bei jedem 5000. Flug zu einem Unfall kommt, wobei das Flugzeug beschädigt wird.

Versucht man nun nachzuvollziehen, wie viele Flüge Condor pro Jahr ungefähr durchführt, kommt man bei einer einfachen Hochrechnung der Flüge im noch laufenden Winterflugplan und derer im kommenden Sommerflugplan 2024 auf hochgerechnet rund 50.000 Flüge.

Nimmt man diese rund Flüge als Basis, so kommt man bei einer Flugzeugbeschädigung pro 5000 Flügen auf immerhin zehn beschädigte Flugzeuge in der Condor-Flotte pro Jahr – als normalen Durchschnitt.

Auch wenn man die Aufsehen erregenden Condor-Bodenunfälle der vergangenen Zeit plus eine nicht bekannte Dunkelziffer kleinerer Karambolagen zusammenzählt, liegen diese also im normalen Mittel.

Condor stand zuletzt aber wegen ihrer neuen Flugzeugflotte besonders im Fokus. Wenn nagelneue Flugzeuge ausfallen, ist das nicht nur in Boulevardmedien natürlich eine Meldung wert.

Die niederländische Auswertung lässt übrigens keinen Rückschluss auf die Schwere der Unfälle zu. Sehr schwere Schäden sind für einen Ausfall aber nicht einmal nötig. Dass Flugzeuge nach Unfällen zumindest für eine genauere Untersuchung zeitweise ausfallen, ist nämlich auch bei kleinen Remplern normal und Teil des Standardprozederes.

Wichtig ist dabei vor allem, dass keine strukturellen Schäden unentdeckt bleiben. Das könnte im Flug dramatische Folgen haben. Daher ist es laut Easa auch besonders wichtig, dass wirklich jeder Zusammenstoß am Boden für eine Überprüfung der Flugsicherheit gemeldet wird.