Wer den Beruf als Flugbegleiter anstrebt, muss hierzulande schwimmen können und eine bestimmte Greifhöhe erreichen. Das sind die Sicherheitsvorgaben.

Schon lange vorbei sind die Zeiten, als beispielsweise Lufthansa von ihren Flugbegleiterinnen verlangte, unverheiratet zu sein.

Und auch sonst lockern sich aktuell bei vielen Airlines die oft strengen Airline-Vorgaben in Bezug auf Äußerlichkeiten. Waren in der Vergangenheit noch Tattoos tabu, lockern sich aktuell noch ganz andere Vorgaben.

Einige Fluggesellschaften wie Qantas, Virgin Atlantic, Alaska Airlines und British Airways erlauben ihren Mitarbeitern in der Kabine mittlerweile sogar sich so zu kleiden und zu schminken, wie sie es wollen – als Frau oder als Mann.

In China hat sich dieser westliche Trend zu mehr Inklusivität und Diversität offenbar noch nicht herumgesprochen.

Hainan Airlines hat jetzt sogar eine Obergrenze für das Körpergewicht ihrer Flugbegleiter eingeführt. Das berichtet die chinesische "Global Times".

Demnach dürfen die Kabinenmitarbeiter der chinesischen Fünf-Sterne-Airline ein bestimmtes "Standardlimit" beim Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße nicht überschreiten.

20.000 Bewerber auf 1000 Stellen

Derartige Gewichtstests würde in Deutschland wohl kein Bewerber über sich ergehen lassen.

Im Gegensatz zu westlichen Ländern, wo Flugbegleiter in der Regel relativ schlecht bezahlt werden, ist der Beruf in China aber gut bezahlt und extrem beliebt.

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Bewerber. So ist für die Arbeit in der Kabine in China sogar ein Universitätsabschluss Pflicht. Zudem müssen Kandidaten einen anspruchsvollen staatlich-administrierten Englischtest bestehen.

Und weil frische Universitätsabsolventen angesichts der schlechten Arbeitsmarktbedingungen in China aktuell vermehrt eine Karriere bei einer Airline anstreben, können die Arbeitgeber auswählen.

So teilte Hainan Airlines mit, dass die Airline in diesem Jahr rund 1000 Flugbegleiter einstellen werde und dafür mehr als 20.000 Bewerbungen erhalten habe. Eine der Einstellungsvoraussetzungen ist nun auch das Gewicht.

Eine einfache Formel

Bereits eingestellte Flugbegleiter, die mehr als fünf Prozent über dem von Hainan definierten Standard liegen, werden nun einer Überprüfung unterzogen und anschließend monatlich überwacht.

Diejenigen, die zehn Prozent über dem Standardgewicht liegen, werden sofort suspendiert und müssen einen von der Firma überwachten "Gewichtsreduktionsplan" absolvieren.

Die Formel lautet dem Bericht zufolge wie folgt: Größe in Zentimetern minus 110 ergibt das Standardgewicht in Kilogramm.

Eine 1,58 Meter große Stewardess darf demnach höchstens 48 Kilogramm wiegen. Das entspricht der Airline zufolge dem chinesischen Durchschnitt. Die Formel für männliche Flugbegleiter ist nicht bekannt.

Die Fluggesellschaft erntete nach den Berichten heftigen Spott in den sozialen Medien.

Hainan Airlines verteidigt die Maßnahme aber und betonte, dass sie für männliche und weibliche Stewards gleichermaßen gelte.

Die Gewichtskontrolle ziele darauf ab, "gesunde Lebensgewohnheiten zu fördern" und "ein gutes berufliches Image" zu erhalten, so die Airline.

Wahrscheinlich geht es vor allem um letzteres.